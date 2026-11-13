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Od krásné Nefertiti po nádoby na vnitřnosti, výstava přibližuje Egypt

Jitka Dolanská
  10:08
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V sokolovském muzeu je nová výstava s názvem Egypt – dar Nilu. Návštěvníkům se...

V sokolovském muzeu je nová výstava s názvem Egypt – dar Nilu. Návštěvníkům se tu představuje soukromá sbírka Jána Hertlíka ze slovenského Pezinku. (5. listopadu 2026) | foto: Martin Stolař, MAFRA

V sokolovském muzeu je nová výstava s názvem Egypt – dar Nilu. Návštěvníkům se...
V sokolovském muzeu je nová výstava s názvem Egypt – dar Nilu. Návštěvníkům se...
V sokolovském muzeu je nová výstava s názvem Egypt – dar Nilu. Návštěvníkům se...
V sokolovském muzeu je nová výstava s názvem Egypt – dar Nilu. Návštěvníkům se...
9 fotografií
Bustu slavné Nefertiti, kosmetickou lžičku na líčidla, sedící sochu písaře nebo kanopy, které uchovávaly vnitřnosti nabalzamovaných při přípravě na cestu na onen svět. Ale také řadu dalších egyptských artefaktů přibližuje výstava Egypt – dar Nilu, která začala v Muzeu Sokolov. Návštěvníkům se tu představí soukromá sbírka Jána Hertlíka ze slovenského Pezinku.

„Egypt mě okouzlil už při první návštěvě v roce 2002, kdy na mě dýchla historie starověkých civilizací. Od té doby vytvářím sbírku egyptského umění. Jde o repliky soch slavných panovníků, jejich manželek, obyčejných lidí, předmětů sloužících pro každodenní potřebu i těch, které Egypťané využívali při pohřebních rituálech. Každý předmět na výstavě má svůj příběh, každý je svým způsobem zvláštní a exotický,“ vypráví Ján Hertlík, který do Sokolova přijel výstavu instalovat.

V sokolovském muzeu je nová výstava s názvem Egypt – dar Nilu. Návštěvníkům se tu představuje soukromá sbírka Jána Hertlíka ze slovenského Pezinku. (5. listopadu 2026)
V sokolovském muzeu je nová výstava s názvem Egypt – dar Nilu. Návštěvníkům se tu představuje soukromá sbírka Jána Hertlíka ze slovenského Pezinku. (5. listopadu 2026)
V sokolovském muzeu je nová výstava s názvem Egypt – dar Nilu. Návštěvníkům se tu představuje soukromá sbírka Jána Hertlíka ze slovenského Pezinku. (5. listopadu 2026)
V sokolovském muzeu je nová výstava s názvem Egypt – dar Nilu. Návštěvníkům se tu představuje soukromá sbírka Jána Hertlíka ze slovenského Pezinku. (5. listopadu 2026)
9 fotografií

K nejzajímavějším exponátům patří kopie busty Nefertiti, hlavní manželky faraona Achnatona, která byla proslulá svou krásou. Originální bustu v Egyptě objevil v roce 1912 dělník zaměstnaný na vykopávkách, které vedl Ludwig Borchardt. Královna Nefertiti má na hlavě vysokou modrou korunu zdobenou zlatými stuhami.

Neobvyklým předmětem je kosmetická lžička na líčidla, nejčastěji vyráběná ze dřeva nebo slonoviny. Často měla podobu nahé plavající dívky, která ztělesňovala bohyni Hathor. Nechybí ani socha kočky, která představovala bohyni Bastet a v Egyptě se těšila posvátné úctě.

Výstava zahrnuje období starověkého Egypta přibližně od roku 3100 před naším letopočtem, kdy král Narmer sjednotil Dolní a Horní Egypt, až do roku 30 před naším letopočtem, kdy po smrti Kleopatry z rodu Ptolemaiovců Egypt ovládli Římané. Potrvá do 21. února příštího roku.

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