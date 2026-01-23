Učitel odsouzený za sexuální útok zůstává na gymnáziu. Ať odejde, píší někteří

Jitka Dolanská
Petr Kozohorský
,
  15:29
Dopis požadující okamžitý odchod odsouzeného učitele z řad pedagogického sboru chebského gymnázia řeší jeho ředitel Antonín Jalovec. Část veřejnosti takto reaguje na fakt, že kantor dostal u soudu stotisícovou pokutu za sexuálního napadení jedné ze studentek. Oblíbený učitel se ale dočkal i podporujících hlasů.

Prázdná třída v chebském gymnáziu. (12. listopadu 2009) | foto: Martin Stolař, MAFRA

Odsouzený pedagog i ředitel Gymnázia Cheb Antonín Jalovec dostali protestní dopis, ve kterém rodiče, absolventi, sponzoři i zástupci veřejnosti požadují, aby škola na situaci reagovala. Nejlépe tak, že učitel okamžitě odejde.

Výzvu iniciovala matka dvou gymnazistů a absolventka školy Jana Juhos. Podle jejích slov je dopis především morálním apelem na kantora, který se k jednání před soudem přiznal. Má za to, že to nadále vylučuje působení učitele jako autority.

„V prostředí, kde se vzdělávají a vychovávají děti, musí být prioritou ochrana jejich důstojnosti, pocit bezpečí a důvěry. Jakékoli vaše pokračování v rolích a aktivitách spojených s dětmi nebo mladistvými bude vnímáno jako přehlížení mimořádné závažnosti dopadů vašeho chování a jako selhání hodnot, které škola deklaruje,“ napsala.

Ta také vyzvala ředitele školy, aby, pokud mu zákoník práce nedovoluje rozvázat s kantorem pracovní poměr, jej alespoň přeřadil na místo, kde se bude se studenty stýkat minimálně.

Spící studentce sáhl na bradavku. Za sexuální útok dostal učitel u soudu pokutu

„Zjistila jsem ale, že příští týden má tento učitel opět vyrazit se studenty na celodenní výlet do Prahy za osobnostmi. Ředitel to ošetřil tak, že s nimi pojede další kantor jako pedagogický dozor. To mi však přijde nedostatečné a nevhodné. Mám za to, že v této situaci měl tu akci převzít někdo jiný,“ doplnila.

„Zatím jsem nenašel žádný právní důvod, který by mě opravňoval k podání jednostranné výpovědi ze strany zaměstnavatele,“ reagoval na dopis ředitel chebského gymnázia Antonín Jalovec. Dílčí úpravy, zejména pak v mimoškolních aktivitách, však podle něj v souvislosti s případem škola přijala.

Situaci na gymnáziu řeší i Karlovarský kraj. S Antonínem Jalovcem se sešla krajská radní pro školství Hana Žáková a právní zástupce kraje.

„Nenašli jsme způsob, jak jednostranně ukončit pracovní smlouvu dotčeného pedagoga. K tomu, co se stalo, nedošlo v pracovní době, ale při mimoškolní činnosti, která se s pedagogickou činností nespojuje,“ konstatovala Žáková s tím, že další postup nechá na sebereflexi učitele.

Kauza ohledně odsouzeného učitele podle Antonína Jalovce rozdělila lidi z Chebu na dva tábory s extrémními názory. „Zpětné vazby jsou velice rozporuplné. Část veřejnosti považuje jeho setrvání za nepřijatelné,“ řekl Jalovec.

Zazněla i slova podpory

Na druhou stranu je ale dost takových, kteří pedagoga podporují. „Podle nich je obětí omylu, nebo dokonce manipulace,“ podotkl Jalovec.

Jednou z těch, která učiteli vyjádřila podporu, je bývalá studentka školy Martina Ordošová. „Já jsem s ním osm let strávila v blízkém kontaktu, byla jsem součástí týmu, který s ním jezdil za osobnostmi, pomáhal mu s přípravou nejrůznějších akcí a soutěží,“ uvedla.

Ředitel Gymnázia Cheb říká, že dobrý učitel dokáže žákům přiblížit svět

Jak tvrdí, mnohokrát s ním studenti byli sami, například při přípravě materiálů pro dějepisnou soutěž. „Nikdy jsem nezaznamenala jakékoli nevhodné chování se sexuálním podtextem. Podobnou zkušenost mají i další členky týmu. On je stará škola, je spíš jadrnější a přísný,“ hodnotí osobnost pedagoga Ordošová.

