Pár facek jsem jí dal, zahálela a pila, hájí se muž viněný z týrání manželky

Toto obvinění je podle něj výmysl manželky, která mu prý vyhrožovala, že ho nechá zavřít. Státní zástupce pro něj v obžalobě navrhuje devět let vězení.

Obžaloba říká, že cizinec ženu týral delší dobu. Žalované skutky se staly loni v Aši na Chebsku. Ženě podle spisu manžel vulgárně nadával, fackoval ji, bil ji pěstmi a dával jí nůž na krk a vyhrožoval jí zabitím. Po posledním útoku žena vyhledala lékařské ošetření, uvádí obžaloba.

Současně měl podle státního zástupce v přesně nezjištěném počtu případů pohlavní styk s dvanáctiletou manželčinou dcerou, když zneužil mimo jiné toho, že jako dítě byla zvyklá ho poslouchat. Manželka po obžalovaném požaduje odškodnění 200 tisíc korun a dcera půl milionu.

Cizinec ale popsal věci jinak. Ženu si vzal v roce 2021 a všech jejích sedm dětí bral jako své vlastní, tvrdil. Na Ukrajině podle něho žili normálně, oba chodili do práce a vychovávali ženiny děti. Pak jim ale v roce 2021 vyhořel dům, a protože by si na nové bydlení doma nevydělali, odešel v lednu 2022 pracovat do Čech.

Pak začala na Ukrajině válka a muž z obavy o rodinu vzal ženu a děti do Čech. Chování manželky se ale podle něj brzo změnilo. Nechodila do práce, přestala se starat o domácnost a o děti a začala s kamarádkou hodně pít alkohol a užívat drogy, řekl u soudu. Když chtěl, aby s tím přestala a šla do práce, údajně to odmítla.

„Říkala, že na Ukrajině pracovat musela, protože jsme neměli peníze, ale tady že pracovat nemusí, protože dostává dost peněz z příspěvků na děti,“ řekl u soudu muž. Rodina podle něj měla status uprchlíků a první měsíc dostala žena na děti asi 40 tisíc korun, pak to bylo kolem 30 tisíc.

Děti prý přivedla na svět jen kvůli penězům

Z ženina pití a užívání drog podle obžalovaného pramenily i jejich spory. Přiznal, že manželku opakované udeřil, například když zjistil, že popíjí víno i se svými dvěma malými dcerami, nebo když mu řekla, že má ráda jen svého nejstaršího syna a že ostatní děti porodila proto, aby na ně dostávala přídavky.

„Když to řekla poprvé, dal jsem jí tři nebo čtyři facky, protože jsem nechápal, jak něco takového může o dětech říct. I když nebyly z mé krve, bral jsem je všechny jako vlastní a měl jsem je všechny stejně rád,“ uvedl muž, který byl na Ukrajině podle svých slov třikrát odsouzen za krádež a za rvačku. Řekl také, že jednu z ženiných dcer údajně někdo znásilnil. Jemu to ale manželka řekla až za dva měsíce a nechtěla to hlásit na policii ze strachu, že přijde o děti a o dávky.

Neshody podle něj vyvrcholily loni v listopadu, kdy žena i s dětmi odešla ke kamarádce a muže později kontaktovala policie kvůli obvinění, která vznesla jeho manželka. K soudu ho vozí eskorta z vazby.