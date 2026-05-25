Bývalý vychovatel v kauze pašování mobilů do věznice je nevinný, potvrdil soud

Petr Ježek
  12:10
Nevinen. K takovému pravomocnému rozsudku dospěli soudci osm let po zahájení trestního stíhání Lukáše Kislingera, bývalého vychovatele věznice ve Vykmanově u Ostrova na Karlovarsku. Ten podle obvinění propašoval na podzim 2017 do věznice tři mobily pro odsouzeného Stanislava Déra. Tomu navíc povolil příjem více balíčků od rodiny, než kolik umožňují předpisy, popisovala obžaloba.
Bývalý vychovatel věznice ve Vykmanově Lukáš Kislinger u Krajského soudu v Plzni. | foto: Petr Ježek, MF DNES

Kislingera vinil státní zástupce ze zneužití pravomoci úřední osoby a maření výkonu úředního rozhodnutí. Soudci se případem zabývali od roku 2019. Dvakrát karlovarský samosoudce potrestal někdejšího vychovatele dvouletou podmínkou, odvolací soud po odvoláních obžalovaného rozsudek vždy zrušil.

Proti třetímu verdiktu, kterým loni na podzim zprostil karlovarský samosoudce Kislingera všech obvinění, se pro změnu odvolal státní zástupce. Ten už ale s námitkami u odvolacího senátu Krajského soudu v Plzni neuspěl.

„Soud rozhodl tak, že odvolání jako nedůvodné zamítl. Proti tomuto usnesení není přípustný další řádný opravný prostředek a je pravomocné,“ řekl mluvčí Krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.

Společně s Kislingerem byl osvobozen i bývalý vězeň Dér, který podle obžaloby od vychovatele přebíral pašované telefony a měl i další výhody.

Očištěný Kislinger je podle advokátky Uljany Šauerové rád, že osvobození je pravomocné. Šauerová naznačila, že její klient bude požadovat odškodnění za roky stíhání. Proces se podle obhájců podepsal i v civilním životě souzeného muže. „Vyhrál výběrové řízení na ředitele školy, kvůli kauze byl ale přinucen z něj odstoupit,“ připomněl loni u karlovarského soudu obhájce Jakub Šauer.

I když je podle rozsudku muž zproštěn všech obvinění, bývalý vychovatel neplánuje, že by se vrátil k práci ve věznici. V té sám skončil v roce 2018, asi půl roku před obviněním.

Kauza připomínala soudní ping-pong. Původní samosoudce, který kauzu v Karlových Varech řešil od počátku, vychovatele dvakrát za sebou odsoudil k dvouletému podmíněnému trestu. Odvolací senát ale verdikty pokaždé zrušil kvůli jejich zásadním vadám a případ vracel zpátky do Karlových Varů k doplnění dokazování a novému rozhodnutí. Při prvním zrušení rozsudku odvolací senát mimo jiné připomněl, že soudce například ukládal trest v jiné sazbě, než měl.

Když odvolací senát rušil rozsudek podruhé, soudci rovnou nařídili, aby případ v Karlových Varech dostal k vyřešení jiný samosoudce. „Samosoudce svým přístupem a postupem ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu a lze to považovat i za narušení důstojnosti soudcovské funkce,“ napsal odvolací senát v odůvodnění svého rozhodnutí.

Nový samosoudce, který případ loni převzal, v říjnu oba souzené zprostil obvinění. S jeho závěry i rozsudkem se nyní ztotožnil také odvolací soud. Když soud začal v roce 2019 kauzu řešit, Kislingerův advokát Jakub Šauer naznačoval, že stíhání jeho klienta nemuselo být náhodné.

„Především ničím není prokázán úmysl mého klienta a ani ničím být prokázán nemůže. Opakovaně jsem na toto od počátku upozorňoval. Nicméně z našeho pohledu jde o mstu od vedení věznice za to, že si můj klient stěžoval opakovaně na ministerstvo spravedlnosti, že se ve věznici soustavně porušují předpisy, že má na starosti trojnásobek vězňů, než je zákonem povoleno, že zde jsou drogy na denním pořádku a podobně,“ konstatoval tehdy právní zástupce.

