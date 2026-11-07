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Navážou na tradici výroby nástrojů. V projektu spojí síly školy z Čech a Saska

Jitka Dolanská
  9:45
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Rovných padesát let od zahájení plného provozu ve stávající výrobní hale oslaví...

Rovných padesát let od zahájení plného provozu ve stávající výrobní hale oslaví společnost Strunal Schönbach z Lubů. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Nový majitel Strunal Schönbac chystá expanzi nástrojů. (20. 9. 2017)
Firma Strunal Schönbach v Lubech vlastní unikátní sbírku nejrůznějších...
Firma Strunal Schönbach v Lubech vlastní unikátní sbírku nejrůznějších...
Firma Strunal Schönbach v Lubech vlastní unikátní sbírku nejrůznějších...
23 fotografií
Staletou tradici výroby hudebních nástrojů na Chebsku a v sousedním Sasku propojí nový česko-německý projekt Intermezzo I. Integrovaná střední škola Cheb v jeho rámci naváže užší spolupráci s vysokou školou houslařskou Erlebniswelt Musikinstrumentenbau (Musicon Valley e.V.) v Markneukirchenu.

Během následujících dvou let získají žáci, studenti i pedagogové obou škol příležitost rozšířit své odborné znalosti, zdokonalit řemeslné i jazykové dovednosti a poznat odlišné technologie i postupy výroby strunných hudebních nástrojů tak, jak se v průběhu let předávaly na obou stranách hranice.

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Spolupráce má zároveň přispět k zachování houslařského řemesla, podpořit zájem mladé generace o tradiční obor a posílit vazby mezi oběma příhraničními regiony. Na projekt poskytne Evropská unie více než 228 tisíc eur.

Jde o první spolupráci tohoto typu mezi vzdělávacími institucemi v česko-saském příhraničí, která může vytvořit základ pro další společné aktivity i po jejím skončení. Zaměření obou partnerů se přitom vzájemně doplňuje. Zatímco v Chebu je výuka orientována především na praktické dovednosti, řemeslnou zručnost a tradiční výrobní postupy, německý partner klade větší důraz na vědecké a technologické poznatky. Účastníci tak budou mít možnost porovnat různé pracovní metody a získat zkušenosti využitelné při dalším studiu i v budoucí profesní praxi.

„Během následujících dvou let budou naši žáci a pedagogové spolupracovat s německými partnery, účastnit se výměnných pobytů a společných workshopů. Budou si předávat zkušenosti a poznávat, jak se strunné hudební nástroje vyrábějí na obou stranách hranice. Věříme, že tato spolupráce bude mít pro českou i německou stranu velký přínos a vysokou přidanou hodnotu,“ uvádí ředitel Integrované střední školy Cheb Jan Homolka.

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Nadšení neskrývá ani vedoucí Houslařské školy Jiří Pátek. Doplňuje, že v saském Markneukirchenu se jedná o vysokou školu, kdežto na české straně jde o školu střední. Věří, že i přesto bude projekt přínosný pro obě strany.

„Tónové přehrávky, odborné semináře a další akce pro laickou i odbornou veřejnost, výroba laků a podobně. A nebude chybět ani propojení výrobců nástrojů v Karlovarském kraji,“ vypočítává s tím, že studenti německé školy mají k dispozici například akustickou laboratoř a věnují se například programování některých procesů při výrobě nástrojů.

Podle Pátka má i chebská škola co nabídnout. „Například v té řemeslné části, protože spoustu věcí umíme vyrobit ručně,“ dodává Pátek. „Bude určitě zajímavé podívat se, jak to dělají jinde, jaké pracovní metody používají,“ těší se na spolupráci student Vojtěch Šenkeřík.

Rovných padesát let od zahájení plného provozu ve stávající výrobní hale oslaví společnost Strunal Schönbach z Lubů.
Nový majitel Strunal Schönbac chystá expanzi nástrojů. (20. 9. 2017)
Firma Strunal Schönbach v Lubech vlastní unikátní sbírku nejrůznějších hudebních nástrojů z celého světa. Na některé se už nedá hrát, ale stále to jsou exkluzivní muzejní kusy. Lucie Mikeska ukazuje muzejní nástroje ve vzorkovně firmy.
Firma Strunal Schönbach v Lubech vlastní unikátní sbírku nejrůznějších hudebních nástrojů z celého světa. Na některé se už nedá hrát, ale stále to jsou exkluzivní muzejní kusy. Busta Bedřicha Smetany na místě houslového šneka.
23 fotografií

Radní Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství, sportu a tělovýchovy Hana Žáková věří, že česko-saský projekt Intermezzo I bude pro Integrovanou střední školu v Chebu významným rozvojovým impulzem.

„Zdejší houslařský obor je unikátem nejen v Karlovarském kraji, ale svým významem přesahuje hranice našeho regionu. Je důležité, aby se toto tradiční řemeslo dále rozvíjelo a aby mladí lidé měli možnost získávat nové zkušenosti také v zahraničí. Právě podobné projekty jim mohou otevřít další příležitosti a zároveň přispět k zachování cenných řemeslných dovedností pro budoucí generace,“ dodala radní Žáková.

Výroba hudebních nástrojů má na Chebsku i v sousedním Sasku dlouhou tradici, jejíž vývoj ovlivnily události druhé světové války a následné politické a společenské změny. Oba regiony však nadále spojuje významné řemeslné odvětví nabízející řadu možností pro spolupráci.

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Program projektu zahrnuje dva přeshraniční projektové týdny, odborná setkání, přednášky a další aktivity zaměřené především na výrobu houslí a kytar. Účastníci se podrobněji seznámí s používanými materiály, technologiemi i jednotlivými fázemi vzniku hudebních nástrojů.

Jedním z nejzajímavějších výstupů bude společná výroba houslí, které následně zazní na závěrečném koncertě v německém Markneukirchenu. Součástí projektu bude také odborné sympozium věnované současnosti a budoucnosti tradičního řemesla. Výsledky spolupráce následně představí výstava v Chebu.

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