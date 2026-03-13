Sokolovská ortopedie posiluje, nový primář přináší zkušenosti z Německa

Jitka Dolanská
  10:17
Sokolovská ortopedie prochází výraznou proměnou. V čele oddělení stanul nový primář s bohatými zkušenostmi z přední německé kliniky, tým se specializuje a pacientům jsou k dispozici výkony, které se donedávna prováděly jen ve velkých nemocničních centrech.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Nemocnice Jihlava

Čekací lhůty na endoprotézy kyčelního či kolenního kloubu jsou přitom jedny z nejkratších v Česku. To do Sokolova přivádí pacienty z regionu i vzdálenějších oblastí.

„Německé kliniky mě naučily systematickému přístupu k pacientovi, důrazu na přesnou indikaci a na výsledek, který obstojí v čase. To chci přinést i do Sokolova. Zároveň oceňuji, že menší nemocnice umí to, co velká centra ne – skutečně individuální péči a rozhodování bez zbytečné byrokracie,“ říká nový primář Jan Laitl, jehož kariéra je úzce spjata s německou ortopedií.

Více než třináct let působil jako lékař na klinice ortopedie a úrazové chirurgie v saském Erlabrunnu. Tady od roku 2010 pracoval jako řadový lékař a od roku 2016 jako atestovaný specialista. Absolvoval studijní stáže na prestižním Uniklinikum Dresden, jedné z největších a nejmodernějších univerzitních nemocnic v Německu, kde se zaměřoval na úrazovou chirurgii a dětskou ortopedii. Atestaci složil v Drážďanech.

Podle ředitelky Nemocnice Sokolov Jitky Bureš Samákové se na náhrady kloubů čeká v Sokolově přibližně šest měsíců. To je pro mnohé pacienty zásadní. „Každý měsíc bolesti navíc znamená zhoršení kvality života a mnohdy i komplikovanější operaci. Chceme tento standard nejen udržet, ale pokud možno i dále rozvíjet. A to i přes skutečnost, že poptávka po těchto výkonech v kraji roste,“ informuje ředitelka Bureš Samáková.

Pacienti mi teď víc věří, říká o operaci Kvitové chirurg ruky Kebrle

Oddělení rozšířilo svůj repertoár také o miniinvazivní operativu nohy, konkrétně vybočení palce. Moderní technika znamená pro pacienty zásadní rozdíl. Zatímco u běžné operace trvá rekonvalescence řadu týdnů, novou metodou může pacient začít částečně zatěžovat nohu již po dvou týdnech. Celková doba zotavení se tak zkracuje přibližně na polovinu.

Novinkou je zavedení endoprotézy palce ruky. Sokolovský tým v této oblasti může využívat i zkušenosti lékaře Petra Kebrleho ze sesterské Kliniky Dr. Pírka v Mladé Boleslavi, který operoval tenistku Petru Kvitovou po útoku nožem v roce 2016.

Spolu s rozšiřováním spektra výkonů proběhla i restrukturalizace týmu. Každý lékař se primárně soustředí na jednu konkrétní oblast. Oddělení zároveň rozšiřuje svou přítomnost v regionu. Ortopedická ambulance v Nemocnici Ostrov nově funguje v odpoledních a večerních hodinách. Součástí záměru je také užší propojení s jednodenní ortopedickou péčí a návaznou rehabilitací.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Turisté Loket zatěžují víc, než kolik přinášejí. Kraj zvažuje, že se inspiruje Florencií

Goticko-románský hrad Loket na Karlovarsku

Čím víc turistů, tím větší příjmy pro město? Ne vždy to platí. Příkladem může být Loket, jedno z nejnavštěvovanějších měst v Karlovarském kraji. Víc návštěvníků ale přináší zvýšené náklady na úklid,...

Pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě, viděli ve Varech. Cestuje vlakem

Pohřešovaná žena by na sobě mohla mít dámský černý kabát s bílým vzorem.

Policisté rozšířili oblast pátrání po dvaačtyřicetileté ženě z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Svědci ji v průběhu týdne viděli v Karlových Varech. Policisté proto přikládají její aktuální...

Sokolovská ortopedie posiluje, nový primář přináší zkušenosti z Německa

Délka pobytu na operačním sále je kolem půl hodiny. Pacientovi zůstane pouze...

