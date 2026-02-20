Zkušenosti z letošních zápisů potvrzují, že mnohé děti mají před nástupem do školy problémy s řečí, orientací a jemnou motorikou. Většina špatně drží tužku. Pomoci by podle pedagogů mohly právě přípravné třídy s intenzivnější předškolní přípravou. S těmi však novela od roku 2029 nepočítá.
„Mateřské školy v přípravě předškoláků dělají hodně. Ale záleží zejména na rodině. Pokud dítě z nepodnětného prostředí přichází do první třídy nepřipravené, táhne se to s ním do dalších ročníků. V takových případech by pomohly přípravné třídy. V lokalitách, kde je větší počet sociálně znevýhodněných rodin, mají své opodstatnění,“ myslí si ředitelka Základní školy Okružní v Aši Jiřina Červenková.
Podle ní není rušení přípravek v souvislosti se zpřísněním odkladů krok správným směrem. I vzhledem k tomu, že právě na Ašsku žije velký počet sociálně znevýhodněných rodin.
„Ve své praxi jsem sama měla děti, které prošly přípravnou třídou a byly dobře připravené. Učitel se jim cíleně věnuje a také na ně má mnohem víc času,“ vysvětluje s tím, že v prvních třídách s více než patnácti žáky se budou moct kantoři spolehnout na asistenta pedagoga.
Přesto to důvod k přehnanému optimismu není. „Myslím si, že asistentů nebude dostatek. Ale hlavně jde o to, aby to byl kvalitní, spolupracující a zapálený asistent. Teprve pak to bude mít smysl,“ doplnila Jiřina Červenková.
Odklad často nic neřeší
Učitelé souhlasí s tím, že odklad mají mít jen ty děti, u kterých je to nezbytné a jsou pečlivě vyšetřené. Není dobře, když rodič žádá o odklad jen proto, že chce dítěti „prodloužit dětství“. Pokud se ale rodina nepřipravenému dítěti nevěnuje, odklad nic nevyřeší. Bývá běžné, že za rok se situace opakuje.
Ředitelka 6. základní školy v Chebu Štěpánka Černá si myslí, že v souvislosti se změnami nebudou první třídy příliš homogenní. Naopak, rozdíly budou velké.
„Děti, které byly u zápisu nezralé a do srpna svůj hendikep nedoženou, budou muset do školy nastoupit, protože nemají závažný důvod k odkladu. A to přinese rozevírání nůžek. Na jedné straně budou děti, které už třeba čtou a částečně i píšou, a na druhé děti, které nemají základní návyky a mají smůlu, že se jim nikdo pořádně nevěnoval. V takové třídě bude muset být výuka velmi diferencovaná a individualizovaná. Myslím, že učitel i asistent se nezastaví. Bude to velmi náročné. Pomohlo by, kdyby byl v první třídě nižší počet dětí,“ konstatuje Černá.
Spolu s řediteli mateřských škol řeší, jak zařídit, aby předškoláci přicházeli do školy připravenější. „Jenže zjišťujeme, že ačkoli je poslední ročník mateřinky pro děti povinný, mnozí rodiče, zejména ze sociálně slabších rodin, to tak moc vážně neberou,“ podotýká.
Také ona si myslí, že rušení přípravek je škoda. „Fungovaly. A rozhodně měly své opodstatnění. Někdy stačilo, aby s dětmi paní učitelka mluvila, malovala, vyprávěla jim pohádky a ty děti úplně rozkvetly,“ doplňuje Černá.
S potížemi počítali
S menšími problémy u zápisu učitelé 3. základní školy v Chebu počítali. Už proto, že letos se konal přibližně o dva měsíce dříve než v jiných letech. I tak ale odhalili vážné nedostatky.
„Z pětadvaceti dětí, které přišly první den k nám do školy k zápisu, byla plně připravena jen pětina. Zbytek měl problémy s výslovností, chyběla slovní zásoba, potíže dělala pravolevá orientace. Osmdesát procent předškoláků špatně drželo tužku, z toho třetina měla v této oblasti vážné problémy,“ říká Lucie Kubalová, zástupkyně ředitele. Také ji mrzí rušení přípravných tříd.
„Přípravky měly smysl. Pod to se podepíšu. A vrátit dítě zpět do školky? Zbytečné, posun není vůbec vidět. Přípravku jsme u nás na škole měli jen pár let, ale viděli jsme, že děti se zde dokázaly na první třídu dobře připravit. I rodiče brali docházku do přípravky pečlivěji. Nástup do skutečné školy byl pro tyto děti mnohem jednodušší a bez stresu,“ doplňuje.