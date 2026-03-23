Sokolov opraví střechu Hornického domu, památku pokryjí červené tašky

Jitka Dolanská
  10:44
Město Sokolov pokračuje v opravách Hornického domu. Kulturní památka získá ještě letos novou střechu. V souladu s požadavkem památkářů bude dominantu náměstí Budovatelů nově zdobit krytina z červených pálených tašek.
Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto lety vtiskl architekt Rudolf Wels.

Svítidlo na stěně v interiéru Hornického domu.
Práce naplánované na pět měsíců měly původně začít v červnu, městu se ale podařilo v tendru vybrat zhotovitele už nyní. Podle sokolovského místostarosty Jana Picky je proto pravděpodobné, že se s opravou začne dříve.

Předpokládaná cena zakázky byla 11,7 milionu korun, do veřejné soutěže se přihlásilo pět zájemců. „Cena opravy střechy včetně části krovů bude nakonec 12,7 milionu korun. Dobrou zprávou je, že na akci čerpáme z Operačního programu Spravedlivá transformace dotaci v částce převyšující 80 procent způsobilých výdajů,“ upřesnil Picka.

Hornický dům se po sto letech od otevření vrací do původní podoby

Ten je zároveň ředitelem Městského domu kultury, který v památce sídlí, a podle jeho slov by opravy neměly narušit letos plánované kulturní akce ani vzhled Hornického domu. Veškeré práce se budou provádět ze střechy, při výměně okapů a klempířských prvků firma použije plošinu.

„Jsme na tuto situaci připraveni, ale domlouvali jsme se na podrobnostech i se stavební firmou. Například že v září, kdy slavíme Den horníků, se nebude pracovat na čelní straně domu,“ upřesnil Picka s tím, že rekonstrukcí střechy opravy památky nekončí.

Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto lety vtiskl architekt Rudolf Wels.
Město chystá ještě poslední z celkem sedmi etap rekonstrukce domu, a to obnovu všech vnitřních rozvodů, zejména pak kanalizace, se kterou jsou zde velké problémy. „Tady ale bude třeba práce velice pečlivě naplánovat, protože se bude pracovat uvnitř. To bude s ohledem na divadlo, restauraci či provoz sálů obtížné. Nicméně ten dům opravit potřebuje, budeme se muset přizpůsobit,“ doplnil Picka.

Hornický dům v Sokolově byl postaven v letech 1923 až 1925 podle návrhu architekta Rudolfa Welse. Loni tak oslavil 100 let existence. Peníze na stavbu v té době poskytl fond pro sociální péči horníků, který vznikl při tehdejším ministerstvu veřejných prací.

Publicista Michael Rund se znovu vydal po stopách architekta Rudolfa Welse

Slavnostní předání hotové stavby do provozu, včetně chodníků a zeleně, se uskutečnilo 4. října 1925. Samostatně stojící budova má dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Je příkladem meziválečné moderny, ukázkou symbiózy moderního klasicismu a funkcionalismu s prvky Loosovy školy.

V průčelí fasády budovy je ve vlysu nad terasou zasazen monumentální reliéf pojmenovaný „Jeden den ze života horníka“.

Vlastní sochařský artefakt z roku 1923 je přes dva metry vysoký a téměř třicet metrů dlouhý. Reliéf patřil v době svého vzniku mezi první díla, která zobrazovala obyčejné lidi. Je rozdělen do osmi částí, autorem je karlovarský sochař Wilhelm Srb-Schlossbauer.

