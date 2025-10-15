Zprošťující verdikt v kauze pašování mobilů do věznice, soud trvá už šest let

Petr Kozohorský
  15:01
Osvobozující rozsudek si ve středu u Okresního soudu v Karlových Varech vyslechl bývalý vychovatel věznice v Ostrově Lukáš Kislinger. Státní zástupce jej vinil z toho, že za mříže pomáhal pašovat mobilní telefony. To se podle verdiktu nepodařilo prokázat.

Bývalý vychovatel věznice ve Vykmanově Lukáš Kislinger u Krajského soudu v Plzni. | foto: Petr Ježek, MF DNES

Kauza se táhla od března 2019 a dvakrát se jí po odvolání zabýval i plzeňský krajský soud.

O osvobozujícím verdiktu informoval Kislingerův právní zástupce Jakub Šauer. Rozsudek zatím není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu pro odvolání.

První jednání v Kislingerově kauze bylo v březnu 2019. Státní zástupce jej vinil z přečinů zneužití pravomoci úřední osoby a maření výkonu úředního rozhodnutí. Za ty si dvakrát, v březnu 2022 a v květnu 2024, vyslechl u Okresního soudu v Karlových Varech podmíněný trest.

Případ pašování telefonů do ostrovské věznice se vrací znovu na začátek

Obhajoba se pokaždé odvolala. Při prvním odvolání krajský soud Kislingera částečně zprostil obžaloby a vrátil věc k projednání zpět do Karlových Varů.

Ve druhém odvolacím řízení už pouze nařídil nové jednání v Karlových Varech. „Samosoudce svým přístupem a postupem ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu a lze to považovat i za narušení důstojnosti soudcovské funkce,“ napsal letos v lednu krajský soud na adresu soudce, který se kauzou zabýval původně.

V řízení, které ve středu skončilo, rozhodoval o vině či nevině na základě nařízení krajského soudu nový samosoudce. Ten vynesl osvobozující rozsudek.

Bývalý vychovatel stojí před soudem za pašování mobilů do věznice

Státní zástupce Kislingera vinil z toho, že na podzim roku 2017 pomohl ve spolupráci s dalšímu obžalovaným Stanislavem Dérem do věznice dostat tři mobilní telefony.

První skutek se podle obžaloby měl stát už v říjnu roku 2016. V lednu 2018 Lukáš Kislinger odešel z práce v ostrovské věznici, v říjnu téhož roku začalo jeho trestní stíhání.

„Celkem jsme za tu dobu absolvovali u okresního i krajského soudu 29 stání,“ konstatoval obhájce Jakub Šauer. Proces podle něj zasáhl Kislingera i v osobní rovině. „Vyhrál výběrové řízení na ředitele školy, kvůli kauze byl ale přinucen z něj odstoupit,“ dokladoval obhájce.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Neřízený vagon se řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky

Z Mariánských Lázní ujel odpoledne nákladní vagon. Zastavit se jej podařilo až v Plané u Mariánských Lázní. Doprava na trati stála téměř tři čtvrtě hodiny. Událostí se zabývá policie.

A je tam! Uvolněný vagon dojel až na nádraží v Plané, podívejte se na video

To byla rána! Na sociálních sítích koluje video, které zachycuje dojezd uvolněného vagonu do Plané u Mariánských Lázní. Nákladní vůz se v úterý z dosud nezjištěných příčin rozjel v Mariánských...

Řidič pod vlivem drog srazil na přechodu chodkyni, žena na místě zemřela

Tragickou nehodu vyšetřují od pondělního rána policisté na Sokolovsku. Ve Svatavě srazil dvaatřicetiletý řidič na přechodu pro chodce devětapadesátiletou ženu. Ta na místě podlehla zraněním. Řidič...

Byla jsem terčem telefonického podvodu, svěřila se hejtmanka Vildumetzová

Nejen stovky bezejmenných lidí, ale také exponované osobnosti se stávají terčem podvodníků. Před několika dny čelila podezřelému telefonátu i hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová....