Sokolovská ortopedie prochází výraznou proměnou. V čele oddělení stanul nový primář s bohatými zkušenostmi z přední německé kliniky, tým se specializuje a pacientům jsou k dispozici výkony, které se...

13. března 2026  10:17

Pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě, viděli ve Varech. Cestuje vlakem

Pohřešovaná žena by na sobě mohla mít dámský černý kabát s bílým vzorem.

Policisté rozšířili oblast pátrání po dvaačtyřicetileté ženě z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Svědci ji v průběhu týdne viděli v Karlových Varech. Policisté proto přikládají její aktuální...

11. března 2026  12:35,  aktualizováno  13. 3. 9:51

Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...

Karlovarští hokejisté si stejně jako v minulé sezoně poradili v předkole play off s Vítkovicemi. Tentokrát ale jednoznačně – sérii ovládli 3:0, když dvě domácí výhry stvrdili vítězstvím 2:1 v...

13. března 2026

Piráti silnic překročili rychlost o desítky kilometrů v hodině, hned přišli o papíry

Řidiči na Karlovarsku překročili rychlost o desítky kilometrů, přišli o papíry

Dopravní policisté z Karlovarska sebrali řidičské průkazy hned dvěma šoférům. První se na silnici první třídy kolem jejich radaru prohnal rychlostí téměř 120km/h, druhý na dálnici jel skoro...

12. března 2026  14:07

Bezohledný a bezcitný. Manipulátor zotročovaným dívkám zničil život, řekl soud

Obžalovaný Roman M. u Vrchního soudu v Praze (12. března 2026)

Roman M. z Karlových Varů si odpyká deset let vězení za dlouhodobé znásilňování, týrání a vydírání tří dívek, s nimiž se postupně seznámil přes internet. Trest mu dnes pravomocně potvrdil pražský...

12. března 2026  13:19

Druhá výhra? Jen střípek do skládačky, vědí Vary. Vítkovice hlásí: Vrátíme se!

Karlovarští hokejisté se radují z gólu v prvním utkání předkola play off proti...

Když před rokem vyhráli hokejisté Vítkovic druhé utkání předkola play off na ledě Energie, vyrovnali stav série na 1:1 a dramatická bitva nakonec skončila až v pátém duelu. Zatím se však historie...

12. března 2026  10:31

Dva stoly, jeden příběh. Výstava o Vile Lil začíná v Mariánských Lázních

Maxmilián Halbmayer, první majitel ikonické Vily Lil v Mariánských Lázních

Tak trochu jiná výstava začíná ve čtvrtek v domě Chopin v Mariánských Lázních. Projekt nazvaný Dva stoly představí dva pohledy na příběh ikonické Vily Lil a jejího prvního majitele, mecenáše...

12. března 2026  9:51

Dva zápasy ve Varech, jeden v Jihlavě. Hokejisté znají plány pro přípravu na MS

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Čeští hokejisté se v přípravě před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku představí v Karlových Varech a v Jihlavě. Na západě Čech změří 16. a 17. dubna síly s Německem, v nové jihlavské aréně je...

11. března 2026

Stačí přinést ranní moč. Lékaři nabídnou bezplatné vyšetření ledvin

Ilustrační fotografie

Nemocné ledviny většinou nebolí. Ale jak poznat, že nejsou v pořádku? Jednoduše. Přijít ve čtvrtek 12. března na preventivní vyšetření. V rámci Světového dne ledvin se od 9 do 13 hodin otevřou...

11. března 2026  9:38

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

10. března 2026  16:45,  aktualizováno  22:57

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Při výcviku v Doupově zemřel voják, podle policie může jít o sebevraždu

Strakoničtí vojáci během cvičení získali řadu cenných poznatků, které využijí...

V Doupovských horách zemřel v pondělí jeden z příslušníků žatecké posádky. Případem se zabývá vojenská policie. Prvotní informace naznačují, že voják spáchal sebevraždu. V Doupovských horách mají...

10. března 2026  19:03

Karlovy Vary rozšíří možnosti placení parkování o aplikaci EasyPark

Parkovací automaty na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu.

Karlovy Vary rozšíří možnosti platby za parkování o službu EasyPark. Ta pomocí aplikace umožní najít a uhradit parkování z mobilního telefonu. Služba bude propojena s městským systémem, který hlídá,...

10. března 2026  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.