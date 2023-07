Dvě dopravní nehody zkomplikovaly dopravu v Karlovarském kraji

První nehoda se stala asi v 17:25 u sjezdu do Lokte ve směru ze Sokolova do Karlových Varů. Střetlo se tam pět osobních vozidel. Na místě dopravu řídí policie. Auta odklání na exitu 142. Podle serveru dopravniinfo.cz by uzavírka mohla skončit zhruba v půl osmé večer.

Zasahují tam také čtyři jednotky hasičů. Na místě jsou čtyři výjezdové skupiny záchranářů. Povolány byly vrtulníky z Prahy a Ústí nad Labem, uvedla mluvčí záchranářů Zdeňka Newiaková.

Podle ní karlovarský vrtulník jednu ženu transportoval z místa nehody s těžkými zraněními na akutní příjem nemocnice v Ústí nad Labem, další vrtulník LZS Praha zatím zůstává na místě.

Na silnici D6 ve směru že Sokolova na Cheb u sjezdu na Loket se stala vazna dopravní nehoda několika osobních aut. Na místo byl povolán záchranářský vrtulník. U nehody zasahují 4 jednotky hasičů. Provoz je uzavřený. — HZS Karlovarského kraje (@HzsKVkraj) July 21, 2023

K druhé nehodě došlo krátce před 17. hodinou nedaleko od Sokolova u obce Novina, kde se střetla dvě osobní auta a na místě bylo sedm zraněných.

„Čtyři výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje ošetřily sedm osob. Dvě ženy ve věku 60 a 42 let transportovala Letecká záchranná služba na traumatologii Fakultní nemocnice Plzeň se středně těžkými poraněními,“ informovala mluvčí ZZS KV Zdeňka Newiaková. Dalších pět lidí pak záchranka převezla do nemocnice v Sokolově.