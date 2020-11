Muž před dcerkou uškrtil družku, dostal 10 let a má zaplatit dva miliony

Na deset let poslal Krajský soud v Plzni do vězení třicetiletého J. R. z Chebu, který letos v březnu podle obžaloby uškrtil svou o šest let mladší přítelkyni, a to přímo před zraky jejich dnes čtyřleté dcery. Muž vinu přiznal a vzdal se práva na odvolání.