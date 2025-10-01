Připravili nejlepší dobrotu. Chebští uzenářští učni porazili i zkušené kolegy

Jitka Dolanská
  11:25
Desítky let proniká Petr Utíkal do výroby uzenin a masných výrobků. Pracoval v Česku i za hranicemi, podnikal v oboru. A přitom zjistil, že kvalita se nedá ošidit. Teď to, co se naučil, předává mladé generaci na Integrované střední škole v Chebu. A přestože zde působí teprve dva roky, se svými svěřenci už zabodoval v soutěži Dobrota Karlovarského kraje i Regionální potravina. Známá regionální uzenářství tak učni z Chebu doslova převálcovali.

„Do soutěže Dobrota Karlovarského kraje jsme přihlásili uzenou chebskou slaninu a vepřovou pečeni na rozmarýnu. Slanina komisi nadchla, získali jsme první místo, pečeně skončila třetí. V soutěži Regionální potravina jsme vsadili na chebskou uzenou krkovičku a opět jsme byli nejlepší,“ říká s hrdostí v hlase mistr oboru řezník – uzenář Petr Utíkal.

Chebští uzenářští učni porazili i zkušené kolegy
Petr Utíkal při práci s učnem Integrované střední školy v Chebu.
Petr Utíkal předává své znalosti učňům z chebské školy. I díky němu uspěli v soutěži Dobrota Karlovarského kraje.
Petr Utíkal předává své znalosti učňům z chebské školy. I díky němu uspěli v soutěži Dobrota Karlovarského kraje.
4 fotografie

Radost mají i učni, kteří se na výrobě podíleli. Nikdo z nich nevěřil, že s výrobky, které do soutěže poslali, budou tak úspěšní. „Když jsme ochutnávali, protože musíme ochutnat vše, co děláme, věděli jsme, že se nám to povedlo. Ale že obě soutěže vyhrajeme, to nikoho z nás ani nenapadlo,“ směje se mistr Utíkal.

Úspěch přičítá kvalitě surovin. A také tomu, že v hotovém výrobku není nic, co tam nepatří.

„Všechno je učím dělat hezky postaru. Vzpomněli jsme si, jak jsme to dělali kdysi dávno. Na kilo uzeniny spotřebujeme přibližně půldruhého kila masa. V tom je rozdíl, protože dnes jsou firmy, které z kila masa udělají klidně i dvě kila uzeniny. Jenže chuťové pohárky to poznají. A pak je třeba ještě fortel. Musí se to prostě umět,“ vysvětluje, v čem je ukrytá vynikající chuť výrobků, do jejichž výroby své učně zasvěcuje.

V regionu chybí stovky řidičů profesionálů. Díru mohou zalepit mladí absolventi

Záleží ale také na receptuře. A i ta je unikátní. Některé popisy výroby totiž pocházejí až z předválečného období. „Našly se v archivu. Jsou psané egerlandštinou, my jsme si je jen trochu upravili,“ popisuje.

Letitý recept využijí i při výrobě klobás, se kterými chystají prorazit v soutěžích příští rok. „Do školy k nám přišel můj osmdesátiletý kamarád, aby ukázal, jak vyrábí klobásy. My jsme si jeho recept opět trochu vyladili a do klobás se co nevidět pustíme,“ těší se společně s učni mistr Utíkal.

O dobré řemeslníky je nouze, pomoci může rostoucí zájem o učňovské obory

Práci teď budou mít o něco jednodušší. Chebská střední škola totiž získala od Karlovarského kraje příspěvek 715 tisíc korun na pořízení elektrické udírny, kutru na rozmělňování masa a pístové narážečky na klobásy, jitrnice a salámy.

„Tři nové přístroje vyšly na milion korun, zhruba 285 tisíc korun hradila škola ze svého rozpočtu. Žákům se s nimi bude lépe pracovat, osahají si je a do skutečného provozu už půjdou připravení,“ dodal ředitel školy Jan Homolka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve zříceném letadle na Plzeňsku zahynul majitel karlovarského hotelu

Obětí tragického pondělního pádu letadla u Balkové na severním Plzeňsku je majitel karlovarského Parkhotelu Richmond Stanislav Matoušek. Šestasedmdesátiletý podnikatel byl na palubě šestimístného...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Dalších více než 14 kilometrů. Řidičům se otevřely dva nové úseky D6 na Rakovnicku

Řidičům se v sobotu otevřely dva nové úseky dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel na Rakovnicku o celkové délce 14,4 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak dokončilo výstavbu dálnice D6 ve...

