Přímotopy a angličtina hrou. Kvůli výpadku vytápění musely učitelky improvizovat

Petr Kozohorský
  13:13
Halas více než čtyř stovek žáků se v běžné dny nese chodbami Základní školy Pionýrů v Sokolově. Kvůli trvajícímu výpadku dodávek tepla, který zapříčinila středeční porucha kotlů Elektrárny Tisová, ale ve čtvrtek přišel jen zlomek dětí většinou z přípravných, prvních, druhých a třetích tříd. Dvě desítky žáků mohly ve škole pobývat jen díky tomu, že radnice zajistila přímotopy.

Teplota ve třídách, které přímotopy neměly, spadla asi na 18 stupňů. To se nemusí jevit jako velká zima, jenže…

„Norma jasně říká, že ve třídách musí být minimálně 20 stupňů,“ vysvětlila ředitelka Základní školy Pionýrů Petra Karmazínová.

Domovy na Sokolovsku jsou dál bez tepla, oprava elektrárenských kotlů se protáhne

Radiátory v její kanceláři, ostatně jako v celé rozsáhlé budově, byly studené, k vytápění tedy nepoužitelné. „A když by v tom mělo dítě sedět 45 minut, tak mu bude zima,“ vylíčila pedagožka.

Společně s kolegyněmi měla ve čtvrtek na starosti dvacet dětí. „O tom, že bude výuka omezená, jsme ve středu informovali pomocí systému Bakalář, ale i na sociálních sítích. Přesto ráno přišlo pár překvapených rodičů, kteří o tom nevěděli,“ řekla ředitelka.

Tisíce domácností na Sokolovsku jsou bez tepla, školy plánují náhradní program či volno

V místnosti s přímotopy, kde se sešli „áčkaři“ i „béčkaři“ ze třetích tříd, kantorky zábavnou formou učily angličtinu. „Vlastně je to úplně stejné, jako v jakýkoliv jiný den. Snažíme se angličtinu učit alternativně, tak jsou hodiny plné pohybu i vzájemné komunikace,“ nastínila učitelka Štěpánka Plavcová.

Jedinou změnou oproti normálu tak byl fakt, že děti nebyly ve svých třídách. A výuku angličtiny si užívaly. „Takhle je to lepší,“ shodli se třeťáci na tom, že je netradiční forma výuky baví víc. I když někteří z nich nemají nic ani proti diktátům či klasickému biflování slovíček.

Třeťáci si pod vedením Štěpánky Plavcové (zcela vlevo) zábavnou formou procvičovali angličtinu.
Kateřina Semanová dokázala zabavit nejmenší školáky v malé tělocvičně.
Down, jako dolů. Dětem pomáhaly s angličtinou i jednoduché říkánky.
Kateřina Semanová dokázala zabavit nejmenší školáky v malé tělocvičně.
4 fotografie

Angličtina se jim přitom ve vysněných povoláních bude hodit. Řada z nich by si zvolila kariéru veterináře, dva chlapci by se chtěli stát profesionálními fotbalisty. Jediné dvě dívenky ze skupinky se v budoucnu vidí jako baristka a veterinářka.

Jen o dveře dál trávily netradiční školní den děti z přípravné, první a druhé třídy. Na povel je měla učitelka přípravky Kateřina Semanová. Připravit program tak, aby se nejmenší žáčci nenudili, podle ní nebylo obtížné.

„Jsme zvyklé improvizovat,“ svěřila se. Tomuto umění je naučilo pořádání kroužků či příměstských táborů. „Tam také musíme reagovat na aktuální vývoj situace,“ vysvětlila.

Nejmenší žáci školy se na jeden den soustředili do prostor družiny. „Máme tady interaktivní tabuli, vedle je malá tělocvična. Pro improvizaci tedy ideální prostředí,“ dodala Semanová. Díky interaktivní tabuli si děti mohly zatancovat třeba populární Macarenu.

Sokolov láká nové učitele. Nabízí jim příspěvek 150 tisíc i městské byty

Přípravnou třídu, první, druhý a třetí ročník v Základní škole Pionýrů navštěvuje zhruba stovka dětí. Většinu z nich tedy nechali rodiče ve čtvrtek doma. Starší žáci dostali ředitelské volno, přestože ho šéfka školy vyhlašuje pouze výjimečně.

„Vlastně jsem měla v plánu dát jediné na den, kdy se ve škole uskuteční cvičení pro pedagogy,“ upřesnila. Jakési „uhelné prázdniny“ tak byly nad plán. Krizovou variantu pro případ, že by odstávka pokračovala i v pátek, dnes ráno ředitelka Karmazínová ještě neměla. „Pokud to nastane, budeme to řešit se zřizovatelem, tedy městem,“ doplnila.

Sokolovský domov pro seniory vítá první klienty, shání zdravotní sestry

Petra Karmazínová je ve funkci ředitelky školy teprve krátce, ujala se jí loni 1. srpna. „Co jsem ale slyšela od zkušených matadorů z ostatních sokolovských škol, podobnou situaci nepamatují,“ podotkla.

Elektrárna Tisová by měla dodávky tepla a teplé vody postupně obnovovat kolem čtvrteční 21. hodiny. Neplánovaná odstávka se nedotkla pouze sokolovské nemocnice, ISŠTE, živnostenské školy a gymnázia. Teplo mají i v zařízení pro seniory Čtyřka a v bytech primárně určených pro sokolovské seniory.

