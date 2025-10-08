Krásná chystá levné bydlení pro seniory, kteří už nezvládají udržovat svůj dům

Jitka Dolanská
  10:04
Obec Krásná na Chebsku chystá stavbu komunitního domu pro seniory. Cílem je vyhovět zvýšené poptávce po finančně méně náročném bydlení a umožnit seniorům, kteří v lokalitě žijí, aby i ve stáří mohli zůstat v obci, kde to znají, a v komunitě, kde je jim dobře. Přibližně polovinu kapacity mají využít místní, zbytek obec nabídne i přespolním.
Fotogalerie3

Vizualizace podoby chystaného komunitního domu pro seniory v Krásné na Ašsku. | foto: obec Krásná

„Poptávka po podobném bydlení se zvyšuje. I u nás máme větší počet starších lidí, kteří žijí sami v domečku, ale údržba nemovitosti a okolní zahrady už je nad jejich síly. Ti lidé by rádi zůstali v Krásné, kde žijí řadu let, mají tu známé a dobře to tu znají. Právě pro ně chystáme stavbu komunitního domu,“ řekl starosta Krásné Luboš Pokorný.

Vizualizace podoby chystaného komunitního domu pro seniory v Krásné na Ašsku.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Netradiční bezbariérový dům s bytovými jednotkami rozmístěnými okolo čtvercového nádvoří by měl stát naproti sokolovně. Radnice už má k dispozici vizualizaci, teď vznikne projektová dokumentace.

„Půjde o přízemní areál se společným dvorkem, otevřený směrem k sokolovně. Počítáme, že zde bude šestnáct až osmnáct bytových jednotek, každá o velikosti přibližně 40 metrů čtverečních. Neměla by tu chybět společenská místnost. Tu by mohli využívat lidé, kteří zde budou bydlet, ale pokud bude potřeba, tak i organizátoři různých menších a komornějších akcí,“ předestřel plány starosta.

Společný dvorek uprostřed, na který budou směřovat vstupy jednotlivých bytů, bude sloužit pro posezení v zeleni. „Možná by tu mohl být i nějaký záhonek s květinami nebo zeleninou, o který by se obyvatelé bytů mohli starat, pokud by chtěli,“ navrhl Pokorný.

Podle jeho slov ale nemá jít o dům s pečovatelskou službou. Obyvateli by měli být lidé nad 65 let, kteří jsou soběstační nebo jim bude stačit terénní sociální služba, kterou si objednají z Aše.

Koně pomohou k návratu motýlů. Jejich chov u Krásné prospívá změně k lepšímu

Na kolik peněz stavba domu vyjde, to zatím v obci, kde žije 625 obyvatel, přesně nevědí. Hrubý odhad přinese zpracovaná projektová dokumentace, přesnou částku pak tendr na zhotovitele. Na stavbu plánují využít dotace.

Kolik budou klienti domova platit za nájem, zatím jasné není. Z finančního i fyzického hlediska, kdy péče o domy, v nichž potenciální klienti doposud většinou žijí, je často nad jejich síly, půjde ovšem o méně náročnou formu bydlení.

Malá obec Krásná koupila sokolovnu, teď má konečně společenský sál i hospodu

Krásenští počítají, že přibližně polovinu kapacity obsadí místní. Zbylé byty proto plánují nabídnout seniorům v okolí.

Krásná je příhraniční obec roztroušená na velkém území. Největší počet obyvatel měla v roce 1910 a to 3 433. Po válce a odsunu německého obyvatelstva se téměř vylidnila, okolní samoty zanikly. Mezi lety 1960 a 1989 byla Krásná součástí města Aše. Poté se opět stala samostatnou obcí.

6. ledna 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavné tváře i přelet. Zlín se loučil s úspěšným hoteliérem, zemřel při pádu letadla

Poslední rozloučení s podnikatelem Stanislavem Matouškem se konalo po poledni na Lesním hřbitově ve Zlíně. Přestože byl zlínským rodákem, příliš známý tady nebyl. Proslul především jako majitel...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Karlovarský kraj přišel o jeden mandát. Čtyři zbývající si rozdělí ANO a SPOLU

Přesvědčivé vítězství v parlamentních volbách si v Karlovarském kraji připisuje hnutí ANO. Po sečtení hlasů ze všech 345 volebních okrsků získalo téměř 43 procent. Druhá koalice SPOLU si nakonec...

Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel

Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...

Krásná chystá levné bydlení pro seniory, kteří už nezvládají udržovat svůj dům

Obec Krásná na Chebsku chystá stavbu komunitního domu pro seniory. Cílem je vyhovět zvýšené poptávce po finančně méně náročném bydlení a umožnit seniorům, kteří v lokalitě žijí, aby i ve stáří mohli...

8. října 2025  10:04

Kulatina z převráceného náklaďáku spadla na koleje, vlaky několik hodin stály

Kulatina z převráceného přívěsu nákladního vozu zasypala ráno železniční trať na Sokolovsku. Nehoda se stala na silnici mezi Kraslicemi a Rotavou. Doprava na trati mezi Sokolovem a německým...

7. října 2025  16:59

Byla jsem terčem telefonického podvodu, svěřila se hejtmanka Vildumetzová

Nejen stovky bezejmenných lidí, ale také exponované osobnosti se stávají terčem podvodníků. Před několika dny čelila podezřelému telefonátu i hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová....

7. října 2025  16:07

Karlovarská nemocnice začíná s nápravou chyb, prověří i možný trestný čin

Nejasnosti kolem nákupu tří soukromých ambulancí nebo fakt, že nemocnice uzavírala smlouvy s firmami, které se nesmí účastnit veřejných zakázek. Karlovarská krajská nemocnice začala s nápravou...

7. října 2025  14:08

Je to žonglér s důkazy, řekl žalobce o mladíkovi souzeném za zotročování dívek

Krajský soud v Plzni vynese v listopadu rozsudek nad třiadvacetiletým mužem z Karlovarska, který je obžalovaný, že zotročoval vysokoškolačky. Podle státního zástupce, který pro něj navrhuje deset let...

7. října 2025  12:25

Je to zpráva, že dělám věci správně, říká po znovuzvolení lídryně ANO Oulehlová

Radost a vděčnost, ale i velká zodpovědnost. To jsou emoce, které místostarostka Sokolova Renata Oulehlová cítila hned poté, co vyšlo najevo, že ji lidé znovu poslali do poslaneckých lavic. „Beru to...

6. října 2025  12:55

V důležitých věcech pro kraj se s kolegy z ANO shodneme, říká Bureš ze SPOLU

Jediným zástupcem Karlovarského kraje z doposud vládnoucí koalice bude v příštím volebním období Jan Bureš, lídr kandidátky SPOLU. Tomu se podařilo obhájit mandát. Bude to Burešovo třetí volební...

6. října 2025  9:55

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

Nahořklý úspěch: ze sněmovny vypadl skokan Kulhánek. Kubis může slavit

Skokanem letošních parlamentních voleb je bezesporu Petr Kubis (ANO), kterého preferenční hlasy vystřelily ze 14. na 2. místo kandidátky hnutí v Karlovarském kraji. Zatímco on může slavit, ministr...

5. října 2025  12:16

Karlovarský kraj přišel o jeden mandát. Čtyři zbývající si rozdělí ANO a SPOLU

Přesvědčivé vítězství v parlamentních volbách si v Karlovarském kraji připisuje hnutí ANO. Po sečtení hlasů ze všech 345 volebních okrsků získalo téměř 43 procent. Druhá koalice SPOLU si nakonec...

4. října 2025  16:42,  aktualizováno  5.10 10:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Karlových Varech dosáhl Babiš ještě lepšího výsledku než celorepublikově

Vítězem voleb do Poslanecké sněmovny 2025 v Karlových Varech se stalo ANO. Hnutí Andreje Babiše zde získalo 36 procent hlasů, což je ještě o dvě procenta lepší než jeho celorepublikový výsledek....

4. října 2025  21:05

Božídarští se v referendu jednoznačně postavili proti výstavbě v Ryžovně

Téměř tři čtvrtiny voličů z Božího Daru se zapojily do referenda o budoucím osudu lokality Ryžovna. V drtivé většině se svým hlasem postavili proti možnosti, aby zde radnice v budoucnu dovolila...

4. října 2025  20:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.