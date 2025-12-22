Stopka kvůli pozemkům. Kraj zastavil projekt sokolovské sportovní haly

Jitka Dolanská
  9:52
Rada Karlovarského kraje se rozhodla zastavit práce na projektu nové sportovní haly, která měla vyrůst v Sokolově. Důvodem je, že se kraji nepodařilo získat do vlastnictví pozemky, na nichž mělo sportoviště zčásti stát.
Takto měla vypadat nová sportovní hala v Sokolově. Kvůli pozemkům kraj projekt zastavil.

Takto měla vypadat nová sportovní hala v Sokolově. Kvůli pozemkům kraj projekt zastavil. | foto: ISŠTE Sokolov

Takto měla vypadat nová sportovní hala v Sokolově. Kvůli pozemkům kraj projekt zastavil.
Takto měla vypadat nová sportovní hala v Sokolově. Kvůli pozemkům kraj projekt zastavil.
Takto měla vypadat nová sportovní hala v Sokolově. Kvůli pozemkům kraj projekt zastavil.
Takto měla vypadat nová sportovní hala v Sokolově. Kvůli pozemkům kraj projekt zastavil.
7 fotografií

„Rada se usnesla, že veškeré projektové aktivity budou ukončeny. Vyzvala Pavla Januse, ředitele Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, aby jednal se zhotovitelem projektové dokumentace, kterým je Sudop Praha, o ukončení prací, protože zde nejsou vypořádány majetkové poměry. A to je ten nejdůležitější problém,“ uvedla krajská radní pro školství Hana Žáková.

Podotkla, že rada by se chtěla vrátit k původní projektové dokumentaci a postavit za dosluhující halu novou stavbu, aby školy v Sokolově měly k dispozici kvalitní zázemí pro výuku tělesné výchovy.

Tělocvična už nestačí, na základech staré haly tedy vyroste nová

„Myslím, že tohle je úkol, který budeme muset urychleně řešit. Teď nedokážu říct, jak dlouho to bude trvat ani k jakému projektu se vrátíme, pravděpodobně bude muset jít o kompletní přepracování celé dokumentace. A hlavně na to budeme muset najít finance,“ doplnila.

V současné chvíli ale není jasné, zda se s projektantem podaří vyjednávat o změnách v situaci, kdy jeho práce za téměř 5,9 milionu ještě není hotová, ale kraj už tento projekt nepotřebuje.

Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly, která by měla pomoci sokolovským školám při tělovýchově.
Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly, která by měla pomoci sokolovským školám při tělovýchově.
Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly, která by měla pomoci sokolovským školám při tělovýchově.
Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly, která by měla pomoci sokolovským školám při tělovýchově.
7 fotografií

Soutěž na projektovou dokumentaci pro revitalizaci sportovní haly se uskutečnila ještě za minulého vedení kraje. Tehdy se předpokládalo, že se podaří dojednat majetkoprávní vypořádání potřebných pozemků. To se však nestalo a projekt tak není možné použít.

Původní hala z roku 1963 už je po všech stránkách zastaralá. A to nejen rozměry, ale i zázemím, technologií či rozvody. Stojí na navážce bývalého lomu Bohemia a disponuje jedinou hrací plochou. Ta však nemá pro řadu sportů předepsané parametry.

Tělocvičnu přitom školy ve městě nutně potřebují, především zdejší pobočky vojenské a policejní školy, u nichž je počet hodin tělesné výchovy navýšen.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Po nehodě na D6 se z kamionu rozletěly lahve s vodou, v mlze se pak znovu bouralo

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou. (18. prosince 2025)

Kamion převážející lahve s minerální vodou havaroval ve čtvrtek ráno na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve....

Při budování kreativního centra našli dělníci zazděný portál ze 16. století

Překvapením při stavebních pracích byl objev dosud neznámého portálu ze 16....

Za projekt plný šibeničních termínů se dá označit zrod Kulturního a kreativního centra v Jáchymově, který představitelé města otevřeli v tomto týdnu. Vznikl z někdejší knihovny a infocentra. Lázeňské...

Snazší cesta z Karlových Varů na sever. Most přes Pekelský potok je hotový

Stavba nového mostu přes Pekelský potok ve Stráži nad Ohří trvala v plném...

