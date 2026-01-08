Na vyhazov neměla škola právo. Učitelka vyhrála letitý spor s gymnáziem

Jitka Dolanská
Petr Kozohorský
,
  10:24aktualizováno  10:46
Po šesti letech skončil spor Dany Wittnerové s vedením sokolovského gymnázia. To pedagožku propustilo, proti čemuž se Wittnerová ohradila u soudu. Všechny procesy vyhrála, teď verdikty potvrdil i Nejvyšší soud. Na kraji vzniká komise, která se případem bude zabývat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

„Někdy před Vánoci jsme obdrželi výrok Nejvyššího soudu, který potvrdil, že učitelka angličtiny na sokolovském gymnáziu Dana Wittnerová, která se kvůli výpovědi soudila se svým zaměstnavatelem, byla v právu,“ uvedla Hana Žáková, krajská radní pro školství.

Učitelka už na sokolovském gymnáziu skončila. Škola podle Žákové vypořádala všechny její finanční nároky. „Případ trval přibližně šest let. My jsme museli počkat na pravomocné rozhodnutí Nejvyššího soudu, abychom věděli, kdo je v právu a kdo pochybil,“ naznačila radní.

Kraj napodruhé schválil půjčku učitelce, která se soudí s vedením školy

V rámci usnesení krajské rady nyní vznikne škodní komise, která se celým případem a všemi dokumenty bude zabývat. „Vyjádří se k částce, kterou škola musela za soudní spor vydat a samozřejmě posoudí také to, zda byl v pořádku postup ředitele Jiřího Widže,“ nastínila další postup Žáková.

Wittnerová učila na gymnáziu angličtinu. Podle vedení školy byl ale problémem fakt, že má vzdělání pouze pro druhý stupeň základních škol. Proto už v roce 2018 dostala první výpověď pro neplnění kvalifikačních předpokladů. Tu učitelka úspěšně zpochybnila.

Druhou výpověď z téhož důvodu dostala učitelka ještě během prvního sporu. Třetí pak vedení školy odůvodnilo nadbytečností, protože v mezičase sehnalo plně kvalifikovaného vyučujícího angličtiny.

Gymnázium následně nabídlo propuštěné angličtinářce vyrovnání ve výši dvou milionů korun, pokud ze školy odejde. A to v roce 2022 odmítla.

Karlovarský kraj zkusí udržet učitele ve školství různými příspěvky

Kvůli vleklým soudním sporům se učitelka dostala do nezáviděníhodné situace. „Musela jsem zrušit všechna spoření, pojištění i prodat nemovitost. A to jsem celý život pracovala,“ řekla v květnu roku 2022 na mimořádném jednání krajského zastupitelstva. Požadavek, aby se dobrovolně vzdala místa ve škole, tehdy přirovnala k vydírání.

Krajský úřad odvolanou pedagožku podpořil. Napodruhé jí v červnu roku 2022 poskytl návratnou půjčku 300 tisíc korun. Tu prosazovala zejména tehdejší opozice z ANO, půjčku ale nakonec podpořili i někteří koaliční zastupitelé.

8. ledna 2026  10:24,  aktualizováno  10:46