Lidi na Chebsku probudilo zemětřesení. Může jít o začátek roje, míní odborníci

Magnitudo 2,8 mělo zemětřesení, které ve čtvrtek ráno zaznamenali lidé na Chebsku. Epicentrum otřesů seismologové lokalizovali severně od Nového Kostela. Podle odborníků z Geofyzikálního ústavu...

Připravili nejlepší dobrotu. Chebští uzenářští učni porazili i zkušené kolegy

Desítky let proniká Petr Utíkal do výroby uzenin a masných výrobků. Pracoval v Česku i za hranicemi, podnikal v oboru. A přitom zjistil, že kvalita se nedá ošidit. Teď to, co se naučil, předává mladé...

1. října 2025  11:25

Evropa si kope hrob a chce, abychom u toho tleskali, říká lídryně ANO Oulehlová

Pro Renatu Oulehlovou ze Sokolova je nejdůležitější rodina. Sedmapadesátiletá politička je vdaná, má dva syny s velkým věkovým rozmezím a radost jí dělají i dvě vnučky. Od října 2021 je poslankyní...

30. září 2025  16:30

V Doupovských horách se objevila vlčí smečka. Není jasné, jestli zde i žije

V oblasti vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku se objevila smečka vlků. Na její výskyt upozornil Újezdní úřad Hradiště obce a subjekty, které v okolí vojenského cvičiště...

30. září 2025  15:21

Na průtahu se bude jezdit pomaleji. Po skončení všech oprav sedmdesátkou

Na 70 kilometrů v hodině sjednotí Ředitelství silnic a dálnic maximální rychlost na celém průtahu Karlovými Vary. Stane se tak do konce roku poté, co správce komunikace dokončí opravy povrchů a další...

30. září 2025  13:11

Majitelé zvířat se dočkali, v kraji začne sloužit víkendová veterinární pohotovost

Veterinární služba první pomoci začne po dlouhých jednáních od 1. října fungovat v Karlovarském kraji. Zajišťovat ji budou veterináři po celém regionu. Kontakty najdou zájemci na krajském webu.

30. září 2025  9:41

Karlovarský kraj bude mít vlastní onkologické centrum. Jako poslední v Česku

V Karlovarském kraji se v lednu otevře komplexní onkologické centrum. Vznikne v Karlovarské krajské nemocnici ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol a Nemocnicí Na Homolce. Pro onkologicky nemocné...

29. září 2025  14:24

Nákupy ve dne i v noci. V kraji otevřela první hybridní prodejna pro mazlíčky

V Chodově funguje první hybridní prodejna v Karlovarském kraji. Otevřeno má nonstop. Firma Ráj mazlíčků místního podnikatele Daniela Grigara zde nabízí krmiva a chovatelské potřeby, nikoli však živá...

28. září 2025  9:25

Odkaz zakladatele nápojové firmy a lázní Kyselka připomíná i pamětní strom

Odkaz slavného karlovarského rodáka, podnikatele a zakladatele firmy Mattoni od pátku připomíná i pamětní strom. Představitelé firmy a samosprávy ho v pátek vysadili u Mattoniho Muzea v Kyselce u...

27. září 2025  11:45

Dalších více než 14 kilometrů. Řidičům se otevřely dva nové úseky D6 na Rakovnicku

Řidičům se v sobotu otevřely dva nové úseky dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel na Rakovnicku o celkové délce 14,4 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak dokončilo výstavbu dálnice D6 ve...

27. září 2025  11:14

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Lídr SPOLU Bureš: Dálnice D6 se dostaví, i kdyby čert na koze jezdil

Jan Bureš patří ve svých 51 letech mezi ostřílené politické harcovníky. Občanský demokrat se pod hlavičkou SPOLU bude o křeslo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za Karlovarský kraj ucházet už...

26. září 2025

Ve zříceném letadle na Plzeňsku zahynul majitel karlovarského hotelu

Obětí tragického pondělního pádu letadla u Balkové na severním Plzeňsku je majitel karlovarského Parkhotelu Richmond Stanislav Matoušek. Šestasedmdesátiletý podnikatel byl na palubě šestimístného...

25. září 2025  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.