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Kariérní web hospodářské komory propojí školy v regionu se zaměstnavateli

Jitka Dolanská
  8:50

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Nový kariérní web krajské hospodářské komory pomůže dětem i středoškolákům s výběrem budoucího uplatnění. Třeba ve sklářství, které má v regionu dlouhou tradici. | foto: KHK Karlovarského kraje

Jaký obor vzdělávání mám vybrat? Kde se nejlépe uplatním v praxi? A bude mě moje práce bavit? To jsou otázky, které trápí snad každého mladého člověka před opuštěním školních lavic. S hledáním odpovědí by měl pomoci nový kariérní web krajské hospodářské komory, který plánuje propojit na jednom místě základní i střední školy s firmami.

Firmy tak dostanou příležitost navázat s mladými lidmi spolupráci ještě před tím, než vstoupí na trh práce. Na novém portálu aktuálně nabízí exkurze devatenáct firem. Je však možné zde dohodnout i odborné praxe, řemeslné workshopy, kariérové poradenství nebo informace o prvních pracovních příležitostech.

Nový kariérní web krajské hospodářské komory pomůže dětem i středoškolákům s výběrem budoucího uplatnění. Třeba ve sklářství, které má v regionu dlouhou tradici.

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Spolupracovat s firmami během studia je možné například i prostřednictvím stáží, projektů nebo zpracování seminárních a závěrečných prací.

„Právě kontakt se skutečným pracovním prostředím může pomoci při rozhodování o budoucnosti. Chceme, aby mladí lidé věděli, že zajímavé profesní možnosti mají přímo v Karlovarském kraji. A aby se o nich nedozvěděli až ve chvíli, kdy dokončí školu a začnou hledat zaměstnání,“ říká Lenka Mansfeldová, ředitelka Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Čím dříve podle ní dostanou možnost poznat místní firmy a reálné pracovní prostředí, tím lépe se mohou rozhodovat o svém dalším směřování. „Důležitou roli v tom mají samozřejmě i rodiče, kteří své děti při volbě školy a oboru často významně ovlivňují,“ říká Lenka Mansfeldová, ředitelka Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

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Vedle nabídky pro školy, žáky a studenty je významnou částí webu prostor pro zaměstnavatele. Firmy si mohou zdarma vytvořit vlastní profil, zveřejnit nabídky odborných praxí nebo pracovních míst pro absolventy a nabídnout školám exkurze, workshopy či další možnosti spolupráce. Patří mezi ně například řemeslné workshopy, stáže pedagogických pracovníků a kariérních poradců ve firmách nebo podpora polytechnického vzdělávání.

Podle zkušeností odborníků z hospodářské komory si firmy dlouhodobě stěžují na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Jednou z cest není čekat, až absolventi přijdou na pracovní trh, ale začít s nimi pracovat mnohem dříve. Prostřednictvím nového webu mohou navázat kontakt s mladými lidmi ještě v době jejich studia, svůj obor i konkrétní pracovní prostředí jim představit a vztah s možnou pracovní silou postupně budovat.

Projekt vznikl v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský a pro školy, mladé lidi a zapojené firmy, kterým navíc s organizací pomáhá tým hospodářské komory, je zdarma.

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