Zprošťující verdikt v kauze pašování mobilů do věznice, soud trvá už šest let

Osvobozující rozsudek si ve středu u Okresního soudu v Karlových Varech vyslechl bývalý vychovatel věznice v Ostrově Lukáš Kislinger. Státní zástupce jej vinil z toho, že za mříže pomáhal pašovat...

15. října 2025  15:01

A je tam! Uvolněný vagon dojel až na nádraží v Plané, podívejte se na video

To byla rána! Na sociálních sítích koluje video, které zachycuje dojezd uvolněného vagonu do Plané u Mariánských Lázní. Nákladní vůz se v úterý z dosud nezjištěných příčin rozjel v Mariánských...

15. října 2025  12:03

Mattoni zvažuje koupi krachujícího výrobce minerálek, chce podpořit region

Zařazení krachujícího mariánskolázeňského výrobce minerálních vod Bohemia Healing Marienbad Waters do portfolia skupiny Mattoni 1873 nevyloučil její majitel Alessandro Pasquale. Zásadní podmínkou pro...

15. října 2025  10:32

Neřízený vagon se řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky

Z Mariánských Lázní ujel odpoledne nákladní vagon. Zastavit se jej podařilo až v Plané u Mariánských Lázní. Doprava na trati stála téměř tři čtvrtě hodiny. Událostí se zabývá policie.

14. října 2025  16:01,  aktualizováno  18:02

Na silnicích ubude kamionů, minerálka ze skladu zamíří přímo k zákazníkům

Zjednodušení logistiky při přepravě a potenciál dalšího růstu podniku. To jsou hlavní cíle nové haly, kterou v úterý společnost Mattoni 1873 otevřela ve svém závodě v Mnichově na Mariánskolázeňsku....

14. října 2025  16:53

Nákupy bez tendru, pochybné smlouvy. Hospodaření nemocnice prošetří policie

Hospodaření Karlovarské krajské nemocnice bude šetřit policie. Rozhodla o tom rada kraje. Konkrétně jde o zjištění, která se objevila v auditní zprávě společnosti Deloitte Advisory, která se zabývala...

14. října 2025  10:07

Jeden z posledních českých pasířů zachraňuje střechy v lázních Kyselka

Měděné ozdoby na budovách bývalých lázní Kyselka obnovují jedni z posledních pasířů v Česku. Umění téměř zaniklého řemesla, při němž se ručně zpracovávají neželezné kovy do užitkových a dekorativních...

13. října 2025  15:10

Do Sněmovny vykroužkovali starostu „se škraloupem“. Lidé zapomínají, říká politolog

Přezdívalo se jim mlátičky. Členové Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti se do historie někdejšího Československa zapsali jako nástroj pro potírání protirežimních aktivit. Jedním z nich byl i...

13. října 2025  13:28

Řidič pod vlivem drog srazil na přechodu chodkyni, žena na místě zemřela

Tragickou nehodu vyšetřují od pondělního rána policisté na Sokolovsku. Ve Svatavě srazil dvaatřicetiletý řidič na přechodu pro chodce devětapadesátiletou ženu. Ta na místě podlehla zraněním. Řidič...

13. října 2025  10:39

Vyhnání Čechů, rabování po odsunu Němců i tragédie u Nažidel. To jsou Příběhy z pohraničí

Nebýt „zlatokopů“, kteří ještě před ukončením odsunu karlovarských Němců z lázeňského města řádili v jejich prázdných domech a bytech, tak by spisovatel Jaroslav Fikar nikdy nevydal v pořadí...

12. října 2025  9:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Únik plynu v Chebu dočasně zastavil provoz na železniční trati

Únik plynu v sobotu odpoledne nakrátko zastavil provoz na železniční trati u chebského nádraží. Plyn unikl při výkopových pracích. Podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky nešlo o velký únik,...

11. října 2025  16:49

Tyčí se do výšky 28 metrů. Památný strom u toboganu se dočká ozdravné kúry

Památný strom v sokolovských Husových sadech čeká ozdravná kúra. Specialisté z odborné arboristické firmy nejsilnější listnáč v parku zkontrolují a ošetří. Obnoví také pružné vazby větví, které...

11. října 2025  9:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.