Stejně jako k dětem se podle jejích zkušeností choval i k dospělým studentům. „V žádném případě to není sexuální predátor. Za tím si stojím a jako člověk, který s ním byl mnoho let v úzkém kontaktu, jsem o tom bytostně přesvědčená. Podobný názor mají i lidé, se kterými jsem o tom mluvila,“ dodala bývalá studentka gymnázia.

Otázky v soutěži pro studenty mne často dostanou do úzkých, říká historik

Na stranu pedagoga, který byl odsouzený ke stotisícové pokutě za to, že jedné ze studentek ve spánku sáhl na bradavku, se staví i bývalý ředitel gymnázia Jaroslav Kočvara. „Nemyslím si, že se ta událost stala tak, jak je popsaná. Znám tohoto kolegu třicet let a rozhodně to není typ sexuálního predátora. Za to bych dal ruku do ohně,“ řekl Kočvara.

„Vzhledem k mému zhoršenému zdravotnímu a zejména psychickému stavu, kterému jsem od prvních prázdninových dní po několik měsíců musel po obvinění ze strany devatenáctileté studentky čelit, jsem se po poradě s rodinou a na doporučení obhájce i lékaře rozhodl přiznat se a přistoupit na dohodu o vině a trestu, abych měl tuto pro mne devastující situaci co nejdříve za sebou,“ vyjádřil se k případu pro iDNES.cz k pokutě odsouzený pedagog.

Jak tvrdí, byl si vědom možných dopadů. „Ale soudní řízení trvající i několik let by bylo nad mé síly. Rád bych tímto poděkoval všem, kteří mi v těchto pro mne i mou rodinu těžkých chvílích, vyjádřili svou podporu,“ dodal pedagog.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Muž ze západních Čech trefil jackpot Sportky. Odnese si bezmála dvě stě milionů

Sportka se od října zdražuje na 270 korun. (23. září 2024)

Sázející ze západních Čech si z loterie Sportka od společnosti Allwyn (dříve Sazka) odnese bezmála 200 milionů korun. Za jeho výhrou stojí plně vsazený tiket s vlastní kombinací čísel z benzinové...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Patera o Chlapíkově bitce: Jako bych se pral s manželkou. Spíš jsem se tomu smál

Filip Chlapík (vlevo) a Jan Bambula (vpravo) si v bitce vyměnili několik...

V posledních dnech ukazuje, že mnoho lepších hráčů v hokejové extralize nespatříte. Spartu táhne na ledě i mimo něj, v Karlových Varech se velkou měrou zasloužil o otočku ve skóre, která nakonec...

Stovka kamionů a tribuna přístupná jen na lyžích. Pořadatelé poháru velebí oblevu

Premium
Stavba tribun pro Světový pohár žen v alpském lyžování, který se koná ve...

Týden před lyžařským Světovým pohárem už ve Špindlerově Mlýně stojí tribuny i stany pro závodnice a novináře. Do skiareálu navážela celkem dva tisíce tun materiálu stovka kamionů. V záloze byly i...

Ohlédnutí za polární září na západě Čech, pozorovali ji na Klínovci i Šumavě

Polární záře nad Klínovcem.

Ojedinělý úkaz mohli sledovat v pondělí večer všichni, kteří upřeli pohled na severní obzor. Nad republikou se objevila polární záře. Takto ji zachytil Ondřej Žďárský, zaměstnanec Skiareálu Klínovec....

Učitel odsouzený za sexuální útok zůstává na gymnáziu. Ať odejde, píší někteří

Prázdná třída v chebském gymnáziu. (12. listopadu 2009)

Dopis požadující okamžitý odchod odsouzeného učitele z řad pedagogického sboru chebského gymnázia řeší jeho ředitel Antonín Jalovec. Část veřejnosti takto reaguje na fakt, že kantor dostal u soudu...

23. ledna 2026  15:29

Řidička vyjela ze silnice a převrátila auto, zranila sebe i nezletilou dívku

U nehody mezi Sokolovem a Boučím zasahoval záchranářský vrtulník. Ten do Plzně...

Dopravní nehoda v pátek dopoledne zcela uzavřela silnici II/210 u Boučí na Sokolovsku. Podle záchranných složek tam osobní auto vyjelo ze silnice, kde se převrátilo. Jeho řidička utrpěla středně...

