Soudní tahanice jim zničily život, starosta i radní teď chtějí odškodnění

Hořkost, touha po spravedlnosti, ale i opatrnost v hodnocení podobných případů. To je to, co zbylo po sedmileté kauze, v níž ašský starosta Dalibor Blažek a radní Jiří Červenka čelili obvinění z úplatkářství.

Přestože při vyhráli a soud označil obvinění za vykonstruovaná, oběma mužům vadí, že lidé, kteří s důkazy manipulovali a zničili jim život, za to nenesou žádnou odpovědnost.

„Požádal jsem v té souvislosti o odškodnění za nemajetkovou újmu. Přece jen to, že mě sedm let zastupoval advokát, něco stojí. Ale primárně se nechci soudit se státem o peníze za to, že jsem byl vláčený bahnem. Mně by bohatě stačilo, kdyby se mi omluvil někdo, kdo manipuloval s odposlechy a udělal z toho kauzu na vykonstruovaných základech. Ale toho se podle právníků bohužel nedočkám,“ konstatuje ašský starosta.

Zároveň ale zdůrazňuje, že do podobných problémů, s jakými se v posledních letech potýkal, se může dostat kdokoli. Podle jeho slov stačí, aby vyšetřovatel či prokurátor spojil věci, které spolu vůbec nesouvisejí, nebo informace vytrhl z kontextu.

V podobném duchu mluví i Jiří Červenka. „Vadí mi, že existuje možnost zneužít systém ve prospěch některých jedinců. A děsí mě, že za to nenese nikdo žádnou odpovědnost. Co je mi platné, že je v rozsudku napsáno, že ta věc nikdy neměla přijít k soudu? Byli jsme to my, kdo byl sedm let pod palbou jako zločinci a korupčníci,“ argumentuje Červenka, který se rovněž rozhodl v souvislosti s kauzou požádat o odškodnění.

Oba se shodují, že je nejvíc zasáhlo to, jaký dopad měla kauza na jejich blízké. Například syn Dalibora Blažka kvůli tomu skončil s vrcholovým sportem, děti Jiřího Červenky měly potíže ve škole.

Hrozili, že zastřelí psa

„Dodnes si pamatuju, jak mi v říjnu 2014 vtrhla zásahovka do baráku. Rozbili vstupní dveře a hrozili, že zastřelí psa, protože štěkal. Doma byla jen manželka a děti, já jsem hodinu předtím odjel ze sledovaného domu na jednání do Prahy. Přitom trestní řád jasně říká, že domovní prohlídka, což je mimochodem jeden z nejbrutálnějších zásahů do osobních práv, se děje pouze za přítomnosti obviněného. Jenže já byl obviněný až v dubnu 2015. Když o tom tak přemýšlím, je to jak scéna z amerického filmu. Pro mě to ale tehdy byla skutečnost,“ vzpomíná Jiří Červenka, kterého kauza pronásleduje dál.

„Stále se s tím potýkám. To už asi do konce života nezmizí,“ obává se.

Podobně mluví i Dalibor Blažek. „Poznamenalo mě to. Tohle bylo udělané na objednávku a nikdo mě nepřesvědčí o opaku. Asi to je nějaká daň za to, že dělám veřejnou funkci, že jsem se v jistém smyslu stal veřejným majetkem,“ dodává.

Základ problému tkví v tom, že město Aš chtělo před lety pronajmout parkoviště kasinu v Aši za 5 milionů korun. Pak se však změnil zákon a obce mohly dostávat od provozovatelů heren a kasin daleko více peněz formou přímých odvodů. Rada města Aš proto následně schválila nájemní smlouvu za půl milionu korun, což odpovídalo tehdy běžným cenám.

Jenže vyšetřovatelé tvrdili, že snížení ceny zařídili Červenka s Blažkem výměnou za podporu cyklistického klubu, za který v té době jezdil s vynikajícími výsledky starostův syn. V tom spatřovali možnou korupci a na tom postavili obžalobu.

Soudkyně Věra Mathauserová však konstrukci smetla ze stolu. „Přímé a nepřímé důkazy netvoří ucelený komplex, který by žalované usvědčil. Soud nemůže na základě odposlechů rovněž vytvářet domněnky, co chtěli říct a o kom či o čem hovořili. Skutek popsaný v obžalobě není trestným činem,“ zakončila.