Ať pykají nejen za smrt, ale i za zmrzačení, chtějí oběti z hranic

10:03 , aktualizováno 10:03

Nejen za smrt na hranicích, ale i za zmrzačení by měli pykat lidé, které stíhá policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v souvislosti s používáním zbraní na československých hranicích. Myslí si to advokát Lubomír Müller, který před českými soudy zastupuje řadu těch, kteří se v touze po svobodě chtěli přes hranice dostat do Spolkové republiky Německo.