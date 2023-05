Při nočních nehodách na neděli zemřelo v Karlovarském kraji celkem pět lidí

Dvě osobní auta se u Dolního Žandova srazila v pátek okolo deváté hodiny večerní. „Dvě osoby utrpěly zranění neslučitelná se životem. Na místě byly všechny složky záchranného systému. Dopravu tam řídili policisté,“ informoval krajský policejní mluvčí Jan Bílek.

„Další dvě osoby byly letecky transportovány do Fakultní nemocnice Plzeň se středně těžkými zraněními, šlo o ženu a muže. Dívka 14 let byla převezena do Nemocnice Cheb, měla lehká zranění,“ doplnila záchranná služba Karlovarského kraje.

Nehoda mezi Žalmanovem a Stružnou na silnici I/6 se stala dnes okolo 2:30. „V jednom osobním autě jeli čtyři lidé, auto se po nehodě převrátilo. V době příjezdu hasičů na místo byly dvě osoby mimo vozidlo, dvě zaklíněné uvnitř. Hasiči společně se záchrannou službou zahájili oživovací pokusy u lidí venku, zároveň začali vyprošťovat zaklíněné. U tří zraněných lékař záchranné služby konstatoval smrtelné zraněné, pro jednu vyproštěnou osobu na místo povolal vrtulník. Místo pro přistání hasiči zajistili poblíž nehody,“ popsal situaci Kasal.

„Kromě těchto dvou tragických dopravních nehod zasahovali hasiči od pátku do nedělního rána v kraji u dalších pěti nehod, které se staly u Sokolova, Stanovic, Čichalova a Aše. Při těchto dalších nehodách se zranilo devět osob,“ doplnil tragickou bilanci mluvčí hasičů.

Zatímco od počátku roku do konce dubna zemřelo na silnicích v Karlovarském kraji celkem pět lidí, květnová bilance je neobvykle tragická, obětí je už šest. V úterý zemřel jeden člověk při dopravní nehodě v Aši na Chebsku. Podle předběžných informací je tak počet letošních obětí dopravních nehod na silnicích v kraji už 11. Za celý loňský rok při dopravních nehodách v Karlovarském kraji zemřelo 13 lidí, což bylo o dva méně než v roce 2021.