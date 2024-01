Poslední školy na Karlovarsku ladí zabezpečení, instalují kamerové systémy

Už od roku 2015 řeší Karlovarský kraj zabezpečení středních škol. I ve světle prosincového vražedného útoku v budově Filozofické fakulty UK v Praze v projektu pokračuje tak, aby do dvou let byly všechny školy, jejichž je zřizovatelem, co možná nejbezpečnější.