V domě uhořel jeho kamarád. Jsem nevinný, tvrdí muž obžalovaný z vraždy

Podle obžaloby úmyslně založený oheň v domě rychle pohltil točité schodiště, jedinou únikovou cestou z bytu pod střechou budovy. Případem se nyní zabývá Krajský soud v Plzni.
„Když jsem byl na ulici, ještě jsem dvakrát slyšel výkřiky: Pomoc! Říkal jsem si, že tam snad Andreje nenechali,“ popisoval několik dnů po požáru na policii svědek, který tehdy bydlel naproti hořícímu domu. Svědectví v pondělí četla soudkyně Krajského soudu v Plzni.
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Osobní výslech tohoto svědka nevyžadovala státní zástupkyně ani obžalovaný Dezider Čureja, který je souzen za spáchání vraždy a poškození cizí věci. Podle státní zástupkyně Markéty Michlové obžalovaný úmyslně založil požár před bytem v prvním patře, kde sám bydlel, a na podestě točitého schodiště. Vzplály pytle s textilem a benzin.
Devětapadesátiletý souzený muž jakoukoli spojitost s požárem odmítá. „Já bych to nikdy v životě nezapálil, a vůbec ne kamaráda, se kterým jsem tam žil 20 let. Dělil jsem se s ním o jídlo, cigarety, o všechno. Kdybych to chtěl zapálit, tak bych ho vyhnal ven. Nebyl jediný důvod to zapálit,“ tvrdí Čureja.
Hájí se mimo jiné tím, že by přece nezapálil barák, který prý vlastníkovi postupně platil ve splátkách. Jenže podle spisu dům v době požáru nebyl ve vlastnictví muže, kterému obžalovaný podle svých slov barák splácel.
Soud vyslýchal i ženu, která se z domu odstěhovala asi čtvrt roku před tragickým požárem. Prý tam bydlela s dětmi, přítelem a jeho mámou přes deset let, aniž by měli nájemní smlouvu.
„Když žil Čureja ještě s přítelkyní Petrou, vypadalo to tam dobře, dům i zahrádka. Ale pak... Dům byl v dezolátním stavu. Od bytu Čureji na chodbách a schodech až na půdu byly pytle s hadry. Já jsem platila elektriku pro celý barák místo nájmu. Pan Čureja jednou vyhrožoval na zahradě, že barák zapálí. Asi byl opilý, souvislosti nevím,“ tvrdila včera u soudu žena.
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Jenže krátce po požáru policistům při výpovědi popisovala, jak každý měsíc dávala 12 tisíc korun jako nájem v hotovosti přímo obžalovanému. „Chtěla jsem od něj lístek o zaplacení, abych mohla žádat o příspěvek na bydlení, ale nikdy mi ho nedal. Já tak nedostala dávku,“ tvrdila policistům. Když soudkyně chtěla vysvětlit rozdíly ve výpovědích, svědkyně prohlásila, že si to už nepamatuje.
Obžalovanému hrozí v případě prokázání viny až 18 let vězení a náhrada způsobené škody, o miliony korun nemajetkové újmy se hlásí i pozůstalí. Soud bude pokračovat výslechy znalců a svědků.
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17. října 2023