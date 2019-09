Soud už podruhé v korupční kauze zprostil viny starostu i radního Aše

Rozsudek zatím není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání. „Pro mne je to významné z důvodu, že jsem byl v Chebu již podruhé, a to zcela jiným senátem zproštěn viny,“ uvedl starosta Blažek. Nicméně podle svých slov očekává, že státní zástupce podá odvolání a případ, který se táhne již pět let, tak bude pokračovat.



Podle obžaloby zařídili starosta Blažek a radní Červenka snížení ceny za pronájem parkoviště pro kasino. Za to mělo kasino sponzorsky podpořit cyklistický klub. V jeho barvách jezdil jako český reprezentant Blažkův syn, jemuž v té době oddíl zapůjčil špičkové kolo v hodnotě 150 tisíc korun.

A právě tady vyšetřovatelé poukazovali na možnou korupci. Podle jejich názoru spolu kolo pro starostova syna a cena za pronájem pozemků úzce souvisejí. Podle Blažka je ale běžnou praxí, že mladým nadějím tak drahá kola oddíl zapůjčí. To před časem potvrdili i představitelé klubu.

Podstata problému je v tom, že starosta Blažek před osmi lety navrhl nájemní smlouvu na parkoviště u kasina nejprve za pět milionů korun. Podle svých slov se tak snažil získat pro město z hazardu co nejvíce peněz. Jenže pak se změnil zákon a obce mohly dostávat od provozovatelů heren a kasin daleko více peněz formou přímých odvodů.

Po řadě jednání pak Rada města Aš schválila výslednou nájemní smlouvu za půl milionu korun, což odpovídalo tehdy běžným cenám. Obžaloba však právě tohle označila jako podstatu trestného činu.

Případ se vrátil znovu do Chebu

Podle původního rozsudku okresního soudu se ale žádný takový čin nestal. Po odvolání pak krajský soud rozsudek zrušil a vrátil případ zpět do Chebu k novému projednání. Uložil také přehrát odposlechy. Jenže mezitím se vyměnil senát i státní zástupce a bylo nutné celý případ znovu nastudovat. Výsledkem je opětovné zproštění viny.

„Jsem opravdu rád, že se potvrdil původní rozsudek. Navíc předsedkyně senátu konstatovala, že odposlechy, na kterých obžaloba stavěla své obvinění, byly v přepisech často upravovány tak, aby budily zdání trestného činu,“ konstatoval starosta Blažek.

Podobné zadostiučinění cítí i radní Červenka. „Policie a státní zastupitelství celou kauzu postavili na odposleších. To znamená, že odposlechy byly celou dobu součástí spisu, citovalo se z nich a také předchozí soudce se s nimi důkladně seznámil. Když se otevřelo nové projednávání, tak byly pouze přehrány. Výsledek pak shrnula předsedkyně senátu,“ řekl radní Červenka, který vzpomenul na začátek celé kauzy, který byl pro něj velmi traumatizující.

„Tehdy se u nás uskutečnila domovní prohlídka. Jenže se udála za mojí nepřítomnosti a byla velmi nestandardní. Moje rodina se z ní dosud nevzpamatovala. Já jsem navíc tehdy nebyl ani obviněný, toho jsem se dočkal až po půl roce,“ dodal Červenka.