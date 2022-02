Auto pohraničníci sebrali neprávem, Němec si ho ale musí najít, rozhodl soud

„Soud se domnívá, že reálné riziko pokračování činnosti, která byla Holgeru Frenzelovi před třemi desítkami let kladena za vinu, je v současnosti krajně nepravděpodobné. Je jiné politické zřízení i jiná geopolitická situace,“ uvedl soudce Jan Polák, když rozhodnutí zdůvodňoval.

Rozsudek zatím není pravomocný, státní zástupce Václav Štrunc si ponechal lhůtu na odvolání. Ale ani v případě, že rozsudek začne platit, nebude mít Holger Frenzel vyhráno. Musí si svůj vůz najít. A to se už nyní ukazuje jako oříšek.

„Stopa končí 5. dubna 1989 v autoservisu v Klatovech. Co se s luxusním sporťákem dělo dál, kdo ho tu koupil, to jasné není. Oslovil jsem loni 25. června registr vozidel, avšak dosud jsem se odpovědi nedočkal. A to ani po urgenci, kterou jsem vznesl 19. srpna,“ uvedl právní zástupce Holgera Frenzela Lubomír Müller, který je odhodlaný hledat dál.

Podle jeho názoru bude mít pětatřicet let starý veterán Opel Manta, pokud ještě existuje, výjimečnou hodnotu. A to nejen kvůli svému stáří, ale i vzhledem k úpravám, které na něm jeho první majitel udělal. A rovněž k neobyčejnému příběhu, který je s automobilem spojený.

Ten se začal psát v roce 1988, kdy se tehdy devatenáctiletý Holger Frenzel ze západního Německa zakoukal do východní Němky Krystiny Hauck. Mezi mladými lidmi však stála ostře střežená hranice, s oblibou tehdy přirovnávaná k „pevné hrázi socialismu a míru“.

Na podzim téhož roku se oba mladí lidé setkali v Československu, kam přijel Holger Frenzel se svým novým sportovním vozem Opel Manta v ceně 30 tisíc západoněmeckých marek. Za zadními sedačkami pro Krystinu vyrobil důmyslný úkryt. V něm ji chtěl převézt přes hranice do svobodného světa. Neušel však pozornosti bdělých strážců hranic.

Krystinu čekala deportace, Holger Frenzel skončil ve vězení, odkud se dostal po pěti dnech díky prezidentské amnestii. Jeho vůz propadl státu. Jak tehdejší prokurátor uvedl, bylo to kvůli tomu, aby jako občan nepřátelské země nemohl s vozem páchat podobné nepřístojnosti v budoucnu.

Jenže netrvalo dlouho, přišla revoluce a situace se zásadně změnila. Rovněž čin, za který mladý Němec pykal, už není trestným činem. Chebský okresní soud jej proto před nedávnem v této věci plně rehabilitoval.