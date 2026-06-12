Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pokuta a zákaz řízení. Bývalý šéf mordparty jel opilý, může přijít i o výsluhy

Petr Kozohorský
  14:01
Se šedesátitisícovou pokutou a zákazem řízení na jeden rok odešel ve čtvrtek od karlovarského soudu někdejší šéf takzvané mordparty krajského ředitelství policie Rudolf Flaška. Soudkyně Ivana Koprnická jej potrestala za to, že jel pod vlivem alkoholu. Rozsudek není pravomocný, Flaška se na místě odvolal.

Někdejší velitel krajské mordparty Rudolf Flaška. | foto: Kateřina Pešková

Obžalovaný se před soudem dožadoval podmíněného zastavení stíhání. Na to ale soudkyně Ivana Koprnická nepřistoupila. „Mám za to, že na občany, kteří vykonávají vysoké společenské funkce, zejména ve složkách policejního sboru, je kladena vyšší odpovědnost a oprávněně zvýšený požadavek na morální bezúhonnost a osobní kredit,“ vysvětlila soudkyně.

Trestného jednání, kvůli kterému stanul před soudem, se Flaška dopustil 16. března letošního roku. Při silniční kontrole nadýchal 1,39 promile alkoholu.

Stejné jako v detektivkách. Vražda musí mít motiv, říká šéf mordparty Flaška

„Z morálního a etického hlediska je dle názoru soudu zcela nežádoucí, aby se příslušník policejního sboru, nota bene v tak vysoké funkci, dopustil trestného jednání, kterým ohrozil život a majetek občanů,“ uvedla pro iDNES.cz Ivana Koprnická.

Může přijít o odchodné a výsluhy

Trest v podobě pokuty 60 tisíc korun a ročního zákazu řízení považuje soudkyně za přiměřený. Rudolf Flaška se hned po vyhlášení rozsudku proti jeho znění odvolal.

Zabetonovaná mrtvola a další případy. Kriminalista přednáší o objasňování vražd

Bezprostředně poté, co jej kolegové přistihli s alkoholem za volantem, byl kriminalista postaven mimo službu. V mezidobí pak zažádal o propuštění z řad Policie ČR.

Jeho žádosti vedení krajského ředitelství vyhovělo, pozastavilo ovšem výplatu odchodného a výsluhy. Pokud jej odvolací soud uzná vinným, o tyto náhrady nenávratně přijde. Rozhodovat se bude u Krajského soudu v Plzni.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

V Kynšperku nad Ohří našli část lidského těla, policie zadržela podezřelou ženu

V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad...

Rozsáhlé pátrání v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku, kde se vyšetřuje nález části lidského těla, přineslo výsledek. Kriminalisté podle informací iDNES.cz zadrželi ženu podezřelou z násilného...

V Kynšperku se mluví o nálezu dalších částí dětského těla, padlo obvinění z vraždy

Dům i jeho okolí, prohledávali kriminalisté-

Kriminalisté se v pátek vrátili k domu v Pochlovické ulici v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku, kde se ve středu našla ruka malého dítěte. Novinky.cz informují, že se v pátek na místě našly další...

Hrůzný nález v Kynšperku. Žena po tajném porodu ukryla dítě pod prkna, řekla policie

V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad...

Až výjimečný trest hrozí pětatřicetileté ženě z Plzeňska, kterou policisté obvinili z vraždy. Podle nich zabila novorozence, jehož tělo bezprostředně po tajném porodu zabalila do připraveného pytle...

V panelovém domě na Karlovarsku došlo k výbuchu. Na místě zasahuje vrtulník

ilustrační snímek

K mimořádné události vyjížděly v sobotu odpoledne záchranné složky na Karlovarsku. V jednom z panelových domů v Toužimi došlo k výbuchu, který podle prvotních informací souvisel s manipulací s dosud...

Němcovo mexické nebe, peklo, ráj. V taxíku do krve bojoval o život své ženy

Premium
Ostrov, 24. 4. 2026, Bývalý fotbalista Josef Němec, který jako jediný z Čechů...

Když ho podvodníci okradli o životní úspory, žižkovský fotbalista Josef Němec zdrceně zaťukal na dveře svého manažera: „Pane Nehoda, co bude, tam jdu. Třeba do pekla!“ Dostal ráj, který se v peklo...

Pokuta a zákaz řízení. Bývalý šéf mordparty jel opilý, může přijít i o výsluhy

Kriminalista Rudolf Flaška popisuje na přednáškách zajímavé vraždy spáchané v...

Se šedesátitisícovou pokutou a zákazem řízení na jeden rok odešel ve čtvrtek od karlovarského soudu někdejší šéf takzvané mordparty krajského ředitelství policie Rudolf Flaška. Soudkyně Ivana...

