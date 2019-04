Hraběnka ve vaně i nejstarší část města. Sokolov vystaví poklady

Na několika místech sklepa si budou moci na vlastní oči prohlédnout část obranné hradby někdejšího vodního hradu z 13. století. Uvidí tak nejstarší zachovanou památku připomínající založení města.

„Stavební úpravy by měly být hotové do konce dubna. Dokončeny jsou výmalby a podlaha, kompletuje se zabezpečovací zařízení a osvětlení. Už jsme také vysoutěžili vitríny, z nichž je podstatná část trezorová. To kvůli zajištění bezpečnosti pokladů z našich sbírek. Víme, jaký zde bude nábytek a ve výrobě už jsou i figuríny, které celou expozici oživí,“ konstatuje ředitel Muzea Sokolov Michael Rund.

Ve sklepení by se měl objevit například vězeň, voják ze třicetileté války či hraběnka Nosticová.

Lidé uvidí i ty nejvzácnější exponáty z tamního muzea a o kus dál i dobovou studnu.



Podle jeho slov by se ve sklepení měl objevit například vězeň, voják z třicetileté války či hraběnka Nosticová. „Ta se bude koupat v kádi někdejší koupelny, o jejíž existenci jsme vůbec nevěděli a kterou se nám při rekonstrukci podzemí podařilo objevit,“ ukazuje ředitel do prostoru, který v minulosti sloužil k očistě těla a snad i k praní špinavého prádla.

Hned v sousedství je původní krb, který prý při roztopení dával tolik tepla, že podle dobových materiálů si tamní vězni stěžovali na přílišné horko.

Balíček ve výkopu skrýval drahocenné secesní náhrdelníky, zlaté hodinky s řetízkem, brože s brilianty, perlové náhrdelníky, náramky, manžetové knoflíčky či briliantovou čelenku. V době nálezu nebyly šperky v dobrém stavu. Roky pod zemí se na nich podepsaly, bylo nutné je nákladně zrestaurovat.

„Ale stálo to za to. Dnes už jsou v původní kráse. My jsme samozřejmě pátrali po jejich původu, ale nepodařilo se nám je zcela přesně zařadit. S největší pravděpodobností patřily někomu z okruhu rodiny Nosticů, která zámek držela. Svědčí o tom erb vyrytý na hodinkách, který patří rodu Cappy. Ten byl s majiteli zámku vzdáleně spřízněný,“ vysvětluje ředitel.

Michael Rund si nemyslí, že by nález byl majetkem některých německých nebo židovských rodin. „Tady v regionu tak bohatí lidé nežili. Celý nález byl navíc zabalený v igelitu, který se začal vyrábět až během 2. světové války,“ upřesňuje a dodává, že kromě kolekce zlatých šperků lidé ve sklepení zámku uvidí i ty nejvzácnější exponáty z tamních muzeí a o kus dál i dobovou studnu.

Projekt měl stát původně 18 milionů korun, přičemž 3 miliony věnovalo město Sokolov a zbytek Karlovarský kraj. „Bohužel jsme nesehnali žádný vhodný dotační titul. Nakonec se nám ale podařilo dva miliony korun ještě ušetřit,“ prozrazuje ředitel Rund s tím, že slavnostní zpřístupnění obnoveného podzemí včetně všech pokladů se uskuteční 7. září.

„Oslavíme tak nejen Hornický den, ale při slavnostech si připomeneme i 740 let od první písemné zmínky o městě Sokolov. Navíc v kraji začne Evropský den památek, takže o tomto víkendu bude skutečně co slavit,“ dodává Michael Rund.