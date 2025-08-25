Zájem o dotace na obecní obchůdky klesá, krámky zachraňují Vietnamci

Udržet v provozu malé vesnické prodejny, pomoci jim s úhradou energií, mezd a vybavení. To je cílem dotačního programu, kterým Karlovarský kraj letos opět podpoří obchůdky v odlehlých obcích. Zájem je ale menší, než se čekalo. Z vyčleněných 3,8 milionu kraj letos rozdělí jen přibližně třetinu, konkrétně 1,36 milionu korun. Obchody v malých obcích mnohde zachraňují vietnamští podnikatelé.
„Letos byl zájem nižší. Podáno bylo čtrnáct žádostí, tři byly ještě před vyhodnocením staženy, takže jich kraj hodnotil jedenáct. Všechny byly v pořádku a vzhledem k tomu, že žádostí bylo méně, dostali všichni částku, o kterou si zažádali,“ uvedl krajský radní Erik Klimeš.

Co je důvodem toho, že žádostí přišlo letos méně, kraj neví. Podle Klimeše je to možná tím, že v některých obcích, na které je dotační program zaměřen, už obchody neexistují. Anebo jejich provozovatelé nechtějí, neumí nebo nejsou ochotni doložit všechny podklady, které je nutné dodat.

Na řadě míst v kraji navíc služby vesnického obchodu převzali vietnamští obchodníci, kteří obvykle o podporu nežádají. Většina žádostí je tak od řetězců, jako je například síť prodejen Coop.

Nezbytné venkovské krámky. Po kraji žádají dotaci přes tři miliony

Trend je podle Klimeše takový, že lidé, kteří mohou, dojíždějí častěji do větších nákupních center do větších měst a tržby obchodů v malých obcích klesají. Pro obyvatele, kteří nejsou mobilní, pak vzniká problém zajistit si základní potraviny a zboží.

„Tyto dotace využíváme pravidelně, na mzdy i na inventář. Máme nájemce, kterému obec pomáhá s vyřízením žádosti, aby s tím neměl práci. Snažíme se, aby nějakou podporu měl, aby nám tady ještě nějaký čas vydržel. Ta podpora sice není žádná velká suma, vemte si jen, kolik v tom krámku stojí energie. Ale je příjemné, že se k tomu kraj takto staví, že alespoň trochu tomu obchodu pomůže,“ kvitoval starosta obce Křižovatka Jan Strachota.

Potvrdil také, že na řadě míst už čeští podnikatelé svou snahu vzdali a uvolnili místa Vietnamcům. Ti tak obcím vytrhávají pomyslný trn z paty. „Bez nich by to na řadě míst vůbec nešlo. Ale nemyslete si, ani vietnamský obchodník nebude v obchůdku sedět celý den zadarmo. Třeba v sousedním Velkém Luhu vedl obchod Vietnamec, ale už se to nevyplatilo ani jemu a tak nakonec krámek zavřel,“ popsal potíže starosta.

„Dotace? Co to je?“ Vietnamští obchodníci zachraňují malé vesnice a poradí si

Někdy se podle něj do provozování obchodu vloží obec a krámek dotuje. „Nemyslím si, že je správná cesta, abychom do toho strkali spoustu obecních peněz,“ odmítl tuto možnost starosta Strachota.

S vietnamskými obchodníky mají zkušenost i v Milhostově. „Obecní krámek jsme před lety pronajali Vietnamcům, ale nestálo to za nic. Tak jsme jej pronajali člověku, který v obci dřív bydlel. Ten vydržel jen chvíli. Ono je těžké na vesnicích prosperovat kvůli malé kupní síle zdejších lidí,“ uvedl starosta Milhostova Josef Hrdý.

Obec podle něj provoz dotovat nemůže. „Takže ve finále jsme zase byli bez obchodu. Teď jednáme znovu s nějakými Vietnamci, kteří by si chtěli obchůdek pronajmout. Ale to se zatím chystá, takže nevím, jak to bude fungovat, ani zda to vůbec klapne,“ pokrčil rameny starosta.

Silnice a stezky v kraji zkontroluje autonomní vozidlo. Odhalí i skryté nedostatky

Jeden z nejdéle otevřených obchodů má obec Nový Kostel. Velkorysá prodejna zde stojí od roku 1973. Od roku 2005 ji provozovala přímo obec. Ale i tady už prodávají Vietnamci.

„Obchůdek je obecní, ale už ho nespravujeme, dali jsme ho do pronájmu. Otevřeno je každý den, lidé si tu mohou koupit základní potraviny. Jsme rádi, že ho tu máme,“ potvrdila starostka obce Nový Kostel Gabriela Mlezivová.

Na podporu obchůdků v regionu kraj využívá dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Podpora venkovských prodejen. Určený je pro malé obce do tisíce obyvatel nebo pro části obcí do tří tisíc obyvatel. Pomoci může s financováním provozních výdajů prodejen s potravinami a smíšeným zbožím.

V podmínkách je, že prodejna musí být otevřena celoročně minimálně pět dnů v týdnu a musí zajišťovat prodej potravin. Kraj ovšem v menších obcích, kde žije nanejvýš tři sta padesát obyvatel, může ve svém programu povolit úpravu otevírací doby na alespoň tři dny v týdnu.

