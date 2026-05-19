Kraj vypíše koncesi na provoz nemocnice Sokolov, Penta chce pokračovat

Jitka Dolanská
  11:03
Karlovarský kraj řeší, co dál s nemocnicí v Sokolově. Ta je v jeho majetku, provozuje ji ale společnost Penta Hospitals CZ, které ovšem na konci roku 2029 končí nájemní smlouva. Karlovarský kraj se proto rozhodl, že vypíše koncesní řízení na pronájem a provozování nemocnice. Zástupci Penty už dopředu avizovali, že se do řízení přihlásí.
Nemocnice Sokolov | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Podle karlovarského hejtmana Petra Kubise kraj zvažoval tři možnosti, jak dál postupovat. „Jedna varianta byla, že bychom prodloužili stávající smlouvu. Penta využila to, že může do konce června požádat Karlovarský kraj o prodloužení smlouvy, což už se stalo.

Druhou možností je, že bychom si nemocnici vzali zpět pod sebe, to znamená pod Karlovarskou krajskou nemocnici, což by ale bylo poměrně komplikované. A třetí varianta, která vzešla z jednání a různých právních stanovisek, které jsme si nechali zpracovat, tak tou je vyhlášení koncesního řízení. Nám se tohle třetí stanovisko jeví jako pro nás nejlepší řešení,“ předestřel možnosti Kubis.

Podle jeho slov se už zástupci kraje vypravili do nemocnice, kde se setkali se zástupci zaměstnanců i s nejužším vedením. O situaci je informovali a ujistili je, že pro nemocnici se aktuálně nic nemění. Mluvčí nemocnice Vladislav Podracký potvrdil, že současný provozovatel, který do nemocnice vstoupil v roce 2017, má v plánu v Sokolově dál působit.

Zdůraznil, že krok kraje prakticky nemá žádný dopad na pacienty ani zaměstnance nemocnice, nijak se jich nedotkne. „Skutečnost, že kraj nemocnici nechce převzít a naopak chce zachovat ten model, kdy nemocnici bude provozovat externí subjekt, je z našeho pohledu potvrzení, že jsme to dělali dobře. A to je i důvod, proč v tom chceme pokračovat,“ řekl Podracký.

Pokračoval, že skupina už jasně deklarovala zájem zúčastnit se koncesního řízení a pokračovat v provozování nemocnice Sokolov. „Budeme i nadále poskytovat veškeré služby v plném rozsahu a probíhající koncesní řízení nebude mít na chod nemocnice žádný vliv,“ řekl Podracký s tím, že společnost je připravena splnit veškeré podmínky, které s koncesním řízením souvisejí.

Hejtman Kubis dopředu avizoval, že příprava koncesního řízení bude drahá a časově náročná. Mimo jiné bude třeba detailně oddělit, co je v nemocnici majetkem kraje a co Penty. Vzhledem k tomu, že kraj v posledních letech investoval do budov nemocnice i do jejího vybavení, to bude komplikované. Proto s přípravou chce začít už nyní, tři a půl roku před koncem původní smlouvy.

„Celé to složité koncesní řízení si necháme zpracovat externí firmou, která má s podobným řízením zkušenosti. Náš právní odbor zajistí vyhlášení veřejné zakázky na zpracovatele,“ uvedl Kubis, který připustil, že kraj dostal i nabídku na prodej nemocnice.

O této variantě ale neuvažuje. „Chceme zachovat v regionu oborovou strukturu a tady budeme mít v určité míře jistotu, že obory, které jsme v rámci optimalizace do Sokolova nadefinovali, zde budou pokračovat,“ dodal.

Za dobu působení v Karlovarském kraji investovala Penta Hospitals CZ do zdravotnictví v regionu více než jednu miliardu korun. Investice směřovaly mimo jiné do modernizací oddělení, obnovy zdravotnické techniky, rozvoje specializované péče i zlepšení prostředí nemocnice. Mezi významné projekty posledních let patří vybudování centrálních operačních sálů, otevření moderního dárcovského centra, vznik urogynekologické ambulance nebo zprovoznění prvního plně automatizovaného lékárenského robotického skladového systému v České republice.

