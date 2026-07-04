Nehoda se stala před půl sedmou ranní u sjezdu na Starou Ovčárnu ve směru na Cheb. Podle mluvčí hasičů Jany Třískové automobil po nárazu hořel. „Dálnice byla nejprve uzavřena v obou směrech úplně, od čtvrt na osm je provoz ve směru na Cheb obnoven jedním pruhem,“ řekl mluvčí krajských policistů Jakub Kopřiva.
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Na dálnici D5 se srazila dodávka s odtahovou službou, jeden člověk se zranil
„Dívku jsme po ošetření na místě se středně těžkým poraněním předali letecké záchranné službě, která ji následně transportovala do Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín. Další čtyři muže jsme s lehkými poraněními transportovali po ošetření na emergency karlovarské nemocnice a na chirurgickou ambulanci do sokolovské nemocnice,“ řekla mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová.
Všem zraněným podle mluvčí bylo okolo 18 let. K nehodě vyjely čtyři posádky záchranářů včetně jedné s lékařem.
Sjezd z dálnice D6 na Starou Ovčárnu u Sokolova
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