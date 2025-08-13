Vězeň podal žalobu kvůli ponižujícím návštěvám, u soudu však neuspěl

Je ponižující, když za mnou přijdou bezúhonní rodiče na návštěvu do věznice a je mezi námi dělicí stěna. Kontakt tak máme jen prostřednictvím sluchátka, stěžoval si u Krajského soudu v Plzni trestanec na vedení věznice v Horním Slavkově na Sokolovsku. Se žalobou však neuspěl.
„Naruší to rodinné vazby,“ horoval vězeň v žalobě. Tvrdil, že takové omezení je nezákonné.

Věznice ho od blízkých oddělila při návštěvách v době, kdy si muž navíc odpykával za předchozí prohřešky kázeňský trest 28 dnů pobytu v uzavřeném oddílu věznice.

Trestanec si ale chtěl žalobou vymoci návštěvy nejbližších bez přepážky a přesun do jiné věznice. Muž však u soudů zastání nenašel. Všechny jeho návrhy smetly.

Sériový vrah z devadesátek je zpátky v přísnějším vězení, v cele měl mobil

„Opatření spočívající v dělicí přepážce nepředstavuje ponížení žalobce (odsouzeného, pozn. red.) zasahující jeho důstojnost a samo o sobě není s to narušit rodinné vztahy. Proto soud návrh na vydání takového předběžného opatření zamítl,“ konstatoval v rozhodnutí senát vedený Veronikou Burianovou.

Vězeň měl od počátku minimální šanci uspět v boji proti přepážce, protože i tu řeší předpis o výkonu trestu. Jak vyplývá ze závěru soudců, kteří na něj odkázali, návštěvy vězňů odpykávajících si kázeňské tresty v uzavřeném oddíle jsou vždy oddělené od ostatních, zpravidla v místnosti, kde je návštěvník oddělený od odsouzeného přepážkou a v přítomnosti příslušníka vězeňské služby.

Vězni vyrábějí model Pražského hradu i s katedrálou. Hotovo mají mít do tří let

Vězeň pohořel i s požadavkem, aby soud nařídil vězeňské službě jeho převoz do jiné káznice. V žalobě argumentoval přesvědčením, že věznice bude proti němu postupovat zaujatě, záměrně ho budou dávat do nejhorších oddílů a nebude mu umožněno pracovat. Obavy z perzekucí zdůvodňoval i tím, že je to jeho druhá žaloba proti věznici.

„Obava žalobce, že mu v důsledku podání žaloby nebude umožněno zaměstnání, se jeví jako neopodstatněná. Podle svého vlastního tvrzení není zaměstnán od počátku výkonu trestu v lednu 2021,“ připomněli soudci.

Ti vyhověli trestanci v jediné věci. Nemusí platit žádné soudní poplatky, které jsou spojené s podáním žaloby.

13. února 2024
