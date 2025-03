Veřejnou vysokou školu vláda kraji zamítla, hejtmanství se ale nevzdává

„Šance na plnohodnotnou vysokou školu stále žije,“ konstatovala Mračková Vildumetzová s tím, že bez ohledu na stanovisko vlády má rozhodující pravomoc ohledně schválení návrhu zákona právě Sněmovna.

„Vláda dává jen stanovisko. Teď budeme čekat, až organizační výbor návrh zařadí na program. Je jasné, že bude na posledním místě, ale jakýkoliv poslanec může požádat o předřazení. A pokud pro to zvedne ruku nadpoloviční většina poslanců, bod se projedná. My jsme navíc zákon navrhli ve zrychleném režimu, což znamená, že by byl schválen hned v prvním čtení a následně by šel do Senátu,“ uvedla Mračková Vildumetzová.

Posuzuje se také návrh ZČU

S odmítnutím návrhu nesouhlasí a argumenty, kterými vláda své rozhodnutí zdůvodnila, považuje za zástupné. Říká mimo jiné, že kraj ještě před předložením vládě nechal návrh posoudit legislativním odborem Sněmovny, který prý chyby nenašel.

„Samozřejmě jsme si vědomi toho, že to nebude jednoduché i s ohledem na rekonstrukci střední školy keramické a sklářské, kde by vysoká škola měla sídlit, protože v tuto chvíli můžeme projekt ještě změnit,“ uvedla Vildumetzová.

Ministr školství Mikuláš Bek ji podle jejích slov ujistil, že v tuto chvíli jsou na stole stále ještě obě varianty, je ale nutné podrobně prostudovat projekt Západočeské univerzity, která navrhuje zřízení vysokoškolského ústavu v Karlových Varech.

„Já se komunikaci nebráním. Velmi si vážím spolupráce se Západočeskou univerzitou. Ale vidím, že v tuto chvíli zatím není nic připraveno. Když jsem se zástupců školy ptala například na financování, tak odpovědi nebyly. Proto jsme se dohodli, že v první polovině dubna by představitelé univerzity přijeli do Karlových Varů, aby svoji vizi představili. Do té doby by mělo být jasno i na ministerstvu,“ informovala hejtmanka.

Doplnila, že se na ni obrací řada současných i bývalých obyvatel kraje a vzniku nové veřejné vysoké školy vyjadřují podporu. „Jsou to šéfové sportovních klubů, vytvořil se spolek Academus, vznikla dokonce petice. Ta odezva mne velmi mile překvapila,“ uvedla Mračková Vildumetzová, kterou prý velmi mrzí, že se nemohla jednání vlády zúčastnit, odpovídat na otázky a vysvětlovat. „Požádala jsem o to, premiér Petr Fiala mi to neumožnil,“ doplnila.

Vládě chyběly informace

Návrh zákona o zřízení Vysoké školy kraje Karlovarského, se kterým na vládu přišlo zastupitelstvo Karlovarského kraje, se v připomínkovém řízení setkal s řadou výhrad a to ze strany ministerstva školství, financí i ministra pro vědu.

V odmítavém stanovisku, které kabinet zveřejnil na svých oficiálních stránkách, se uvádí, že předložený materiál například neurčuje, jaké budovy a prostory bude vysoká škola užívat, za jakých podmínek a zda je případně získá do vlastnictví. Chybí také finanční odhady počáteční investice i následné provozní náklady.

Vláda má problém i s tím, že zákon by měl nabýt účinnosti dnem vyhlášení. To však je možné pouze výjimečně, třeba v případě ohrožení státu nebo legislativní nouze. „Z předloženého materiálu rovněž není jasné, jaké jsou časové záměry předkladatelů ohledně přípravy ustavení orgánů vysoké školy, podání žádosti o akreditaci a uskutečňování studijních programů,“ píše se v odůvodnění.

Za zcela nevhodný kabinet označil navrhovaný název Vysoká škola kraje Karlovarského. Podle jeho názoru by bylo možné dojít k mylnému závěru, že jde o soukromou vysokou školu a že je tato právnická osoba vlastněna Karlovarským krajem.