23. ledna 2026  11:50

Zvířecí pohotovost se osvědčila. Veterinářů, kteří by chtěli sloužit, přibývá

Ilustrační obrázek

Pilotní projekt veterinární víkendové pohotovosti se v Karlovarském kraji osvědčil a bude pokračovat další dva roky. Jak řekl krajský radní pro životní prostředí Jan Vrba, projekt oceňují chovatelé i...

23. ledna 2026  9:53

Všechny pobiju! Muž vyhrožoval střelbou bývalé družce, přišla si pro něj zásahovka

Všechny pobiju! Muž vyhrožoval bývalé družce, přišla si pro něj zásahovka

Pětačtyřicetiletou ženu ze Sokolovska vyděsily dvě videozprávy, které jí poslal čtyřiašedesátiletý bývalý přítel. V jedné z nich vyhrožoval střelbou, ve druhé dokonce střílel. Naplnit své hrozby...

22. ledna 2026  15:03

Sklář a keramik. Karlovarská střední škola obnoví dva tradiční učební obory

Smlouvu podepsali (zleva) Vlastimil Argman (Thun), Martin Dvořák (Moser) Hana...

S celkem deseti učni oborů sklář – výrobce a zušlechťovatel skla výrobce a dekoratér keramiky počítá pro školní rok 2026-27 Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary. Na...

22. ledna 2026  13:30

Nonstop služba, plný stav i tísňová linka. Ašští strážníci doplnili stavy

ilustrační snímek

V Aši se podařilo doplnit stavy městských strážníků. Díky tomu nyní městská policie funguje nepřetržitě 24 hodin denně. Od ledna navíc lidé v tísni mohou využívat tísňovou linku 156.

22. ledna 2026  9:15

Ohlédnutí za polární září na západě Čech, pozorovali ji na Klínovci i Šumavě

Polární záře nad Klínovcem.

Ojedinělý úkaz mohli sledovat v pondělí večer všichni, kteří upřeli pohled na severní obzor. Nad republikou se objevila polární záře. Takto ji zachytil Ondřej Žďárský, zaměstnanec Skiareálu Klínovec....

21. ledna 2026  12:53

Spáleniště dostává moderní tvář. Vrcholí modernizace chebského sídliště

Spáleniště je nejstarším sídlištěm v Chebu. (23. srpna 2023)

V Chebu vrcholí modernizace sídliště Spáleniště. Cílem je povznést okolí domů z šedesátých let minulého století na úroveň současných trendů moderního bydlení a zajistit obyvatelům nejstaršího...

21. ledna 2026  11:10

Muž ze západních Čech trefil jackpot Sportky. Odnese si bezmála dvě stě milionů

Sportka se od října zdražuje na 270 korun. (23. září 2024)

Sázející ze západních Čech si z loterie Sportka od společnosti Allwyn (dříve Sazka) odnese bezmála 200 milionů korun. Za jeho výhrou stojí plně vsazený tiket s vlastní kombinací čísel z benzinové...

20. ledna 2026  14:46

Kyselka opravuje střechu školy, práce přizpůsobuje potřebám tisíců netopýrů

Základní škola v Kyselce na Karlovarsku.

V Kyselce na Karlovarsku začala obec opravovat střechu základní školy. Její nová podoba a především harmonogram prací rekonstrukce se podle starosty Aleše Labíka musí přizpůsobit tisícům netopýrů...

20. ledna 2026  14:21

Před ozdravnou kúrou, a po ní. Odborníci zhodnotí přínos lázeňské péče

Kolonáda Maxima Gorkého v Mariánských Lázních

Jaký konkrétní přínos má komplexní lázeňská péče na zdravotní stav a kvalitu života pacientů? Odpověď má dát klinická studie, na které pracuje karlovarský Institut lázeňství a balneologie ve...

20. ledna 2026  10:30

Po umoření dluhů z exekuce inkasovali zbylé peníze. Podvodníci získali 50 milionů

ilustrační snímek

Jednoduchý fígl, jak přijít k penězům, vymyslela čtveřice podvodníků. V exekučních řízeních vystupovali jako dlužníci či zmocněnci dlužníků. Na jejich konta pak putovaly peníze, které zbyly po...

19. ledna 2026  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.