Zprošťující verdikt v kauze pašování mobilů do věznice, soud trvá už šest let

Kauza se táhla od března 2019 a dvakrát se jí po odvolání zabýval i plzeňský krajský soud.
O osvobozujícím verdiktu informoval Kislingerův právní zástupce Jakub Šauer. Rozsudek zatím není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu pro odvolání.
První jednání v Kislingerově kauze bylo v březnu 2019. Státní zástupce jej vinil z přečinů zneužití pravomoci úřední osoby a maření výkonu úředního rozhodnutí. Za ty si dvakrát, v březnu 2022 a v květnu 2024, vyslechl u Okresního soudu v Karlových Varech podmíněný trest.
Obhajoba se pokaždé odvolala. Při prvním odvolání krajský soud Kislingera částečně zprostil obžaloby a vrátil věc k projednání zpět do Karlových Varů.
Ve druhém odvolacím řízení už pouze nařídil nové jednání v Karlových Varech. „Samosoudce svým přístupem a postupem ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu a lze to považovat i za narušení důstojnosti soudcovské funkce,“ napsal letos v lednu krajský soud na adresu soudce, který se kauzou zabýval původně.
V řízení, které ve středu skončilo, rozhodoval o vině či nevině na základě nařízení krajského soudu nový samosoudce. Ten vynesl osvobozující rozsudek.
Státní zástupce Kislingera vinil z toho, že na podzim roku 2017 pomohl ve spolupráci s dalšímu obžalovaným Stanislavem Dérem do věznice dostat tři mobilní telefony.
První skutek se podle obžaloby měl stát už v říjnu roku 2016. V lednu 2018 Lukáš Kislinger odešel z práce v ostrovské věznici, v říjnu téhož roku začalo jeho trestní stíhání.
„Celkem jsme za tu dobu absolvovali u okresního i krajského soudu 29 stání,“ konstatoval obhájce Jakub Šauer. Proces podle něj zasáhl Kislingera i v osobní rovině. „Vyhrál výběrové řízení na ředitele školy, kvůli kauze byl ale přinucen z něj odstoupit,“ dokladoval obhájce.