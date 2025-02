Karlovarský kraj usiluje o vysokou školu. Podpořím změnu zákona, slíbil ministr

O možnostech, jak zajistit zájemcům v Karlovarském kraji vysokoškolské vzdělání, dnes několik hodin diskutovali zastupitelé. Přes řadu výhrad nakonec odsouhlasili zákonodárnou iniciativu kraje na zřízení veřejné vysoké školy.

Diskutovat o vysokém školství přijel i ministr školství Mikuláš Bek, který zastupitelům navrhl několik variant. „První je budování poboček vysokých škol, což si myslím že je slepá ulička, že to není dlouhodobé řešení. Z mého pohledu jsou možné dvě cesty a bude záležet na zastupitelích, kterou se vydají. Může zde vzniknout samostatná veřejná vysoká škola na základě změny zákona, kterou jsem ochotný podpořit. To by byl podobný scénář jako například v Jihlavě,“ řekl Bek.

Další cestou je podle něj vybudování kampusu, který by byl samostatnou součástí některé již existující univerzity. „Například Západočeské univerzity v Plzni. To by bylo rychlejší řešení, protože už by nemusel procházet složitým schvalovacím řízením. Kampus nebo také vysokoškolský ústav není pobočkou, ale autonomní součástí univerzity. Všechna tato řešení mají své výhody a nevýhody,“ podotkl ministr Bek.

Založení kampusu je podle jeho vyjádření sice rychlejší a jednodušší, protože závisí jen na rozhodnutí orgánů mateřské vysoké školy, nicméně nezaručuje, že takový subjekt bude sledovat dlouhodobě zájmy kraje.

„To nebezpečí tady je, ale je možné jej ošetřit. Ke vzniku školy bude ze strany vlády vždy kladena řada otázek směřujících ke vzniku nové samostatné vysoké školy a její podpora bude záviset na šíři nabízených oborů a na její velikosti,“ doplnil Bek.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje, složené z většiny ze zástupců hnutí ANO, po několika hodinách jednání nakonec schválilo vlastní zákonodárnou iniciativu o založení vysoké školy v kraji. Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové už není čas na další zdržení.

„Pokud zastupitelé budou táhnout za jeden provaz a prostřednictvím svých klubů tlačit na urychlené přijetí zákona, je šance, že se to do konce volebního období podaří,“ je přesvědčena hejtmanka.

Podle opozice ale takový návrh nemá z časových důvodů šanci ve Sněmovně uspět a celý proces se tak zbytečně zdrží.

Opoziční poslanci rovněž namítali, že by snaha kraje mohla vyslat směrem k západočeské univerzitě signál o neochotě dál spolupracovat. Hejtmanka však podle svých slov další jednání s univerzitou neodmítá.

„Nicméně kdyby kraj nepodpořil školu ročně částkou šest milionů korun, pobočky, které v Karlovarském kraji má, by tu už nebyly,“ uvedla.

Podle náměstka hejtmanky Martina Hurajčíka by kraj měl využít všechny cesty, které by mohly vést k cíli. Proto i krajská zákonodárná iniciativa má podle něj smysl.

Ministr Bek zároveň informoval zastupitele o tom, že si uvědomuje potřebu nárůstu počtu studentů. „Udělali jsme si analýzu a vyšlo najevo, že mezi regiony existují, co se týče vysokoškolského vzdělávání, propastné rozdíly. Nejsložitější situace je v Karlovarském a Ústeckém kraji, ale týká se to i Plzeňského a Libereckého kraje,“ řekl ministr.

Nový způsob rozpočtování vysokých škol proto podle jeho slov od letošního roku roku zohledňuje i parametr regionálního demografického vývoje.

„Dáváme vysokým školám, které působí v těch regionech, dodatečný prostor pro navyšování počtu studentů. Musíme se ale vyhnout některým chybám z minulosti, kdy například zvýšení počtu studentů ohrozilo kvalitu výuky na vysokých školách, protože ten nárůst byl příliš skokový,“ dodal Mikuláš Bek.