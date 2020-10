Těžaři dávají miliony na boj s hlukem a prachem, přestanou kutat v noci

Loni šly do projektů snižujících hlučnost a prašnost řádově desítky milionů. Pocítit by je měli obyvatelé Sokolova a Lomnice.



„Jde o soubor opatření s cílem minimalizovat dopady těžby, která se přiblížila k oběma obcím a navíc prochází poměrně složitou oblastí,“ konstatoval Pavel Francisko, člen představenstva Sokolovské uhelné, který je pověřen řízením těžební části společnosti.



Projekt podle něj zahrnuje řadu opatření od výstavby protihlukových bariér přes úpravy technologie až po zkrápění komunikací. Lom totiž ve své nejzápadnější části dosahuje do partií narušených historickou těžbou, což s sebou nese řadu technických komplikací.

Podle Franciska vznikla nejdelší ochranná bariéra v blízkosti lomu Jiří směrem k sokolovské části Šenvert. „Měří více než 600 metrů a dosahuje až čtyřmetrové výšky. Celkové náklady na tuto část byly více než 8,5 milionu korun. V současné době pokračujeme výstavbou dalších 300 metrů dlouhé bariéry podél státní silnice za dalších téměř pět milionů,“ konstatoval člen představenstva těžařské firmy.



Druhá část bariéry by měla být hotová do konce letošního roku.

„Stížnosti na hlučnost a prašnost v současné době nezaznamenáváme,“ uvedla starostka Sokolova Renata Oulehlová.



Ještě v loňském roce tomu ale bylo jinak. „Bylo to v době, kdy Sokolovská uhelná dala městu finanční dar,“ vysvětlila starostka. Peníze radnice jako kompenzaci za ztížené podmínky pro život rozdělovala obyvatelům postižených částí města. „Tehdy byly e-maily či dopisy častější, teď to ale ustalo,“ doplnila Oulehlová.

Další část opatření Sokolovské uhelné má přispět ke zlepšení kvality života v Lomnici. Souběžně se „sokolovskou“ bariérou začal růst i ochranný val ve směru k této obci za více než 7,5 milionu korun. Vůbec nejvyšší je bariéra na severním svahu lomu nad poháněcí stanicí, kde dosahuje výšky až 13 metrů. Ta se bude rozšiřovat s postupem těžby.

V noci práce ustanou

Vedle toho těžaři udělali i řadu technických změn, například odhlučnění pohonů, čímž se podařilo maximálně snížit hluk pásových dopravníků.

„Šachta tu byla, je a ještě pár let určitě bude,“ poznamenal starosta Lomnice Miloslav Matoušek. Na těžaře si nestěžuje, spolupráce s nimi je podle jeho zkušeností dobrá. I když se čas od času stížnosti objeví. Situaci by podle jeho názoru mohla alespoň částečně uklidnit změna v provozu těžby. „Chystá se totiž přechod z třísměnného provozu na dvousměnný, takže bude v noci klid,“ vysvětlil starosta.

Právě noční hodiny podle něj neodpovídaly co do hlučnosti normám. Tuto změnu potvrdil i Pavel Francisko. K zastavení těžby v nočních hodinách v těsném sousedství Lomnice by podle něj mělo dojít už letos od prosince.

Opatření však podle vyjádření těžařské společnosti přinese i jeden negativní dopad - snižování počtu zaměstnanců na těžebním úseku společnosti.