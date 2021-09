Stezka v oblacích rozdělila Jáchymov, lidé o ní rozhodnou v referendu

Jáchymovští tak budou ve věci prodeje pozemků ve vlastnictví města pod budoucí stezkou nakonec rozhodovat sami, a to během konání parlamentních voleb 8. a 9. října.



Když za vedením města s myšlenkou vybudování SkyWalku přišel majitel společnosti Skiareál Klínovec Petr Zeman poprvé, setkal se s nadšením. Pro byla většina městské rady včetně starosty obce Bronislava Grulicha.

„Potřebujeme oživit město a dát turismu nový impuls, a to i během letních měsíců,“ vysvětlil tehdy svůj postoj starosta.

Investor se s vedením města dohodl i na netypicky vysokém pronájmu, aby z projektu město mělo peníze ihned. „Vedle toho, že nám prodá pozemek pod vlastní věží stezky, vytvoří se smlouva i na nástupní chodník. Hodláme platit do městské pokladny každoročně milion korun bez ohledu na covid a další kalamity. Řádově to vychází na nějakých 500 korun za metr čtvereční lesa, který má reálně hodnotu třicetkrát menší,“ uvedl již dříve pro MF DNES Petr Zeman.

Podle části zastupitelů, kteří s výstavbou stezky v oblacích nesouhlasí, je to však stále málo.

Lidé si budoucnost určí sami

Předtím, než měli na svém letošním zářijovém zasedání zastupitelé města o prodeji a pronájmu pozemků definitivně rozhodnout a dát tak stavbě zelenou, iniciovala část z nich sepsání petice.

„Obcházeli jsme s ní v průběhu prázdnin dům od domu a výsledkem je konání místního referenda. Stavba ovlivní životy místních na desítky let, měli by tedy o své budoucnosti rozhodnout sami. A evidentně to chtějí,“ vysvětlil jeden z iniciátorů referenda, místní občan a zároveň zastupitel Michal Baláž.

Jeho samotného projekt nepřesvědčil ze dvou důvodů: „Od investora jsem nedostal během posledních dvou let, kdy se o stezce v oblacích mluví, všechny potřebné informace. Cena za prodej metru čtverečního pod budoucí stezkou je navíc s ohledem na aktuální vývoj na trhu nízká.“

Dalším z jeho kolegů se nelíbí samotný projekt. Výstavba SkyWalku a atrakcí kolem podle nich nenávratně změní ráz nejvyššího vrcholu Krušných hor.

Investor na základě těchto připomínek ale svůj návrh vyhlídkové věže již změnil a její výšku z původních 75 metrů snížil na 50. „Dominantou tak zůstane stávající rozhledna. Vrchol stezky bude o desítky metrů nižší než ona, posunuli jsme totiž i samotné umístnění věže, a to o půl kilometru níže,“ uvedl investor Zeman.

Iniciátoři referenda dále poukazují na problémy s dopravou a nepořádkem, které budoucí nárůst turistiky v souvislosti s provozem stezky v oblacích ve městě vyvolá.

Martin Koky, vedoucí manažer Skiareálu Klínovec, s tím však nesouhlasí. „Stezka pomůže nastartovat celoroční turismus, který je důležitý pro oba nejvýznamnější subjekty ve městě - lázně a přilehlý skiareál. Město zároveň získá každoroční významné finanční prostředky na obnovu a podnikatelé nebudou závislí jen na zimní sezoně. Stezka může být důležitým milníkem pro obnovu Jáchymova a já věřím, že lidé se vysloví spíše pro rozvoj města než pro udržování současného stavu,“ řekl.

Hlasy budou závazné, musí jich ale být dost

Čí argumenty nakonec místní obyvatelé vyslyší, bude jasné po sečtení jejich hlasů. „Odevzdávat je budou během volebního víkendu a hlasovací lístek si vyzvednou přímo ve volební místnosti. Celkové náklady na konání místního referenda tak nepřesáhnou částku pěti tisíc korun,“ uvedl tajemník jáchymovské radnice Pavel Hauer.



Zastupitel Michal Baláž očekává, že se hlasování zúčastní většina oprávněných voličů. „Pro vyhlášení místního referenda se muselo vyjádřit 577 lidí, nakonec jsme sehnali téměř 630 podpisů. Teď je na lidech, aby přišli a hlasovali i v referendu,“ dodal Baláž.

Jejich stanovisko bude pro zastupitele závazné, avšak jen tehdy, pokud se referenda zúčastní více než 35 procent oprávněných voličů. Těch je aktuálně na území města 1 900.