Po sedmi měsících končí stavba nového mostu přes Pekelský potok ve Stráži nad Ohří. Ředitelství silnic a dálnic jej dává do provozu ve středu. Silničáři se na místo vrátí ještě příští rok na jaře,...

Stopka kvůli pozemkům. Kraj zastavil projekt sokolovské sportovní haly

Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly, která by měla pomoci sokolovským...

Rada Karlovarského kraje se rozhodla zastavit práce na projektu nové sportovní haly, která měla vyrůst v Sokolově. Důvodem je, že se kraji nepodařilo získat do vlastnictví pozemky, na nichž mělo...

22. prosince 2025  9:52

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Při budování kreativního centra našli dělníci zazděný portál ze 16. století

Překvapením při stavebních pracích byl objev dosud neznámého portálu ze 16....

Za projekt plný šibeničních termínů se dá označit zrod Kulturního a kreativního centra v Jáchymově, který představitelé města otevřeli v tomto týdnu. Vznikl z někdejší knihovny a infocentra. Lázeňské...

21. prosince 2025  9:20

Asociace hotelů a restaurací ocenila emeritního mariánskolázeňského primáře

Emeritní mariánskolázeňský primář Pavel Knára (uprostřed) získal od Asociace...

Za celoživotní přínos k rozvoji české balneologie se dočkal uznání od Asociace hotelů a restaurací ČR lékař Pavel Knára, emeritní primář Léčebných lázní Mariánské Lázně a uznávaný odborník v oboru...

20. prosince 2025  8:25

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Mají našetřeno, schodek si mohou dovolit. Sokolov schválil rozpočet na příští rok

ilustrační snímek

Se schodkovým rozpočtem bude v příštím roce hospodařit sokolovská radnice. Zatímco příjmy budou 1,007 miliardy, výdaje má město naplánované na 1,350 miliardy. Rozdíl radnice pokryje z úspor z...

19. prosince 2025  10:45

Po nehodě na D6 se z kamionu rozletěly lahve s vodou, v mlze se pak znovu bouralo

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou. (18. prosince 2025)

Kamion převážející lahve s minerální vodou havaroval ve čtvrtek ráno na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve....

18. prosince 2025  9:44,  aktualizováno  17:46

Cheb odmítl nabídku Accolade, průmyslový park bude dál chystat se státem

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Zastupitelé Chebu ve čtvrtek odmítli nabídku na spolupráci při přípravě Strategického podnikatelského parku (SPP) společnosti Accolade. Budou i nadále park připravovat se Státní investiční a...

18. prosince 2025  17:35

Sněhová děla jedou naplno. Po teplých dnech skiareály využily ochlazení

Zasněžování v lyžařském areálu Klínovec v Krušných horách

V Krušných horách v Karlovarském kraji využili provozovatelé lyžařských středisek ochlazení a opět spustili zasněžování. O víkendu pojedou vleky a lanovky například na Klínovci, Plešivci, v...

18. prosince 2025  11:16

Referendum o výstavbě na Ryžovně je platné, soud zamítl kasační stížnost

Lokalita Ryžovna u Božího Daru v Krušných horách. (18. června 2025)

Nejvyšší správní soud v tomto týdnu zamítl kasační stížnost části zastupitelů Božího Daru na Karlovarsku. Ti se touto cestou snažili zvrátit nedávné referendum ohledně budoucnosti lokality Ryžovna. V...

17. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rozárka s červenou čepičkou. Pacienty ostrovské nemocnice potěšil poník

Největší radost ze čtyřnohé terapeutky měli klienti oddělení.

Příjemná návštěva v předvánočním čase potěšila klienty oddělení následné péče psychiatrie Nemocnice Ostrov. Zavítala mezi ně Kateřina Bláhová s poníkem Rozárkou. Zooterapie sice není v nemocnici...

17. prosince 2025  14:10

Snazší cesta z Karlových Varů na sever. Most přes Pekelský potok je hotový

Stavba nového mostu přes Pekelský potok ve Stráži nad Ohří trvala v plném...

Po sedmi měsících končí stavba nového mostu přes Pekelský potok ve Stráži nad Ohří. Ředitelství silnic a dálnic jej dává do provozu ve středu. Silničáři se na místo vrátí ještě příští rok na jaře,...

17. prosince 2025  9:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.