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Pokrok ve školství. Učitelům pomůže umělá inteligence i virtuální realita

Jitka Dolanská
  10:35
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Karlovarský kraj chce modernizovat školní výuku za pomoci umělé inteligence a virtuální reality. Využije při tom zkušenosti z Ústeckého kraje, kde už nějaký čas běží projekt Návrat do budoucnosti. Podle ústeckého hejtmana Richarda Brabce totiž při modernizaci školství nestačí jen nokoupit nové technologie, ale především změnit přístup ke vzdělávání.

„Chceme, aby naše školy dokázaly držet krok s rychle se měnícím světem, aby učitelé měli potřebnou podporu a žáci získávali dovednosti, které skutečně využijí v budoucím životě. Proto vedle zavádění umělé inteligence do výuky podporujeme také vznik AI kabinetů, které vytvářejí prostor pro sdílení zkušeností, spolupráci a hledání nových možností využití moderních technologií,“ popsal projekt Richard Brabec.

Právě zkušenosti se zařazením umělé inteligence a virtuální reality do výuky, poznatky ze sdílení zkušeností, postupů a z rozvoje digitálních kompetencí učitelů teď poslouží školám v sousedním Karlovarském kraji. „Těší mne, že se naše zkušenosti stávají inspirací, že můžeme naše zkušenosti sdílet a společně s Karlovarským krajem posouvat vzdělávání v obou regionech kupředu,“ dodal ústecký hejtman.

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Karlovarský kraj chce poznatky z modernizace výuky využít při přípravě vlastního projektu zaměřeného na zkvalitnění výuky na středních školách v regionu. Plánuje, že se do novinky zapojí dvě desítky škol.

„Je to pro nás příležitost navázat na již fungující řešení a přizpůsobit je našim potřebám. Věřím, že to přinese konkrétní výsledky školám, pedagogům i samotným žákům,“ potvrdil plány hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis a dodal, že s Ústeckým krajem už podepsal memorandum o spolupráci při zavádění AI do škol.

Projekt bude zaměřen především na rozvoj znalostí a dovedností pedagogů v oblasti umělé inteligence a virtuální reality s důrazem na jejich praktické využití ve výuce. Vedle vzdělávacích aktivit se počítá také se vznikem takzvaných AI kabinetů, v nichž by pedagogové mohli sdílet své zkušenosti, získávat odborné rady a hledat možnosti praktického uplatnění nových technologií.

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Vedle modernizace výuky by měla novinka přispět i k vytvoření podmínek pro dlouhodobou spolupráci mezi školami. Partnerství obou krajů nabídne prostor pro další oblasti, například využití umělé inteligence při administrativních činnostech či zefektivňování pracovních procesů ve školách a v krajských organizacích.

„Moderní technologie mohou výuku obohatit o nové možnosti, ale vždy bude záležet na tom, jakým způsobem je učitelé dokážou využít. Proto považujeme za velmi důležité, aby měli nejen potřebné znalosti, ale také dostatek podpory při jejich uplatňování v praxi,“ doplnila krajská radní pro školství Hana Žáková.

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