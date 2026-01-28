Přeplácel stavební firmu. Vrchní soud potvrdil vězení pro bývalého starostu

Petr Kozohorský
  13:13
Šestiletý trest, který Krajský soud v Plzni vloni v červnu vyměřil bývalému starostovi Abertam Zdeňku Lakatošovi, beze zbytku platí. Státní zastupitelství jej v souvislosti s přestavbou bývalého učiliště na muzeum vinilo z dotačního podvodu, poškození zájmu Evropské unie, povinnosti při správě cizího majetku i zneužití pravomoci úřední osoby. Vrchní soud v Praze jeho odvolání zamítl.
Fotogalerie

Bývalý starosta Abertam Zdeněk Lakatoš na archivním snímku | foto: Martin Stolař, MAFRA

„Všechna podaná odvolání byla zamítnuta. Tím pádem byl v plném rozsahu potvrzen rozsudek soudu prvního stupně,“ komentovala verdikt Vrchního soudu jeho mluvčí Eliška Duchková.

Zdeňku Lakatošovi přitom původně hrozilo až deset let vězení. Společně s ním stanuli před soudem i šéf stavební firmy Vladimír Degťar a Pavel Kapička, který na stavbě zajišťoval technický dozor. Oba u krajského soudu dostali pětiletý trest.

Bývalého starostu Abertam soudí kvůli muzeu za dotační podvod, hrozí mu deset let

Případ se týkal přestavby bývalého lesnického učiliště v Abertamech na muzeum. Projekt měl původně stát 21 milionů a měl trvat půl roku. Financovaný byl z peněz města, v jehož čele stál právě Lakatoš, a státních i evropských dotací.

Termín, stejně jako částku, se ovšem dodržet nepodařilo. Přestavba učiliště nakonec stála 35 milionů korun. Podle Zdeňky Pavláskové z úřadu evropského veřejného žalobce navíc město vyplácelo stavební firmě peníze i za to, co nebylo hotové.

Starosta tak podle jejího vyjádření způsobil škodu velkého rozsahu a umožnil obohacení stavební společnosti, když jí nechal neoprávněně vyplatit 9 954 436 korun na základě faktur obsahujících nepravdivé údaje.

Zdeněk Lakatoš od počátku procesu vinu odmítal. Jak uvedl u krajského soudu, neměl žádný motiv k uvádění nepravdivých či zkreslených údajů.

Argumentoval i tím, že v době, kdy zastával funkci starosty, tedy mezi lety 2006 až 2018, realizovalo město řadu projektů z peněz Evropské unie. „Vše vždy bylo řádně vyúčtováno a kontroly byly bez závad,“ tvrdil před soudem v Plzni.

Exstarostu Abertam potrestali za dotační podvod. Stavbaře přeplácel, řekl soud

Součástí trestu, který vyměřil plzeňský krajský soud a který potvrdil i soud vrchní, je pro všechny tři aktéry i zákaz práce ve statutárních orgánech na pět let. Lakatoš navíc stejně dlouhou dobu nesmí pracovat ve veřejné správě ani samosprávě.

Přestavba někdejšího učiliště se datuje do let 2017 až 18. V muzeu je nyní expozice tradičního abertamského rukavičkářství i historie hornictví v Abertamech. Součástí expozice je i výstava nerostů a minerálů z Jáchymovska.

