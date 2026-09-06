V upravovaných prostorách původně sídlilo dětské oddělení městské knihovny. Poté, co se odsud knihy odstěhovaly, začalo muzeum připravovat rekonstrukci. Ta zahrnovala vedle oprav omítek i instalaci moderního systému provětrávání a vytápění, vše ukryté pod cihelnou dlažbou.
V průběhu prací se pod podlahou podařilo objevit dosud neznámé fragmenty severní kruhové kamenné hradby původního sokolovského hradu z 13.století. Část opevnění zůstane viditelná i pro návštěvníky, přikryly ji totiž skleněné pochozí tabule.
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„My jsme očekávali, že na něco zřejmě narazíme, protože jsme místy museli až do metrové hloubky. Ale i tak jsme byli překvapeni. Tady pod tou zdí z 15. století hradba pokračuje až do sousední místnosti, kde ale už zůstane skrytá,“ ukazuje situaci pod skleněnou částí podlahy ředitel muzea Michael Rund.
Doplňuje, že právě tady našli archeologové nad ubouranou částí opevnění zbytky ohniště a střepy z období baroka. Kromě nejstarších částí hradu se v navazující zdi podařilo odhalit dutinu se střílnou.
„Byla to úplná náhoda. Původně jsme si mysleli, že se podařilo najít průchod skrz zeď. Ukázalo se však, že otvor vede do dutiny, která v podstatě vyplňuje tři čtvrtiny zdi a je ukončena úzkou střílnou. Ta je v současnosti už pod úrovní terénu. Vše jsme zdokumentovali a pak jsme otvor kvůli statice zazdili,“ vysvětluje.
Kromě zbytků původního opevnění návštěvníci uvidí v jedné z místností repliku původní výmalby, v dalších pak odborně zrestaurované štuky na stropech, jejichž ústředním zdobným prvkem jsou reliéfy mušlí.
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Rovněž badatelna, která sídlí v jedné z rohových věží zámku a sousedí s velkorysou muzejní knihovnou, se může pyšnit unikátními nálezy. „V této severovýchodní věži zámku býval podél zdi zvláštní vyvýšený ochoz. Přemýšleli jsme, k čemu mohl sloužit. Možná tu mohl být další zdroj vody nebo třeba sklad střelného prachu. Přesně to nevíme. V této místnosti s kruhovým půdorysem jsme už víc do hloubky nekopali,“ naznačuje Rund.
V další místnosti vznikla malá expozice, kde muzeum plánuje ukázat části svých sbírek. V současné době jsou zde prezentovány nálezy z dolu Jeroným, vzorky vytěžené horniny či vylisované rostliny z muzejního herbáře. „Kromě historických kolekcí máme i řadu podsbírek, například minerály, rostliny a podobně. Ty tady chceme lidem představit,“ dodává Michael Rund.
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Rekonstrukce prostor bývalé knihovny začala v prosinci 2024 a trvala přibližně půldruhého roku.
Opravy včetně vybavení vyšly na 18,5 milionu korun. Na projekt přispěla 85 procenty způsobilých nákladů Evropská unie, vznik muzejní badatelny s knihovnou, která se zaměřuje především na region, podpořil Karlovarský kraj.
V budoucnu Muzeum Sokolov plánuje upravit i poslední dosud nezrekonstruovaný prostor v přízemí zámku, bývalou čítárnu. V prostoru spojeném s nádvořím velkorysými okny by mohla vzniknout třeba muzejní kavárna. Pozornost chce muzeum věnovat i nejvyšším částem zámku. Na půdách dojde k opravám podlah, některých částí krovů a střešní krytiny.