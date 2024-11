Taserem trefil vězni i genitálie, viní dozorce. Mohl se zranit sám, tvrdí obhajoba

Příčinou zranění, které v říjnu minulého roku utrpěl vězněný Josef K., bylo s největší pravděpodobností použití elektrického paralyzéru, takzvaného taseru. Incident se podle obžaloby odehrál ve chvíli, kdy jej dozorci převáděli na samotku k vykonání kázeňského trestu.

Vyplývá to z posudku soudní znalkyně, která ve středu před Okresním soudem v Karlových Varech vypovídala.

Ten řeší provinění hned čtyř dozorců. Státní zástupce Roman Šustáček viní jednoho z nich ze zločinu mučení a jiného nelidského a krutého zacházení. Obhajoba se snaží prokázat, že si zranění mohl vězeň způsobit sám.

Použití paralyzéru podle znalkyně napovídá pravidelnost poranění. Při prohlídce poškozeného jich objevila celkem šest. „Pět v oblasti hrudníku, jedno na genitáliích,“ upřesnila znalkyně. Tvořily je třímilimetrové defekty vzdálené tři centimetry od sebe. Nemohla ovšem zcela vyloučit, že by si tato zranění nemohl působit sám. „Vzhledem k jejich pravidelnosti je to ale nepravděpodobné,“ podotkla.

Právě s možností, že si Josef K. způsobil zranění sám, pracují obhájci obviněných. „Nezavrhoval bych tuto možnost. Podle fotografií nejsou úplně pravidelná. Zarazilo mě, že ve znaleckém posudku to není přesně,“ vysvětlil obhájce Josef Kopřiva.

Podle znalkyně by se teoreticky mohl poškozený sám podobným způsobem poranit rozžhaveným kovovým nástrojem, který by rozměrem odpovídal. „Nedokážu si ale představit, k čemu podobnému by se ve věznici mohl dostat,“ zdůraznila.

Cestou na samotku předstíral kolaps

Když odsouzený kvůli kázeňskému trestu mířil loni 10. října na samotku, při transportu předstíral kolaps. Podle obžaloby na něj dozorce zaútočil v době, kdy ležel na zemi a nepředstavoval tak žádné bezpečnostní riziko. Obviněný Petr Kubík však podle Romana Šustáčka taser přesto použil. Za to mu hrozí až osmiletý trest vězení.

Zbylí tři dozorci, Miroslav Ráž, Petr Roškot a Petr Zralý mohou od soudu odejít za zneužití pravomoci úřední osoby a nepřekažení trestnému činu až s pětiletým trestem.

„Dva příslušníci již služební poměr ukončili. U druhých dvou nebyl shledán zákonný důvod ke zproštění výkonu služby a jsou nadále ve služebním poměru,“ uvedla Markéta Machová Prunerová, mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky.

Soud se čtveřicí dozorců bude pokračovat 11. prosince.