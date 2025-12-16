Plzeňský soud Danyiho nepravomocně uznal vinným z jednání, kterého se dopustil loni v květnu ve věznici v Horním Slavkově na Sokolovsku společně se spoluvězněm Jakubem Šmídem. Podle rozsudku si opatřili příborové lžíce, z nichž vytvořili bodné zbraně, a dřevěnou tyč z násady od koštěte.
V cele Danyi rozbil keramickou toaletu, aby vylákal dozorce s úmyslem ho napadnout. Od záměru však upustil poté, co do cely vstoupili dva příslušníci Vězeňské služby místo jednoho. Dvojice pak v cele založila požár naskládáním matrací, zablokováním vstupu a jejich zapálením. Tím ohrozili dalšího spoluvězně, což bylo kvalifikováno jako další pokus o vraždu.
Když nevyšla vražda dozorce, zapálili celu. Vězeň dostal sedmnáct let
Danyiho jednání podle rozsudku směřovalo ke zvlášť závažnému zločinu. Byl uznán vinným z obecného ohrožení, poškození cizí věci a krádeže. Soud mu uložil trest 17 let vězení se zvýšenou ostrahou. Trest je souhrnný, jeho součástí je mimo jiné i šestiletý trest za loňský požár ve věznici ve Valdicích.
Danyi si od roku 2022 odpykává zároveň pět let za krádeže, nový trest tak začne běžet až po jeho vykonání. Muž má Vězeňské službě navíc uhradit 55 tisíc a spoluvězni 50 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy.
Obhájce Jan Kolár a obžalovaný navrhovali snížení trestu na 15 let. Vrchní soud však konstatoval, že obžalovaný se k vině přiznal a skutku rozumí a že přitěžující okolností je jeho opakovaná trestní minulost. Podle soudu nebyly předložené argumenty dostatečné k tomu, aby bylo rozhodnutí Krajského soudu v Plzni změněno. Kdyby Danyi přiznání viny neučinil, trest by byl podle soudu ukládán přísněji.
Obhájce zopakoval, že Danyi sice přiznává vinu, ale považuje trest za nepřiměřeně přísný, a zváží, zda podá dovolání.
20. srpna 2025