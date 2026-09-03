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Spor o teplo v Chodově definitivně končí, tečku za ním udělal Ústavní soud

Petr Kozohorský
  13:45

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Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu na den bez dodávek tepla a teplé vody kvůli sporu města a společnosti Marservis. (23. listopadu 2023) | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Jako zjevně neopodstatněnou odmítl Ústavní soud stížnost společnosti Marservis, která už dvě desítky let ve sporu s chodovskou radnicí. Ten se týká provozování rozvodů tepla a teplé vody ve městě. Ústavní stížnost byla pro Marservis posledním možným způsobem, jak zvrátit rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Nejvyšší soud, stejně jako předchozí instance, uznal, že teplofikační soustava v Chodově je jedním nedělitelným celkem. Společnost Marservis proto nemůže uplatňovat nároky na jednotlivé trubky, výměníky či předávací stanice.

„Spravedlnosti bylo učiněno zadost. Jen je smutné, že v právním státě muselo město bojovat víc než dvacet let o vlastní majetek, který po celou dobu Marservis neoprávněně užíval a obohacoval se na jeho provozu,“ komentoval verdikt Ústavního soud ze 26. srpna říká starosta Chodova Patrik Pizinger (Místní HNHRM). Podle něj tak pro obyvatele města skončilo období nejistoty.

Starosta Chodova: Soud rozhodl, že majetek nutný k vytápění Marservisu nepatří

Pro město má verdikt i praktický dopad. S definitivní platností je potvrzeno, že jediným oprávněným vlastníkem celého systému tepelného hospodářství je město Chodov a že Marservis tento majetek nejen nikdy nevlastnil, ale po celou dobu jej i neoprávněně na úkor města užíval. To výrazně vylepší pozici města při soudním vymáhání bezdůvodného obohacení.

Tepelné hospodářství převzala městská společnost Teplo Chodov po Marservisu v březnu tohoto roku s velmi zanedbanou údržbou. Společnost Marservis přitom v uplynulých letech inkasovala od spotřebitelů stamiliony korun, které evidentně neinvestovala zpět do rozvodů.

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu na den bez dodávek tepla a teplé vody kvůli sporu města a společnosti Marservis. (23. listopadu 2023)
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu na den bez dodávek tepla a teplé vody kvůli sporu města a společnosti Marservis. (23. listopadu 2023)
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly bez dodávek tepla a teplé vody kvůli sporu města a společnosti Marservis. (23. listopadu 2023)
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu na den bez dodávek tepla a teplé vody kvůli sporu města a společnosti Marservis. (23. listopadu 2023)
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Marservis navíc stále dluží společnosti Teplo Chodov více než 80 milionů korun za odebrané teplo v letech 2025 a 2026. Vedle bezdůvodného obohacení pak město soudně vymáhá i související pohledávky a náklady.

Uzavření soudních sporů má přitom podle vyjádření radnice jednoznačně pozitivní přínos pro obyvatele Chodova. Po převzetí teplofikace do svého majetku totiž město cenu tepla pro všechny odběratele výrazně snížilo. Podle vedení radnice jde nyní o férovou a transparentní cenu.

Městskou společnost nyní čekají nemalé investice do zanedbaných rozvodů tepla v Chodově. „Práce na opravách i modernizaci jedou už několik měsíců naplno. Ukazuje se, že i při nižší ceně se dají dělat investice a řádně spravovat městský majetek bez toho, aby to obyvatelé pocítili na účtech za teplo. Pokládám si otázku, kam odtekly peníze odběratelů v uplynulých letech, protože do údržby systému jich šlo zjevně jen naprosto nezbytné minimum,“ doplnil jednatel společnosti Teplo Chodov Zdeněk Süssenbeck.

Město Chodov řeší zanedbané teplovody, opravy vyjdou na desítky milionů

Chodov pronajal společnosti Marservis veškerou péči o teplo ve městě už v roce 1993 na základě smlouvy o pronájmu. O dva roky později tehdejší starosta bez vědomí rady a zastupitelstva změnil výši nájemného za zařízení na 100 korun ročně. Tuto pro město nevýhodnou smlouvu se vedení radnice snažilo bezúspěšně narovnat mezi lety 2001 a 2003. Radnice proto smlouvu vypověděla, na což Marservis reagoval žalobou.

Soudní spor se od té doby táhl. V roce 2010 dospěly soudy k rozhodnutí, že původní smlouva z roku 1993 je od počátku absolutně neplatná. V roce 2021 Nejvyšší soud potvrdil, že jediným vlastníkem rozvodného systému je město. Marservis o dva roky později přišel o licenci od Energetického regulačního úřadu, v dodávkách tepla ale pokračoval i bez licence.

Letos v březnu Okresní soud v Sokolově předběžným opatřením uložil Marservisu povinnost zdržet se provozování rozvodné soustavy a předat ji společnosti Teplo Chodov. Marservis 19. března zařízení konečně vydal novému provozovateli.

23. března 2026
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