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Při havárii na D6 Sokolova začal vůz hořet. Zranilo se pět mladých lidí

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  10:38
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS JMK

Kvůli dopravní nehodě je u Sokolova od rána omezen průjezd po dálnici D6 ve směru na Cheb. Při havárii osobního auta se zranilo pět lidí, Čtyři zranění byla lehká a jedna dívka se středně těžkým poraněním byla letecky transportována do plzeňské fakultní nemocnice.

Nehoda se stala před půl sedmou ranní u sjezdu na Starou Ovčárnu ve směru na Cheb. Podle mluvčí hasičů Jany Třískové automobil po nárazu hořel. „Dálnice byla nejprve uzavřena v obou směrech úplně, od čtvrt na osm je provoz ve směru na Cheb obnoven jedním pruhem,“ řekl mluvčí krajských policistů Jakub Kopřiva.

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„Dívku jsme po ošetření na místě se středně těžkým poraněním předali letecké záchranné službě, která ji následně transportovala do Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín. Další čtyři muže jsme s lehkými poraněními transportovali po ošetření na emergency karlovarské nemocnice a na chirurgickou ambulanci do sokolovské nemocnice,“ řekla mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová.

Všem zraněným podle mluvčí bylo okolo 18 let. K nehodě vyjely čtyři posádky záchranářů včetně jedné s lékařem.

Sjezd z dálnice D6 na Starou Ovčárnu u Sokolova

Sjezd z dálnice D6 na Starou Ovčárnu u Sokolova

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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