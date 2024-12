„Zvěrstvo, nelidská bolest.“ Vězeň popsal mučení, tyranského dozorce však neurčil

Státní zástupce jednoho z nich viní ze zločinu mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, zbylé tři pak ze zneužití pravomoci úřední osoby a nepřekažení trestnému činu.

„Na oddělení jsem ztratil vědomí. Byl jsem dovlečen na zdravotní středisko, kde lékař řekl, že předstírám epileptický záchvat. Epilepsií jsem nikdy netrpěl,“ popsal události z 10. října minulého roku Josef K.

Ze zdravotního střediska jej sanita převezla na oddělení výkonu kázeňských trestů (OVKT). Tam podle obžaloby došlo v převlékárně k napadení poškozeného. Hlavním aktérem byl podle státního zástupce obžalovaný Petr Kubík. „Myslel jsem si o něm, že je to slušný člověk na úrovni. Nikdy před tím jsem s ním neměl žádný konflikt,“ řekl na jeho adresu poškozený, podle něhož měl obžalovaný dozorce mezi vězni přezdívku Žárovka.

V převlékárně pak tehdejší vězeň dostal několik výbojů elektrickým paralyzérem, takzvaným taserem. Soudní znalkyně na jeho těle objevila šest zranění, která odpovídala právě použití paralyzéru. Na hrudi a v oblasti genitálií. S něčím, co by taser mohlo připomínat, zachytila kamera na chodbě OVKT právě Kubíka. Vyplývá to z jednoho ze záznamů, který nechal ve středu přehrát předseda senátu Dalibor Čermák.

„Já si vybavuji pět zásahů. Je ale možné, že se mi na chvíli zastavilo srdce. Kdo by vydržel devítisekundové výboje,“ vypověděl poškozený. Obhájce zajímalo, jak ví, že byly výboje právě devítisekundové. „Vím to ze spisu Generální inspekce bezpečnostních sborů,“ odpověděl Josef K.

Ze stejného spisu ostatně podle jeho vyjádření ví více podrobností k jeho případu. Před soudem totiž připustil, že v době incidentu nebyl ve stavu, kdy by stoprocentně vnímal. Nebyl například schopný popsat rozestavění dozorců.

„Nevím, kdo se dopustil toho zvěrstva a nelidskosti na mé osobě. Můžu to přirovnat jedině k válce, kdy byla vyvražděna půlka mojí rodiny,“ řekl Josef K.

Videozáznam zachycuje chronologicky celou dobu, kdy jej podle obžaloby v převlékárně dozorce mučil. Začíná v okamžiku, kdy Josefa K. přinesl na chodbu před místností jeden z dozorců za pomoci jiného vězně. Pak jej dozorci přenesli přímo do převlékárny.

Po celou dobu záznamu byl v místnosti Kubík, ostatní tři byli většinou na chodbě. Záznam končil v okamžiku, kdy dozorci táhnou za ruce bezvládného muže na celu.

„Probral jsem se po nevím jak dlouhé době. Venku byla asi tma. Byla to nesnesitelná bolest,“ řekl poškozený muž. Ve výkonu kázeňského trestu byl do 31. října. „Bez lékařské pomoci,“ zdůraznil.

Připustil také, že to nebyl jeho první kázeňský trest. Josef K. byl v minulosti ve vězení už dvakrát. První dva případy souvisely s neplacením výživného, třetí trest, při němž došlo podle žalobce k jeho mučení, mu byl vyměřen za loupežné přepadení. „Toho jsem se ale nedopustil,“ dušoval se.

Přiznal také psychické problémy, s nimiž se potýkal už před nástupem do vězení. Ty podle něj souvisí s padesáti nespecifikovanými napadeními, kterým čelil v minulosti.

Obžalovanému Petru Kubíkovi hrozí kvůli údajnému použití taseru až osmiletý trest odnětí svobody. Jeho tři kolegové mohou od soudu odejít s pětiletými tresty. Hlavní líčení bude pokračovat v lednu.