Nízkoprahový klub může být pro sociálně znevýhodněné odrazovým můstkem

Do akce se zapojilo také chebské Útočiště, které sídlí v Dobrovského ulici u chebského hradu.

„Právě zkušenosti klubů z poslední doby ukazují, jak potřebná je intenzivnější spolupráce se školami a koordinovaná spolupráce zdravotníků, psychologů či terapeutů zahrnující práci s rodinou a s lidmi, kteří jsou dětem blízcí. Sociální pracovník může zastávat roli hybatele této spolupráce v lokalitě, kde působí,“ uvedla k akci Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork.

Podotkla, že od prevence předčasných odchodů ze vzdělávání se často dostáváme k řešení duševního zdraví, násilí v rodinách i těžké sociální a ekonomické situaci. „A stále je zde skupina dětí a dospívajících z Ukrajiny, na které sociální služby nedosáhnou,“ představila hlavní témata letošního Týdne nízkoprahových klubů Martina Zikmundová.

Zapojit se do společnosti

Chebské Útočiště mohl navštívit prakticky kdokoli. „Uvítali jsme tu příbuzné dětí, kteří k nám chodí, ale přišli i lidé, kteří byli zvědaví. Chtěli si prohlédnout prostory Útočiště a seznámit se s náplní práce i se samotnými zaměstnanci. Pro ně jsme přichystali ochutnávku našich činností, výtvarné a sportovní aktivity, dílny a nejrůznější hry,“ uvedla sociální pracovnice Hana Strádalová.

Doplnila, že nízkoprahový klub by měl být pro děti jakýmsi odrazovým můstkem. „Naším cílem je zapojit do běžné společnosti děti, které často pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, potřebují pomoc a podporu v nepříznivé životní situaci a jsou více ohroženy sociálně patologickými jevy,“ poznamenala Strádalová.

Klient může být i anonymní

Podle ní jde o to, aby dostaly možnost smysluplně trávit svůj volný čas a osvojily si dovednosti potřebné k úspěšnému životu. „To, že je služba nízkoprahová, znamená, že je snadno dostupná, dobrovolná, bezplatná. A pokud klient chce, může zůstat i anonymní,“ upřesnila informace Strádalová.

Chebský nízkoprahový klub Útočiště každý den navštíví v průměru patnáct dětí ve věku od 6 do 21 let. Pro děti do 11 let je vyhrazený čas od 13 do 15 hodin, starší mají klub k dispozici od 15 do 17 hodin.