Posedět u kávy a dobít baterie. V Sokolově vznikají dva cyklopointy

Jitka Dolanská
  15:17
Dvě stanice pro dobíjení elektrokol a zpevněnou cyklostezku k lokalitě Jižní lom vybuduje ještě letos město Sokolov. Podle tamní starostky Renaty Oulehlové jde o vůbec první stanice, takzvané cyklopointy, které se ve městě objeví. Sokolov přitom leží na páteřní cyklostezce kraje. Nové dobíjecí stanice budou v jejím dosahu.
foto: Markéta NavrátilováiDNES.cz

„Jeden bude na Starém náměstí u posezení, které tam je k dispozici, a druhý v Areálu zdraví u občerstvení. To proto, aby se tu mohli cyklisté posadit a měli v průběhu nabíjení svá kola pod kontrolou,“ řekla Oulehlová s tím, že vybudování obou stojanů vyjde město na bezmála čtvrt milionu korun. Na projekt využije dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, která může dosáhnout až 65 procent nákladů.

Cyklopointy budou fungovat po vložení mince v hodnotě deset korun nebo jedno euro. Stojan minci po ukončení nabíjení vrátí. Na místě nebude chybět sada nářadí a pumpička pro nahuštění pneumatik.

Náklady na provoz stojanů ani předpokládanou spotřebu elektřiny zatím město vyčíslené nemá, podle starostky se bude provoz po určité době vyhodnocovat.

V závěru minulého měsíce Sokolov začal také s přípravou budování zhruba pět set metrů dlouhého úseku cyklostezky mezi Jižním lomem a lávkou pro pěší přes řeku Ohři, které místní přezdívají Most lásky. Zpevněná stezka bude stát přibližně osm milionů korun, stavbu podpoří operační program Spravedlivá transformace dotací ve výši 85 procent nákladů. Cyklisté by se na novou cyklostezku mohli poprvé vydat v září.

Sokolovem vede páteřní krajská cyklostezka Ohře. Měří téměř 80 kilometrů a bez výrazného převýšení kopíruje tok řeky Ohře od česko-německé hranice na Chebsku až k hranici s Ústeckým krajem. Karlovarský kraj aktuálně staví dva její úseky – u Pomezí nad Ohří a u Dalovic. Na další dosud chybějící úseky nechal zpracovat vyhledávací studie.

13. května 2026  15:17

