Spolupráce kraje a Sokolovské uhelné může pomoci podnikům s cenami energií

„Pokud pomoc vlády nebude dostatečná, přišla Sokolovská uhelná s návrhem, jak situaci řešit,“ naznačil hejtman kraje Petr Kulhánek.

Situace u velkých zaměstnavatelů je podle něj kritická. „V řádu týdnů už někteří nebudou moct ve své práci kvůli energetické krizi pokračovat. Aktuální zastropování cen elektřiny jejich problémy neřeší,“ řekl hejtman.

Sokolovská uhelná je třetím největším výrobcem elektřiny v České republice. „Předně jsme ale regionální firmou a region je také primárním cílem našich aktivit,“ uvedl po jednání s vedením kraje Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné.

Společný projekt kraje a Sokolovské uhelné, v němž kraj hraje pouze roli zprostředkovatele, spočívá v zajištění elektřiny pro klíčové firmy či nemocnice v regionu.

„Základem pro další postup bude seznam klíčových firem, ve kterých by mohlo dojít v důsledku růstu cen energií k významnému ohrožení pracovních míst, a těch firem či organizací, které jsou pro chod kraje zcela nezbytné,“ řekl Tomek.

„V tomto ohledu spolupracujeme s Krajskou hospodářskou komorou,“ doplnil krajský radní Patrik Pizinger. Ta podle něj má přehled o velkých regionálních hráčích. Potřebná data by pak kraj mohl mít k dispozici v následujících týdnech.

„Bezprostředně poté začnou koordinační schůzky, jakýsi regionální kulatý stůl. Konkrétní smlouvy budou záležitostí jednání přímo firem se Sokolovskou uhelnou,“ dodal krajský radní. Ta je schopná uzavírat kontrakty o dodávkách na konkrétní odběrná místa prostřednictvím společnosti SUAS Commodities.

Nabídnou část své produkce

Zájemcům nabídne Sokolovská uhelná část své produkce elektřiny.

„Problém je, že nedokážeme pokrýt veškerou jejich energetickou potřebu, která je do výrazné míry závislá i na ceně plynu. Můžeme se snažit pomoct právě přes dodávky elektřiny, případně u některých podniků hovoříme o možnostech dodávek uhlí či multiprachu. To v případech, kdy jsou schopné pořídit zařízení, která by je dokázala spoluspalovat. Naším cílem je eliminovat prudký nárůst cen na všech úrovních energií, rozmělnit jej poklesem alespoň u některých zdrojových mixů,“ konstatoval Pavel Tomek.

Výroba elektřiny v Sokolovské uhelné je aktuálně zcela závislá na uhelných zdrojích.

„Poměrně rychle po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu jsme na vzniklou situaci zareagovali. Začali jsme připravovat rozšíření a zrychlení skrývky tak, abychom se dostali k dobyvatelným zásobám uhlí. Druhé opatření přichází v současné době v podobě maximálního vytížení a urychlení tempa skrývky. To je však závislé na personálním doplnění. Snažíme se získat zpět zaměstnance do těžebních i zpracovatelských provozů. Uděláme ale vše pro to, abychom byli schopni uspokojit poptávky, o kterých v současné době víme,“ dodal Pavel Tomek.