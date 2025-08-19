Šance pro vysokoškoláky. Plány fakulty a kraje by mohly přinést lázeňské obory

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK) připravuje ve spolupráci s Karlovarským krajem vznik regionálního ústavu, který by mohl rozšířit dostupnost vysokoškolského vzdělávání v oboru pohybu, sportu a souvisejících moderních směrů.
Cílem je vytvořit unikátní bakalářský studijní program, který bude vycházet z existující akreditace FTVS UK, ale bude doplněn o regionálně specifické prvky. Uvedl to proděkan FTVS UK pro vnější vztahy a rozvoj Aleš Vlk.

Podle vedení kraje se tím nijak neomezí spolupráce se Západočeskou univerzitou Plzeň (ZČÚ), která v Karlovarském kraji zajišťuje výuku v několika vysokoškolských oborech. Podle krajského radního Erika Klimeše by se ale díky spolupráci s FTVS UK do Karlovarského kraje mohl dostat například dlouho poptávaný obor fyzioterapeut.

Nyní se podle něj jedná o způsobu, jakým by se vysokoškolské vzdělávání v regionu uskutečňovalo. „Historicky existuje několik oborů, o které Karlovarský kraj už stál, například fyzioterapeut, to znamená ty obory, které nám školy, se kterými již spolupracujeme, nebyly schopny nabídnout,“ uvedl Klimeš.

Podle něj má kraj vzhledem ke svému zaměření na lázeňství logicky zájem například o obory, které lázeňství potřebuje.

Zástupci kraje a fakulty jednají podle proděkana Vlka už několik měsíců. Iniciátorem založení vysokoškolského ústavu byla současná ředitelka Alžbětiných lázní Miluše Bartoňková. Podle vedení kraje by ústav mohl využít i úzkého propojení s Institutem lázeňství a balneologie (ILAB), který také sídlí v Alžbětiných lázních.

Součástí připravovaného návrhu je i rozvoj celoživotního vzdělávání, přičemž nabídka modulů bude reflektovat individuální potřeby trhu práce v Karlovarském kraji.

„Věříme, že tento krok významně přispěje k rozvoji vzdělávací infrastruktury v regionu a nabídne mladým lidem nové možnosti studia bez nutnosti stěhování do hlavního města,“ uvedl děkan FTVS UK Miroslav Petr. Projekt počítá s postupným rozvojem dalších vzdělávacích aktivit a přípravou navazujícího magisterského programu.

Zahájení výuky v bakalářském program je plánováno na akademický rok 2027/2028. Předpokladem je úspěšné dokončení přípravných kroků, včetně uzavření memoranda o spolupráci mezi Karlovarským krajem a fakultou.

Kde by škola mohla působit, zatím není jasné. Podle Klimeše kraj disponuje prostory, které by byly pro školu vhodné. V budoucnu by to mohlo být například v prostorách dnešní střední umělecko-průmyslové školy v Karlových Varech, jejíž rekonstrukce má letos začít.

Karlovarský kraj už mnoho let usiluje o vznik samostatné vysoké školy, která by nabídla vysokoškolské vzdělání přímo v regionu. Velká část studentů vysokých škol se po absolvování už do kraje nevrací, čímž se prohlubuje vzdělanostní handicap Karlovarského kraje.

Cest k vytvoření vlastní vysoké školy je ale více. Vytvoření vysokoškolského ústavu s využitím svých zkušeností i pracovníků nabídla také ZČÚ. Tento plán podporuje i ministerstvo školství. Současné vedení kraje ale dává přednost zákonodárné iniciativě, která by uzákonila existenci vysoké školy v Karlovarském kraji za podmínky, že se tím nesníží finanční prostředky státu pro ostatní vysoké školy.

Šance pro vysokoškoláky. Plány fakulty a kraje by mohly přinést lázeňské obory

