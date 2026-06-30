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Abertamy mluví o zázraku. Po 30 letech se kostelu vrátily ukradené sochy

Jitka Dolanská
  14:45
Sochy ukradené v Abertamech v roce 1992 jsou zpátky v českém městě. Sochy...

Sochy ukradené v Abertamech v roce 1992 jsou zpátky v českém městě. Sochy svatého Diviše a svatého Blažeje se objevily na trhu v Paříži. (29. června 2026) | foto: město Abertamy

Zachráněné sochy, které se po více než třech desetiletích vrací zpět do kostela...
Kostel Čtrnácti svatých pomocníků v Abertamech.
Jedna ze zachráněných soch, které se po více než třech desetiletích vrací zpět...
Málokdo věřil, že se sochy ukradené v roce 1992 ještě někdy vrátí do kostela v...
8 fotografií
Zázrak. Tak označují lidé v Abertamech na Karlovarsku skutečnost, že se do tamního kostela Čtrnácti svatých pomocníků po více než třech desetiletích podařilo vrátit všechny čtyři ukradené sošky svatých. Historické unikáty zmizely po otevření hranic v roce 1992.

První dvě ukradené sošky se objevily před časem na bleších trzích v Německu a Rakousku, po dvou svatých pomocnících se ale slehla zem. Až donedávna. Teď už všichni svatí opět zdobí oltář kostela v Abertamech. Lidé si je mohli znovu po letech prohlédnout při poslední abertamské pouti, k vidění budou i při pravidelných sobotních bohoslužbách.

„Budou uloženy opět na oltář. To je místo, kam patří. Že by znovu zmizely, toho se nebojíme. Římskokatolická církev nechala kostel nově elektronicky zabezpečit. Přispělo na to město i Krušnohorský spolek Abertamy,“ odpověděla starostka Abertam Renata Mrňková na otázku, kde sošky nyní spočinou a jak bude případně zajištěna jejich bezpečnost.

Připustila, že málokdo ve městě věřil tomu, že se sošky do Abertam vrátí. Místní řezbář proto vytvořil jejich kopie.

„Vyřezal je zdejší mistr Jiří Lain podle dobových fotografií. Teď ty čtyři kopie vyměníme za originály a novodobé sošky poputují do místního muzea,“ doplnila starostka. Podle jejích slov se poslední dvojice sošek, sv. Blažej a sv. Diviš, objevila znenadání v Paříži. Tady si je v dobré víře na trhu koupila jedna z Pařížanek, protože sv. Diviš drží kohouta, který je patronem Paříže. Zřejmě je pak vyfotila a dala na internet. Toho se hned chytil Interpol a detektivové majitelku kontaktovali,“ přednesla starostka příběh nalezení dvou zbývajících sošek.

Doplnila, že jakmile nová majitelka zjistila, že sošky byly ukradeny a ve skutečnosti patří do kostela v Abertamech, okamžitě a bez jakékoli náhrady je vrátila na velvyslanectví České republiky v Paříži, kam si pro ně přijeli zástupci církve.

Pařížanku chtějí pozvat do Čech

„Město Abertamy jí prostřednictvím církve za tento krok velmi děkovalo. Uvažujeme o tom, že by bylo dobré, kdybychom ji pozvali do Abertam, aby si mohla prohlédnout všech čtrnáct pomocníků, kostel i celé naše město,“ řekla starostka, podle které byla letošní Abertamská pouť, která se konala 20. června, díky tomu výjimečná.

Sošky se vrátily domů a lidé si je mohli prohlédnout. „Pouť je oslavou našeho kostela. A protože všichni ti světci slaví svátek v průběhu celého roku, ustálil se tu zvyk, že se naše pouť koná vždy čtyři týdny od letnic,“ vysvětlila.

Zachráněné sochy, které se po více než třech desetiletích vrací zpět do kostela v Abertamech. (29. června 2026)
Kostel Čtrnácti svatých pomocníků v Abertamech.
Jedna ze zachráněných soch, které se po více než třech desetiletích vrací zpět do kostela v Abertamech. (29. června 2026)
Málokdo věřil, že se sochy ukradené v roce 1992 ještě někdy vrátí do kostela v Abertamech. (29. června 2026)
Sochy ukradené v Abertamech v roce 1992 jsou zpátky v českém městě. Sochy svatého Diviše a svatého Blažeje se objevily na trhu v Paříži. (29. června 2026)
8 fotografií

Letnice, neboli svatodušní svátky, jsou významným pohyblivým svátkem slaveným 50 dní po Velikonocích. Bývají oslavou probouzející se přírody. Kromě místních si návrat sošek užil i policejní detektiv, který na případu od 90. let pracoval. „Ten šel letos do důchodu. A moc si přál, aby se návratu sošek dožil. Velmi ho potěšilo, že v našem kostele opět pomáhá všech čtrnáct původních svatých,“ dodala starostka Renata Mrňková.

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Původně raně renesanční farní kostel byl postaven v roce 1534 na bývalé návsi uprostřed nově založené hornické vsi Abertamy, německy Abertham. V letech 1735–1738 prošel barokní přestavbou.

Nucené vysídlení německého obyvatelstva po skončení druhé světové války znamenalo konec údržby historické stavby, která postupně chátrala. Díky iniciativě německých rodáků se v letech 1993–1996 a 2003 uskutečnila nákladná rekonstrukce a kostel se tak znovu stal jednou z dominant horského města.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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