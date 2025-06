Násilníci vtrhli do bytu a zbili pět mužů, pak vyhrožovali a vydírali

Muži ve věku 21, 28, 34 a 53 let společně s padesátiletou ženou v první polovině ledna přišli před bytový dům v Bražci, jehož vchodové dveře vyrazili, a následně neoprávněně vnikli i do bytu. „Tam měli postupně po předchozí slovní rozepři fyzicky napadnout dalších pět mužů, to zřejmě kvůli předešlým neshodám,“ konstatoval policejní mluvčí Jan Bílek. Napadení muži skončili s vážnými zraněními v nemocnici.

Krátce po tomto napadení nejstarší z obviněných mužů kontaktoval jednoho z napadených na sociálních sítích. „Vyhrožoval mu fyzickou újmou v případě, že věc nahlásí policii,“ řekl Bílek.

Ani necelého půl roku po činu ovšem nemají napadení muži klid. „V pátek 30. května se zřejmě obvinění dozvěděli o průběhu trestního řízení, a tak měli kolem šestnácté hodiny odpolední několika telefonními hovory vyhrožovat dalšímu z napadených mužů fyzickou újmou,“ potvrdil policejní mluvčí. Výhrůžky tentokrát směřovaly i k rodinným příslušníkům napadeného muže.

Kriminalisté proto v sobotu 31. května pětici zadrželi. „Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněných do vazby,“ podotkl Bílek.

Ve vazbě nakonec rozhodnutím soudu skončil pouze nejstarší muž, vyšetřování ostatních vedou kriminalisté na svobodě. „V případě prokázání viny hrozí všem obviněným trest odnětí svobody až na deset let,“ doplnil policejní mluvčí.