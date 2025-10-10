Sokolov láká nové učitele. Nabízí jim příspěvek 150 tisíc i městské byty

Na pěti základních školách ve městě učitelé zatím nechybí, město ale cílí na omlazení a dovzdělání učitelského sboru.
„Ta situace je u nás v Sokolově obdobná jako v mnohých jiných městech a obcích. Zkrátka i ten pedagogický sbor bohužel stárne a někteří učitelé už přesluhují a rádi by odešli do zaslouženého důchodu,“ uvedl místostarosta Sokolova Jan Picka.
|
Nový učitel dostane v Karlovarském kraji příspěvek dvě stě tisíc korun
Rovněž se odkázal na studii, podle níž je na Sokolovsku obecně nízká aprobovanost a kvalifikovanost učitelů. „Na tohle si opravdu stěžovat nemůžeme, protože máme kvalitní učitelský sbor. Naprostá většina učitelů je aprobovaných, nicméně přesto budeme reagovat,“ řekl místostarosta.
Náborový příspěvek je v jednorázové výši 150 tisíc korun. Podmínkou pro jeho získání je i to, že učitel musí být z jiného města, aby jen nepřecházeli mezi jednotlivými školami. Pedagog se také musí zavázat, že na sokolovské základní škole bude učit pět let.
|
Karlovarský kraj zkusí udržet učitele ve školství různými příspěvky
Nastoupit musí nejméně na poloviční úvazek. Město má v rozpočtu připraven milion korun. Příspěvek se vztahuje především na učitele cizích jazyků a matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu na druhém stupni a nově i na učitele na prvním stupni. Zatím o finanční podporu nikdo nepožádal.
„Plánujeme s vedoucí odboru školství navštívit pedagogické fakulty, kde se učitelé vzdělávají, a představit jim Sokolov i se všemi benefity a možnostmi,“ doplnil Picka. Podle něj je na všech pěti základních školách výuka zajištěna a učitelé nechybí. Volná místa tedy aktuálně vypsána nejsou. Cílem je omlazení učitelského sboru do budoucna.