Aby v rodinách nechyběli babička s dědou. V Chebu chystají adopci prarodičů

S akcí Adoptuj si babičku / Adoptujte si vnoučata přišla knihovnice Andrea Jandová, která má s náhradní babičkou osobní zkušenost. Když byly její dcerce dva roky, uvědomila si, jak jí chybí podpora rodičů, kteří už nežili. Začala proto shánět náhradní babičku, která by se dívence věnovala, když jsou rodiče v práci, četla jí pohádky a doprovázela ji na nejrůznější volnočasové aktivity.

„Jako knihovnice vidím kolem sebe spoustu rodin s malými dětmi, které mají mladou, ještě zaměstnanou babičku. A ta se logicky nemůže vnoučatům plně věnovat. Nebo ji sice mají, ale bydlí daleko. Některé, podobně jako tehdy my, už prarodiče vůbec nemají,“ říká iniciátorka projektu.

Na druhé straně je podle ní velká skupina seniorů se spoustou volného času. „Ti lidé se cítí osamělí, mají ale ještě dostatek sil a rádi by byli užiteční. Napadlo mě, dát tyto dvě skupiny dohromady. Když se před lety povedlo sehnat babičku nám, bylo by fajn dát podobnou šanci i dalším rodinám. Třeba u nás v knihovně,“ vypráví Andrea Jandová.

Plán je, že 12. června se v 16 hodin zájemci mohou v knihovně setkat a vyzkoušet si, zda a jak by společně mohli fungovat. Mohou společně posedět, vzájemně se seznámit, vyzkoušet, zda zafungují sympatie, a případně si vzít na sebe kontakty.

„Pak už bude záležet jen na nich. Buď to klapne, nebo ne. Zájem je. Někteří rodiče i senioři už teď volají, že se jim termín nehodí. Nabízíme jim, aby zde nechali kontakt, a my bychom podle zájmu a ohlasů poskytli prostor k dalšímu setkání. Třeba někdy o prázdninách,“ navrhuje Jandová. Knihovna by fungovala jako takové komunitní centrum, kde se setkávají všechny generace a navzájem se obohacují.

Jak by mohlo takové setkávání vypadat, bude záležet na založení rodiny a náhradního prarodiče. Babička pomůže vyplnit dětem čas, když jsou rodiče v zaměstnání, třeba tím, že děti vezme na procházku nebo na hřiště. Mohou se ale scházet i všichni společně, například v knihovně u deskových her nebo u čtení pohádek a příběhů.

Jak uvedla knihovnice, projekt necílí jen na náhradní babičky, ale i na dědečky. V některých rodinách totiž chybí muž a právě dědeček může chybějící mužský prvek vhodně zastoupit. Třeba tím, že vezme děti do přírody na dobrodružnou výpravu, vyřeže z kůry loďku a společně ji pustí na vodu. Nebo děti povzbudí, aby se začaly věnovat nějakému sportu.

„Nedávno mi volala paní odkudsi z Mimoně, že je na mateřské a že se jí náš nápad velmi líbí. Ptala se, jestli ho může použít i u nich v komunitě. Takže se zdá, že si ten náš projekt začíná žít svým vlastním životem. Já sama jsem zvědavá, co z něj nakonec vyplyne,“ dodává Andrea Jandová.