12. června 2026  14:01

Dostihy Karlovy Vary 2026: program, výsledky a vstupenky

Letní cena klisen v Karlových Varech: v cílové rovince svedly velký souboj o...

Na dostihovém závodišti v Karlových Varech konečně začíná sezona. V neděli 14. června uvidíme celkem sedm rovinových závodů.

12. června 2026  12:14

Rulík za Rulíkem. Dřív se tomu bránili, teď kouč mistrů světa povede syna v Kladně

Adam Rulík, hokejový obránce, posílil Kladno.

Rodinná pouta v hokejovém Kladně: po trenérovi Radimu Rulíkovi se k Rytířům přesouvá i jeho syn Adam, důrazný obránce, který už středočeskému klubu v minulé sezoně epizodně vypomohl. V kariéře se...

11. června 2026  11:09,  aktualizováno  11:54

Všechny složky pohromadě. V Karlových Varech vznikne unikátní středisko IZS

Operační středisko (ilustrační snímek)

Stavba nového operačního střediska pro všechny složky Integrovaného záchranného systému (IZS) začne co nevidět v areálu Krajského úřadu Karlovy Vary. V nové budově zasednou policisté, zdravotničtí...

11. června 2026  10:46

Osiřely na tři roky. Po pauze se vrací legendární festival Chebské dvorky

Přípravy na festival obnášely i praní triček pro dobrovolníky. Tohoto úkolu se...

Čtyřiadvacet dvorků, průchodů, zákoutí a vnitrobloků ve starém Chebu se promění v živé galerie pod širým nebem. Od čtvrtka do neděle prostor ožije současným uměním, výstavami, hudbou, divadlem i...

11. června 2026  9:45

Němcovo mexické nebe, peklo, ráj. V taxíku do krve bojoval o život své ženy

Premium
Ostrov, 24. 4. 2026, Bývalý fotbalista Josef Němec, který jako jediný z Čechů...

Když ho podvodníci okradli o životní úspory, žižkovský fotbalista Josef Němec zdrceně zaťukal na dveře svého manažera: „Pane Nehoda, co bude, tam jdu. Třeba do pekla!“ Dostal ráj, který se v peklo...

11. června 2026

Drogy, oblečení nebo mobil jako odměna. Za sex se školačkami soud potrestal dva muže

Budova Krajského soudu v Plzni ve Veleslavínově ulici. (5. září 2022)

Podle žalobce měli opakovaný sex s nezletilými dívkami a zadarmo jim dávali pervitin. Soud za to poslal dva muže na čtyři roky do vězení, verdikt zatím není pravomocný. Padesátiletý Petr Z. a o čtyři...

10. června 2026  13:50

Místa, která zmizela z map. Archiv zve zájemce na cestu do minulosti

Instalace výstavy o zmizelých místech na Chebsku, která je v těchto dnech k...

Chebský archiv slaví. U příležitosti Mezinárodního dne archivů, který tradičně připadá na 9. červen, se na pouhé tři dny otevírá veřejnosti a každého, kdo přijde, vezme na výlet do minulosti.

10. června 2026  13:20

Hrůzný nález v Kynšperku. Žena po tajném porodu ukryla dítě pod prkna, řekla policie

V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad...

Až výjimečný trest hrozí pětatřicetileté ženě z Plzeňska, kterou policisté obvinili z vraždy. Podle nich zabila novorozence, jehož tělo bezprostředně po tajném porodu zabalila do připraveného pytle...

10. června 2026  10:44

Včely v chemičce opylí stromy, vyrobí med a ještě ohlídají životní prostředí

Jan Martinec, výkonný ředitel chemičky Synthomer, je sám aktivní včelař.

Dva úly jsou od minulého týdne nedílnou součástí areálu sokolovské chemičky Synthomer. Včelstva nebudou pouze zdrojem medu, ale také důležitým „strážcem“ životního prostředí uprostřed provozu.

9. června 2026  11:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Invaze žravých kobylek i kosmické mezníky. Nová kniha odhaluje záhady Ašska

Autor knihy o záhadách Ašska Aleš Česal

Kde přesně leží kamenné mezníky s astrologickými symboly Slunce, Měsíce a Jupitera u obce Výhledy na Ašsku, zajímavosti o invazi žravých kobylek, které napadly Ašsko 15. srpna 1693, nebo jaký poklad...

9. června 2026  9:45

Méně lůžek na pokojích, kvalitnější péče. Chebská onkologie opouští provizorium

Lékaři mají k dispozici i plánovací CT. Jeho instalace si vyžádala stavební...

Opravené pokoje pacientů se sociálním zázemím, moderní vyšetřovny, nové přístroje. Chebská onkologie se z provizorních prostor na gynekologii a interně stěhuje zpět do pavilonu C, který prošel...

8. června 2026  14:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.