Kdysi se tu těžilo uhlí. U jezera Medard teď začala stavba multifunkční stezky

Autor: ,
  15:17
Na Sokolovsku začala ve čtvrtek stavba multifunkční stezky u jezera Medard. Bude dlouhá 13 kilometrů a nabídne prostor pro pěší, cyklisty a bruslaře, ale také interaktivní zastávky, vyhlídky na jezero a informační centrum. Hotová by měla být koncem příštího roku.
Ve čtvrtek začala stavba multifunkční stezky dlouhé 13 kilometrů u jezera Medard. (21. května 2026)

Novinářům to řekli zástupci firmy Sokolovská uhelná a SUAS GROUP, Karlovarského kraje, okolních měst a obcí, ministerstva životního prostředí a zhotovitele. Projekt za zhruba 658 milionů korun je spolufinancovaný z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST).

Stavbou stezky začala podle předsedy dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Pavla Tomka první fáze proměny oblasti, kde se desítky let těžilo uhlí. „Vytěžilo se zde 200 milionů tun uhlí, ze kterého bylo vyráběno teplo a elektřina, spotřebovaná nejenom pro místní region, ale samozřejmě elektřina, která byla využívána pro celou Českou republiku. Jsme rádi, že můžeme tu krajinu vrátit zpátky ve zcela jiné podobě,“ řekl předseda.

Práce začnou na severní části stezky, poté budou na řadě přístupové plochy od Svatavy a Habartova a na podzim se stavební práce přesunou na jižní část stezky. Stezku postaví firmy IR.Construction a Gardenline, které se spojily do společnosti IR.C+GLN_Medard.

Projekt počítá s vybudováním parkovišť na západní straně u Habartova a na východní straně u Svatavy. Každé bude mít zhruba 200 míst. Propojí se jižní a severní břeh a vznikne zázemí pro návštěvníky. Trasa nabídne vzdělávací a interaktivní prvky, vyhlídky na jezero i informační tabule, které přiblíží historii a budoucnost oblasti. Stezka také usnadní přístup k jezeru pro složky integrovaného záchranného systému.

Na stavbu stezky navážou další rozvojové aktivity zaměřené na posílení cestovního ruchu, bytovou výstavbu a nové pracovní příležitosti. Počítá se například s výstavbou nábřežních veřejných prostranství, sportovně-rekreační infrastruktury a kempu. Území čeká podle Tomka i rezidenční a rekreační rozvoj, skupina SUAS GROUP připravuje žádost o zpracování studie proveditelnosti.

Stezka kolem Medardu je jedním z projektů, na které jdou v krajích postižených následky těžby evropské peníze. Dotace z OPST na tento projekt činí 559 milionů korun.

Jezero Medard je největším českým jezerem, které vzniklo rekultivací. Bylo vytvořeno zatopením zbytkové jámy hnědouhelných lomů Medard a Libík. S napouštěním se začalo v roce 2008, od roku 2010 byla vodní plocha napuštěna z řeky Ohře. Jezero má rozlohu 493,5 hektaru, což odpovídá zhruba dvěma Máchovým jezerům.

