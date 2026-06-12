Pokuta a zákaz řízení. Bývalý šéf mordparty jel opilý, může přijít i o výsluhy

Obžalovaný se před soudem dožadoval podmíněného zastavení stíhání. Na to ale soudkyně Ivana Koprnická nepřistoupila. „Mám za to, že na občany, kteří vykonávají vysoké společenské funkce, zejména ve složkách policejního sboru, je kladena vyšší odpovědnost a oprávněně zvýšený požadavek na morální bezúhonnost a osobní kredit,“ vysvětlila soudkyně.
Trestného jednání, kvůli kterému stanul před soudem, se Flaška dopustil 16. března letošního roku. Při silniční kontrole nadýchal 1,39 promile alkoholu.
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„Z morálního a etického hlediska je dle názoru soudu zcela nežádoucí, aby se příslušník policejního sboru, nota bene v tak vysoké funkci, dopustil trestného jednání, kterým ohrozil život a majetek občanů,“ uvedla pro iDNES.cz Ivana Koprnická.
Může přijít o odchodné a výsluhy
Trest v podobě pokuty 60 tisíc korun a ročního zákazu řízení považuje soudkyně za přiměřený. Rudolf Flaška se hned po vyhlášení rozsudku proti jeho znění odvolal.
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Bezprostředně poté, co jej kolegové přistihli s alkoholem za volantem, byl kriminalista postaven mimo službu. V mezidobí pak zažádal o propuštění z řad Policie ČR.
Jeho žádosti vedení krajského ředitelství vyhovělo, pozastavilo ovšem výplatu odchodného a výsluhy. Pokud jej odvolací soud uzná vinným, o tyto náhrady nenávratně přijde. Rozhodovat se bude u Krajského soudu v Plzni.