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V domě uhořel jeho kamarád. Jsem nevinný, tvrdí muž obžalovaný z vraždy

Petr Ježek
  9:30

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Požár obytného domu v Mariánských Lázních. | foto: HZS Karlovarského kraje

Pro osmapadesátiletého Andreje P. musely být poslední okamžiky jeho života šílené. Když v říjnu 2023 pohltily plameny obytný dům nedaleko nádraží v Mariánských Lázních, jen těžce pohyblivý muž zůstal v podkrovním bytě beznadějně uvězněný.

Podle obžaloby úmyslně založený oheň v domě rychle pohltil točité schodiště, jedinou únikovou cestou z bytu pod střechou budovy. Případem se nyní zabývá Krajský soud v Plzni.

„Když jsem byl na ulici, ještě jsem dvakrát slyšel výkřiky: Pomoc! Říkal jsem si, že tam snad Andreje nenechali,“ popisoval několik dnů po požáru na policii svědek, který tehdy bydlel naproti hořícímu domu. Svědectví v pondělí četla soudkyně Krajského soudu v Plzni.

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Osobní výslech tohoto svědka nevyžadovala státní zástupkyně ani obžalovaný Dezider Čureja, který je souzen za spáchání vraždy a poškození cizí věci. Podle státní zástupkyně Markéty Michlové obžalovaný úmyslně založil požár před bytem v prvním patře, kde sám bydlel, a na podestě točitého schodiště. Vzplály pytle s textilem a benzin.

Devětapadesátiletý souzený muž jakoukoli spojitost s požárem odmítá. „Já bych to nikdy v životě nezapálil, a vůbec ne kamaráda, se kterým jsem tam žil 20 let. Dělil jsem se s ním o jídlo, cigarety, o všechno. Kdybych to chtěl zapálit, tak bych ho vyhnal ven. Nebyl jediný důvod to zapálit,“ tvrdí Čureja.

Požár obytného domu v Mariánských Lázních.
Požár obytného domu v Mariánských Lázních.
Požár obytného domu v Mariánských Lázních.
Požár obytného domu v Mariánských Lázních.
4 fotografie

Hájí se mimo jiné tím, že by přece nezapálil barák, který prý vlastníkovi postupně platil ve splátkách. Jenže podle spisu dům v době požáru nebyl ve vlastnictví muže, kterému obžalovaný podle svých slov barák splácel.

Soud vyslýchal i ženu, která se z domu odstěhovala asi čtvrt roku před tragickým požárem. Prý tam bydlela s dětmi, přítelem a jeho mámou přes deset let, aniž by měli nájemní smlouvu.

„Když žil Čureja ještě s přítelkyní Petrou, vypadalo to tam dobře, dům i zahrádka. Ale pak... Dům byl v dezolátním stavu. Od bytu Čureji na chodbách a schodech až na půdu byly pytle s hadry. Já jsem platila elektriku pro celý barák místo nájmu. Pan Čureja jednou vyhrožoval na zahradě, že barák zapálí. Asi byl opilý, souvislosti nevím,“ tvrdila včera u soudu žena.

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Jenže krátce po požáru policistům při výpovědi popisovala, jak každý měsíc dávala 12 tisíc korun jako nájem v hotovosti přímo obžalovanému. „Chtěla jsem od něj lístek o zaplacení, abych mohla žádat o příspěvek na bydlení, ale nikdy mi ho nedal. Já tak nedostala dávku,“ tvrdila policistům. Když soudkyně chtěla vysvětlit rozdíly ve výpovědích, svědkyně prohlásila, že si to už nepamatuje.

Obžalovanému hrozí v případě prokázání viny až 18 let vězení a náhrada způsobené škody, o miliony korun nemajetkové újmy se hlásí i pozůstalí. Soud bude pokračovat výslechy znalců a svědků.

17. října 2023

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